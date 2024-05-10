«Я чувствовал твой страх за океаном». Ян Блахович ответил Джону Джонсу

Экс-обладатель титула UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович отреагировал на ответ действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса. Вчера, 9 мая, Ян обвинил Джонса в намеренном уклонении от боя с ним. Позже Джонс в саркастичной форме ответил ему, сказав, что в его команде наверняка есть шпион.

«Мне не нужно было нанимать шпионов в твою команду. Я чувствовал твой страх за океаном», — написал Ян в своих социальных сетях.

Напомним, свой последний бой Джон Джонс провёл на турнире UFC 285, который состоялся в марте 2023 года. Тогда его соперником был француз Сириль Ган. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.

Ян Блахович, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 291. Тогда он уступил бразильцу Алексу Перейре единогласным решением судей.