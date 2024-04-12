Даниил Усов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Российский биатлонист Даниил Усов стал победителем мужского спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 25.38,6 секунды и не допустил ни одного промаха. Второе место занял Александр Поварницын, проиграв лидеру 4,2 секунды и допустив одну осечку на огневых рубежах. Бронзовую награду соревнований завоевал Эдуард Латыпов, который допустил два промаха во время стрельбы и отстал от победителя на 5,6 секунды.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске.
Спринт. Мужчины:
1. Даниил Усов (Россия) — 25.38,6 секунды (1).
2. Александр Поварницын (Россия) +4,2 секунды отставания (1).
3. Эдуард Латыпов (Россия) +5,6 (2).
4. Карим Халили (Россия) +11,6 (1).
5. Александр Логинов (Россия) +23,7 (2).
6. Роман Ерёмин (Россия) +26,0 (1).
Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.
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