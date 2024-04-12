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Тренер сборной Беларуси по биатлону: один промах для Солы на данный момент допустим

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков подвёл итоги женской спринтерской гонки в рамках заключительного этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Специалист подчеркнул функциональную готовность лидера соревнований Анны Солы.

«Самые позитивные и положительные эмоции, вс` здорово, гонка понравилась. Аня отработала великолепно, справилась с волнением. Жаль, что Динара не стартовала, но, тем не менее, день хороший, победа есть, это здорово.

Один промах для Солы — допустимо на данный момент, она прекрасно себя чувствовала «ходом», поэтому промах не стал проблемой», — сказал Рыженков Sport5.by.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.

Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21.42,7 секунды (1).

2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).

3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

