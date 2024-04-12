Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала итоги спринтерской гонки в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

«Откуда силы на концовку сезона? Уже говорила, что сильно заболела и долго восстанавливалась. За это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство есть, будто обрела второе дыхание. Состояние у меня намного лучше того, что было, например, в Златоусте.

Сегодня я стреляла очень тяжело потому, что давно этого не делала. До Мурманска я была дома без стрельбы. Были опасения, что я могу сделать что-то не так, поэтому и выцеливала», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.

Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21:42,7 секунды (1).

2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).

3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.