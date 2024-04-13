«Я кормящая мамочка». Смольская сообщила, что для неё сезон-2023/2024 завершён

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Смольская заявила, что не примет участия в смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк Кубка Содружества — 2023/2024.

«И сегодня день без гонки для меня…

Я в первую очередь кормящая мамочка, и мой выход на старт, а позже и его последствия не совсем положительно скажутся на малыше и моём восстановлении.

Увидимся в следующем сезоне!» — написала спортсменка в своих социальных сетях.

Напомним, супруги Динара и Антон Смольские стали родителями 28 сентября. У пары родился сын, которого назвали Сафрон. Стоит отметить, что Смольская приступила к тренировочному процессу уже через 10 дней после родов.