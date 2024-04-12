Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Усов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Поварницын — второй, Латыпов — третий

Даниил Усов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске
Даниил Усов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Усов стал победителем мужского спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 25.38,6 секунды и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Александр Поварницын, проиграв лидеру 4,2 секунды и допустив одну осечку на огневых рубежах. Бронзовую награду соревнований завоевал Эдуард Латыпов, который допустил два промаха во время стрельбы и отстал от победителя на 5,6 секунды.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Мужчины:

1. Даниил Усов (Россия) — 25.38,6 секунды (1).
2. Александр Поварницын (Россия) +4,2 секунды отставания (1).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +5,6 (2).
4. Карим Халили (Россия) +11,6 (1).
5. Александр Логинов (Россия) +23,7 (2).
6. Роман Ерёмин (Россия) +26,0 (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
12 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Идёт
1
Даниил Усов
Россия
25:38.6
2
Александр Поварницын
Россия
+6.2
3
Эдуард Латыпов
Россия
+5.6

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.

Материалы по теме
Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android