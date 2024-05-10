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Призёр Олимпийских Игр по тхэквондо планирует драться за титул UFC в 2025 году

Призёр Олимпийских Игр по тхэквондо планирует драться за титул UFC в 2025 году
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012, которые прошли в Лондоне, по тхэквондо кубинец Робелис Деспанье считает, что в 2025 году он будет оспаривать титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Если всё пойдёт по плану, то в начале 2025 года я буду драться за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе или, по крайней мере, за временный пояс. Для меня стать чемпионом UFC — это мечта», — приводит слова Робелиса Деспанье портал BJ Penn.

Напомним, Робелис Деспанье является непобеждённым бойцом и имеет в своём рекорде пять побед. В UFC он дебютировал на турнире UFC 299, победив нокаутом в первом раунде Джоша Парисяна. Следующий бой он проведёт на предстоящем турнире UFC on ESPN 56. Его оппонентом станет бразилец Вальдо Кортес-Акоста.

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