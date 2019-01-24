«Сейчас все говорят: Бейдер задушит, заборет, забьёт Фёдора»

Не все верят в победу Емельяненко, но такие люди всё же есть.

Райана Бейдера неспроста считают фаворитом в бою с Фёдором Емельяненко. Американец заметно моложе (ему 35) и, в отличие от 42-летнего россиянина, переживает пик карьеры. Он не уступает Емельяненко в скорости (как большинство предыдущих соперников), не будет меньше весить в бою и, скорее всего, лучше борется, что для бойца ММА сегодня является значимым преимуществом. Однако у многочисленных фанатов Фёдора есть причины надеяться на положительный исход. Почему? Объясняют бывшие и действующие звёзды бокса и ММА.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу и самый колоритный боксёр в истории России:

— У Бейдера много преимуществ, но Емельяненко может взять верх, если будет соблюдать правильную дистанцию. Плюс Фёдор тоже хорошо борется, для него самбо — родной вид спорта, у него в арсенале много болевых приёмов. Нужно грамотно рассчитать силы, главное — использовать свои шансы, если они появятся.

Пётр Ян, экс-чемпион ACB (ныне ACA) и один из самых ярких россиян в UFC прямо сейчас:

— Согласен. Думаю, он готовит лёгкость на ногах и передвижения, чтобы избегать сближений и клинча с Бейдером. Говорят, он базовый борец, потому, я думаю, проблемы у Фёдора будут. Однако, судя по соцсетям, он давно пашет в Голландии, хотя и не выкладывает так уж много материала – всё скрытно, технично. Борьба у Емельяненко и так есть, поработает недельки две в конце, и этого должно быть достаточно.

Дарт Бейдер. Самый страшный соперник в карьере Фёдора Его считают фаворитом в бою с Емельяненко.

Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе:

— Я бы сказал, у Емельяненко большие шансы победить именно в начале боя. Бейдер – боец полутяжёлого дивизиона, а у Фёдора больше опыта выступлений в тяжёлом весе, и он значительно лучше в ударной технике. Емельяненко более взрывной и подвижный, пока не устанет, и здесь у него большое преимущество. Я уверен, что Фёдор не будет избит. Если Бейдер и выиграет, то по очкам, контролируя позиции в борьбе.

Эдуард Вартанян, звезда лиги ACA:

— Если Емельяненко нокаутирует Бэйдера в первом раунде, значит, у него есть силы продолжать. А если у Фёдора ничего не получится, то стоит подумать о своём здоровье. К сожалению, Фёдор уступает Бэйдеру по всем показателям: по выносливости, по весу, по техническим составляющим, по возрасту. Бэйдер — фаворит, единственная возможность Емельяненко — это его точность и тайминг.

Сергей Харитонов, легенда единоборств и действующий боец Bellator:

— Вроде бы все сейчас говорят: Бэйдер выиграет, заборет, задушит, забьёт и тому подобное. Лично мне как-то не верится в подобный исход. Я думаю, что Фёдор и в свои 42 года способен его одолеть. Здесь всё достаточно просто.

Бэйдер, несмотря на две убедительные победы в этом году в Гран-при тяжеловесов, по большому счёту по-прежнему остаётся полутяжем. Его конёк — это борьба. Фёдор — тоже опытный борец, к тому же более крупный, так что в партере он вряд ли даст американцу проявить себя так, как тот, например, проявил себя в поединке с тем же Митрионом. А в стойке Емельяненко однозначно будет доминировать.

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Александр Волков, один из лучших тяжеловесов UFC:

— Бейдер — неплохой боец. Он на категорию ниже Фёдора, но у Емельяненко как раз с такими бойцами и возникали сложности чаще всего. Дело в том, что полутяжи не уступают ему в скорости, а Фёдор привык иметь в этом компоненте преимущество над тяжеловесами.

Также у Бейдера очень хорошие навыки борьбы. Надеюсь, Фёдор продемонстрирует свои лучшие навыки самбо, которые он показал в боях с Миром и Сонненом. Хотя букмекеры и считают фаворитом Бейдера, я всё-таки поставлю на Фёдора.

Александр Емельяненко, родной брат Фёдора:

— Фёдор побьёт Бейдера. Новости, что американец считается фаворитом, — это специально раздувается, чтобы больше внимания к бою привлечь. А так, преимущество на стороне Фёдора.