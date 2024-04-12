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Тарьей Бё — биатлонист года по версии болельщиков в голосовании IBU

Тарьей Бё — биатлонист года по версии болельщиков в голосовании IBU
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Трёхкратный олимпийский чемпион 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё был признан биатлонистом года по версии болельщиков, принявших участие в голосовании на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В список номинантов вошли биатлонисты, занявшие первые пять мест в общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 среди мужчин, а именно норвежцы Йоханнес Тиннес Бё, Тарьей Бё, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

Победу в голосовании одержал Бё-старший, второе место болельщики присудили обладателю «Большого хрустального глобуса» по итогам минувшего сезона Йоханнесу Бё. Третье место в голосовании занял Ветле Шоста Кристиансен.

Напомним, ранее Тарьей Бё объявил, что продолжит карьеру в следующем сезоне.

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