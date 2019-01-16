«Они наняли киллера, чтобы он убил наш дивизион». Каким будет первый турнир года

Прошлой весной глава UFC Дэна Уайт подписал контракт с медиагигантом ESPN – теперь каждый год в кармашек компании будет отсыпаться около 150 миллионов долларов. Столь щедрая сделка подтолкнула ведущую ММА-организацию подготовить интереснейший дебютный турнир на ESPN.

Уайт не подвёл ни новых партнеров, ни расстроившихся отменой UFC 233 болельщиков: встреча двух чемпионов, возвращение в клетку легенды Серроне, битва двух самых сексуальных спортсменок промоушена и дебют звёздного экс-футболиста — на UFC Fight Night в Бруклине и правда будет жарко.



Когда: 19 января (20-го по Москве)

Где: Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США UFC FIGHT NIGHT 143Когда: 19 января (20-го по Москве)Где: Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, США

Последний бой среди «мухачей». Или не последний?

Генри Сехудо — Ти Джей Диллашоу. Бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе

«Этот дивизион никогда не был успешным! Он не прижился даже с доминирующим чемпионом Деметриусом Джонсоном. Людям он был неинтересен. Я долгое время боролся за эту категорию и до сих пор пытаюсь сохранить его жизнеспособность», — ещё ни об одном бое чемпионов Дэна Уайт не говорил с такой грустью.

Оно и понятно: контракт с единственной звездой дивизиона расторгнут, а имена оставшихся бойцов ну никак не привлекают зрителя. И даже главная сенсация 2018 года, обладатель золотой олимпийской медали Пекина и новый чемпион «мухачей» Генри Сехудо не спасает положение – президент UFC срочно избавляется от проблемной категории. Одна из версий планов Уайта: некоторых бойцов с неплохими рекордами и перспективами попросят подняться в легчайший вес, а остальным укажут на дверь.

На роль киллера целой весовой наняли дважды подряд чемпиона Ти Джея Диллашоу, который не побрезговал грязной работенкой и теперь готов приложиться с правой как по Сехудо, так и по всему наилегчайшему весу:

«Все знают, как сильно я хочу этот пояс, как усердно я тружусь, какая у меня самоотдача, как я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Никто не пашет тяжелее и умнее, чем я, и мне не терпится доказать это. И есть вероятность, что потом я поднимусь в полулёгкий вес, завоюю титул там и войду в историю как «завоеватель поясов».

В UFC заплатили мне грёбаную кучу бабок, чтобы я убил наилегчайший дивизион и взял ещё один пояс. Это двойная победа для меня — игра начинается!»



Побить Макса Холлоуэя – неплохой план на будущее, но пока надо преодолеть рубеж в Бруклине. Первая и, на данный момент, главная задача – самоуверенному Ти Джею надо сделать вес. Шутка ли, и без того жилистому Диллашоу предстоит уложиться в 57 кг.

Вторая — восстановиться после нелегкой сгонки лишних килограмм. По последним фотографиям видно, как американцу тяжело дается весогонка, в отличие от соперника, который принимает врага на своей территории. Ну и, наконец, последний этап – противостояние одному из лучших грэпплеров UFC. Спору нет, борьба Ти Джея хороша. Но можно ли её сравнивать с уровнем чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе?

Что же касается Генри, то улыбка в преддверии супербоя не покидает его лица. Сехудо не меньше Диллашоу верит в свой успех и, примерив на себя образ Супермена, поставил перед собой крайне благородную цель:



«Бой с Диллашоу – это не только мой бой. Я буду драться за всех маленьких бойцов. За всех, у кого есть семьи и дети. За всех, кто ещё надеется однажды стать чемпионом. Я буду драться за всех парней из наилегчайшего веса, за все их семьи, за всех детей. Я пытаюсь оставить людям работу.

Считаю, UFC отправляет Диллашоу, чтобы убить дивизион. Они отправляют киллера, чтобы он убрал меня. Лучшего сюжета и придумать нельзя!»



В случае победы Диллашоу станет четвёртым в истории UFC единовременным чемпионом в двух весовых категориях. До него такая высота покорялась только Конору Макгрегору, Даниэлю Кормье и Аманде Нуньес.

Но если сильнее окажется Сехудо, то нас будет ждать интереснейшая развязка ситуации вокруг наилегчайшего дивизиона, чемпион которого надеется на лучший исход:



«Я воскрешу наилегчайший дивизион. Буду смотреть в глаза Диллашоу и дам понять, с кем он связался. У него будет не обычный бой – против него будет весь дивизион. Мы сделаем наш вес великим снова!»

«Ковбой» продолжает цементировать наследие

Александер Эрнандес — Дональд Серроне. Бой в лёгком весе

В предварительном карде в клетку вернётся ветеран ММА Дональд Серроне. Одержав в ноябре победу над Майком Перри болевым приёмом уже в первом раунде, Ковбой вышел на безоговорочное первое место по количеству успешных боёв в истории промоушена. Ближайшие, ныне выступающие преследователи далеко, а второе место (по 20 побед) за Жоржем Сен-Пьером и Майклом Биспингом, которые пока не планируют возвращаться в клетку. А Серроне продолжает творить историю дальше:



«Мое наследие — это то, каким меня запомнят люди. Хочу, чтобы фанаты запомнили меня как бойца, про которого они говорили: «Охренеть, Ковбой дерется, мы обязаны посмотреть его бой». Скачивали приложение, если я дерусь на FightPass. Искали бар, если дерусь на pay-per-view. Потому что если Ковбой дерется, значит, в поединке он отдаст всего себя без остатка. Вот репутация, которую я хочу иметь после завершения карьеры».

Попытается помешать лебединой песне Серроне (кстати, вовсю вызывающему на бой Макгрегора) 26-летний Александр Эрнандес. Не Конор, конечно. Но серия из восьми успешных поединков молодого бойца должны придать «Ковбою» стимула на еще большие свершения. Глядишь, и ирландец с виски объявится на горзонте.

Под инстаграм-ударом русского мема

Пэйдж ВанЗант — Рэйчел Остович

Рейчел Остович, не так давно ставшая участницей громкого скандала, связанного с домашним насилием, не отказалась от поединка с Пэйдж Ванзант и воскресным утром (мск) порадует любителей не только смешанных единоборств, но и женской красоты поединком с не менее яркой соперницей.

Особую изюминку противостоянию добавляет недавняя атака русских фанатов ММА аккаунта Рейчел в инстаграм. Всему виной «гифка» с бойцом UFC Йоэлем Ромеро, разминающимся перед боем, который теперь вышел на международный уровень. Буквально за сутки количество комментариев под фотографией уроженки Гавайских островов почти достигло двух тысяч, около 70 процентов из которых имеют отсылку к мему из далекой и холодной России.

С футбольного поля — в клетку? Это реально

Грег Харди — Аллен Кроудер

Нечасто встретишь бывшего игрока NFL, да и ещё столь звёздного футболиста — в бойцовских перчатках. Дебют в UFC для экс-игрока NFL Грега Харди потрясает воображение: тяжеловес с рекордом 3-0 (уровень побеждённых бойцов, к слову, не впечатляет) не просто выступит на историческом турнире — его поединок станет ко-мейн ивентом.

Стоит отметить, что ранее возможный поединок спортсмена в одном турнире с избитой мужем Рейчел Остович спровоцировал большой общественный резонанс. Причина подобной реакции очевидна: 15 июля 2014 года Харди был признан виновным в нападении на бывшую подругу и приговорён к 18 месяцам условно, а также отстранён от участия в NFL на 10 игр. Однако недовольство сошло на нет благодаря самой Остович, которая заявила об абсолютном равнодушии к данной проблеме и пожелала Грегу использовать данный судьбой второй шанс.