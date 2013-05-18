Один за всех, и все против одного

Денис Лебедев — Гильермо Джонс: лучшие фотографии боя

То, что произошло 17 мая на арене «Крокус-Сити Холла» в бою между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом ещё долго будет обсуждаться любителями бокса. Но сейчас мне хотелось бы остановиться на действиях команды российского боксёра, во главе которой находился уже давно ставший для многих одиозным менеджер и промоутер Владимир Хрюнов, являющийся организатором всего того, что вы могли наблюдать в пятничный вечер. Какую можно дать оценку действиям людей, которые окружали в этот вечер Лебедева? Ведь боксировавший с ужасной гематомой Денис сразу же после боя был отправлен в больницу. И каковы теперь будут последствия для его здоровья, сейчас можно только догадываться. Но то, что команда не приняла решение снять своего подопечного с боя, явно говорит не в её пользу.

То же самое можно сказать и о действиях рефери Стэнли Христодулу, а также врача у ринга, кандидатуры которых, естественно, оговаривались с устроителем этого вечера бокса. Сложно объяснить поведение такого опытного и заслуженного рефери и судьи, представителя Зала боксёрской славы южноафриканца Христодулу. Удивительно, но впервые он решил подвести Дениса на осмотр к доктору лишь в ставшем роковым для российского бойца 11-м раунде. А ведь гематома стала принимать угрожающие размеры ещё с раунда четвёртого, а в пятом она уже полностью закрыла правый глаз Лебедева. И такой опытный рефери, как Христодулу прекрасно понимал, что нужно предпринимать в таких случаях, но не сделал этого, не отвёл Дениса на осмотр к врачу. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что кто-то настоятельно его попросил не инициировать снятие с боя российского бойца, какие бы рассечения и гематомы тот ни получил. И несложно догадаться, кто за этим стоял.

Гематома стала принимать угрожающие размеры ещё с четвёртого раунда, а в пятом она уже полностью закрыла правый глаз Лебедева

Что касается врача у ринга, то его действия тем более не могут быть объяснены непрофессионализмом, поскольку даже людям без медицинского образования было очевидно, что травма лица у Лебедева выглядела ужасно и угрожающе. Тем не менее доктор лишь отмахнулся и предложил Денису продолжить бой, с чем согласился тот же таки рефери в ринге. Ну а о секундантах российского боксёра и говорить нечего. И Костя Цзю, и Александр Зимин в каждом из перерывов между раундами прекрасно видели стремительное разрастание и опухание гематомы. И наверняка понимали, что это повреждение может грозить для их подопечного даже потерей зрения. Однако из раунда в раунд выпускали Дениса получать всё новые и новые удары в повреждённую область лица, в которую, естественно, постоянно прицельно бил Гильермо Джонс.

Я намеренно не стал публиковать в данном материале мнения всех тех многоуважаемых в нашей стране представителей боксёрского цеха, дабы не ставить их под удар и различные косые взгляды в дальнейшем. Все они выразили своё недоумение по поводу сложившейся ситуации, мягко охарактеризовав всё, что происходило 17 мая в ринге, как один за всех и все против одного… Мы русские, и в какой-то степени в нас живёт глубокое чувство патриотизма. Но, чёрт возьми, когда в ринге начинается форс-мажорная ситуация, какой бы ты ни был патриот в красной рубахе, ты должен подумать о здоровье своего ближнего, в данном случае Дениса Лебедева. За это он потом тебе ещё не раз спасибо скажет. Сейчас же, наверное, нет.

Самопровозглашённая новая Мекка профессионального бокса Россия (так ведь на предматчевых пресс-конференциях заявляли люди из президиума?) совсем не учла самых элементарных правил. По всей видимости, напрочь позабыв, что техника безопасности в ринге пишется кровью. И никакие деньги и прочие завязки на том или ином поединке не способны стать противовесом здоровью спортсмена. Вовремя выброшенное в ринг полотенце или же отказ от продолжения боя в перерыве между раундами спасали жизнь и здоровье многим бойцам, пребывавшим на грани своих сил. История знает массу подобных примеров (см. фото №2), но один из них может послужить действительно яркой иллюстрацией к нашей истории. Речь об одном из первых чемпионов мира в профессиональном боксе с постсоветского пространства Орзубеке Назарове, который в своё время из-за несвоевременной остановки боя лишился зрения. По злой иронии судьбы, тогда в углу Орзубека Пулетовича был тот же тренер, что и в углу у Лебедева, – Зимин. Однако в случае с Назаровым спортсмен сам принял решение боксировать, не сказав угловым о проблеме, которую он почувствовал по ходу боя, но ведь в случае с Денисом всё было очевидно. На мой вопрос «Если вернуть тот злополучный поединок, продолжили бы боксировать?» Орзубек категорично ответил «Нет».

Например, у Фёдора Емельяненко образовалась обширная гематома правого глаза, и врачи наложили запрет на продолжение боя с Силвой.

Наряду со множеством других отклонений большое удивление вызывает и тот факт, что катменом у российского боксёра в этот вечер был не настоящий профессионал этого дела, а тренер по физической подготовке Андрей Козлов. А ведь это был отнюдь не рядовой бой, а поединок, в котором дрались, по сути, два действующих чемпиона мира. Вот и получается, что о собственном имидже и желаниях публики организовывавший этот турнир Хрюнов побеспокоился, выписав из Америки самого дорогого ринг-анонсера в мире Майкла Баффера, а вот интересами собственного бойца не озаботился, чтобы нанять ему ради такого ответственного боя катмена высочайшего международного уровня. Козлов — прекрасный специалист в своей сфере. Я неоднократно беседовал с ним накануне боёв Александра Поветкина (тренером по физподготовке которого он также является) и реально видел результат его работы. Вот только первоклассный специалист по части наработки скоростно-силовых качеств, увы, не может быть первоклассным эскулапом, способным оперативно залатать бойца, как, впрочем, и наоборот. Каждый должен заниматься своим делом. А на деле, увы, получается иначе.

Почему же хозяин этого вечера бокса Хрюнов («17 мая я выступаю в роли промоутера, и на мне будет лежать ответственность за всё мероприятие», — заявил он накануне турнира) не сделал ничего, чтобы прекратить это безобразие? К сожалению, этот вопрос является риторическим. Он действовал в классических традициях менеджеров и промоутеров профессионального ринга, описанных в своё время в сугубо негативных образах в советской литературе. Действительно, во время этого шоу промоутер наглядно продемонстрировал, что здоровье и жизнь его подшефного боксёра для него имеют не самое главное значение. А превалирующей для него была задача во что бы то ни стало отпраздновать в этот вечер победу и сохранить контроль над мировым титулом. А какой это обойдётся ценой для его боксёра, это уже было для него вопросом второстепенной важности.

Вопросы имиджа с кондачка не решаются. Нельзя объять необъятное и в одночасье стать всем в той сфере, где ты являешься, по сути, никем. То, что случилось 17 мая в Москве, послужит для многих причастных к этому действу лиц хорошим уроком. Таким уроком, который преподал своим российским коллегам Дон Кинг. Дон сделал свою работу, его боец завоевал чемпионский пояс, причём сделал это далеко от своей солнечной родины. И ничего страшного, что теперь

Лебедев не был бит, он просто устал.

после боя допинг-комиссары до рассвета искали темнокожего спортсмена в окрестностях Лубянки, а российский менеджер вместе с ангажированной прессой фиксировали буквально каждый шаг ищеек, в очередной раз расписываясь в собственном неумении контролировать ход ситуации. Был и ещё один прокол. Да оттуда, откуда и вовсе, видимо, не ждали (о впечатлениях от российской действительности Дона Кинга читайте здесь ).

Лебедев не был бит, он просто устал. Устал бороться с ветряными мельницами в полуобморочном состоянии, выцеливать противника одним глазом и испытывать сильнейшие боли от попадания в правую часть лица. Денис вёл на записках всех трёх судей на момент остановки боя (97-93, 96-94 и 96-94), но неизвестно, как бы закончился для него этот бой, поскольку сил боксировать (может быть, действительно, стоило побоксировать, а не навязывать ближний бой, стремясь к нокауту?) уже совсем не осталось. Повреждение буквально обесточило Лебедева. И всё это явно указывало на то, что бой необходимо было останавливать раньше! Лишним подтверждение тому является тотальное превосходство голосов в опросе болельщиков: «Нужно ли было остановить бой Лебедев — Джонс раньше? » Бог на трибуне, он не простит.

Вместо эпилога: Как я уже говорил по ходу пятничной трансляции , единственный человек из всех, кто был причастен к главному бою, к которому я испытываю настоящее уважение и гордость, – это Денис Лебедев. Он не проиграл Джонсу, не проиграл себе, а проиграл он хаотичной системе боксёрской индустрии России.