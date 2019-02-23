Жорж Сен-Пьер закончил карьеру. Вспоминаем его главные победы

21 февраля легендарный Жорж Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. Канадец дебютировал на турнирах UFC 31 января 2004 года, а последний поединок в компании провёл 4 ноября 2017-го. За более чем 13 лет выступлений Сен-Пьер дважды становился неоспоримым и однажды временным чемпионом UFC в полусреднем весе. На счету ЖСП девять успешных защит титула, и это рекорд категории до 77 килограммов.

В своём последнем бою Сен-Пьер одолел чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга и стал четвёртым бойцом в истории, завладевшим поясами в двух весовых категориях. По слухам, последний год ЖСП готовил организм к переходу в лёгкий вес (до 70 килограммов) ради нового пояса. Хабиб Нурмагомедов не раз заявлял о желании поставить свой титул на кон в схватке с Сен-Пьером.

20 февраля журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере» анонсировал пресс-конференцию Жоржа Сен-Пьера, которую канадец якобы должен собрать, чтобы сообщить об уходе из спорта. В тот же день Нурмагомедов бросил Сен-Пьеру вызов: Хабиб попросил Жоржа повременить с пенсией и предложил тому подраться осенью.

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На пресс-конференции Сен-Пьер рассказал, что очень хотел боя с россиянином, однако руководство UFC в прибыльность этой идеи не поверило. Канадец планировал пройти максимально тяжёлое испытание перед уходом из спорта, но не получил такой возможности. В результате самый титулованный полусредневес в истории смешанных единоборств закончил карьеру 21 февраля 2019 года. По этому случаю «Чемпионат» вспомнил главные победы Жоржа Сен-Пьера.

Каро Парисян — Жорж Сен-Пьер

31 января 2004 года, UFC 46 – Supernatural

Mandalay Bay Events Center, Лас-Вегас, штат Невада, США

В тот день Сен-Пьер впервые подрался в UFC. К тому моменту 22-летний канадец успел пять раз успешно выступить на родине и в набирающую силу организацию братьев Фертитта Жорж перешёл в статусе горячего проспекта. В дебюте он не без труда разобрался с крепким американцем армянского происхождения Каро Парисяном.

21-летний Парисян до боя с Сен-Пьером девять раз удачно подрался во второстепенных промоушенах, дважды проиграл грозному Шону Шерку и выиграл первый поединок в UFC болевым приёмом в первом раунде.

Каро почти половину своих побед одержал болевыми или удушающими приёмами. В поединке с Жоржем Сен-Пьером Парисян несколько раз был близок к тому, чтобы довести до завершения кимуру/рычаг локтя/узел локтя, но всякий раз соперник из Канады высказывал. При этом базовый ударник Сен-Пьер продолжал бороться с одним из опаснейших грепплеров дивизиона на тот момент. Жорж по собственной инициативе переводил бой на землю и там успешно набирал очки все три раунда. Судьи единогласно признали универсального канадца победителем. Следующая победа вывела ЖСП на первый в его карьере бой за титул чемпиона UFC.

Мэтт Хьюз — Жорж Сен-Пьер 2

18 ноября 2006, UFC 65 — Bad Intentions

ARCO ARENA, Сакраменто, штат Калифорния, США

Вслед за Парисяном Сен-Пьер менее чем за две минуты разбирается с Джеем Хиероном, и в UFC решают дать канадцу титульник. Бой с чемпионом в полусреднем весе Мэттом Хьюзом состоялся 22 октября 2004 года. В ту ночь 23-летний Жорж Сен-Пьер мог стать самым молодым обладателем пояса в истории компании.

Канадец по ходу карьеры показал удивительный прогресс в аспекте борьбы: он пришёл в ММА из ударных видов спорта, а в итоге запомнится фанатам смешанных единоборств как один из самых доминирующих борцов за всё время.

И всё же в ночь первого боя с Хьюзом ЖСП ещё не располагал достаточным опытом, чтобы ломать в партере мастеров уровня тогдашнего чемпиона. Мэтт без проблем собрался после пропущенного тейкдауна в самом начале поединка и уже со второй половины первого раунда сам контролировал Жоржа на земле. Пятиминутка подходила к концу, когда Хьюз увидел возможность провести рычаг локтя. Мэтт плотно схватил руку претендента, и тому пришлось постучать за секунду до завершения раунда.

Прежде чем получить реванш с Хьюзом, Сен-Пьер прошёл пятерых соперников. Последним в этой серии был Би Джей Пенн, у которого ЖСП отбил титул временного чемпиона.

Мэтт Хьюз и Жорж Сен-Пьер на UFC 65 Фото: instagram.com/sactownblue/

На реванш с Мэттом Хьюзом Сен-Пьер вышел спустя два года после их первого боя. Выступление в повторном поединке с Хьюзом получилось феноменальным: ЖСП владел уверенным преимуществом в борьбе, результативно работал в стойке и забрал победу идеальным образом. В самом конце второго раунда Сен-Пьер залез в боковой контроль и из этой позиции закрыл на руке Хьюза рычаг локтя. Канадец сполна отомстил за первое поражение в карьере и, как могло показаться в тот момент, занял трон дивизиона надолго.

Спустя полгода Сен-Пьер упустил чемпионский пояс в бою с победителем четвёртого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter Мэттом Серрой. Американец сенсационно нокаутировал канадского чемпиона в первом раунде — и результат того боя даже спустя 12 лет считается одним из главных апсетов в истории ММА.

Мэтт Серра – Жорж Сен-Пьер 2

19 апреля 2008 года, UFC 83

BELL CENTRE, Квебек, Канада

Чтобы получить возможность вернуть должок выскочке Серре, ЖСП пришлось пройти тогда ещё опасного Джоша Косчека и победно завершить трилогию с Мэттом Хьюзом. В реванше с Мэттом Серрой Сен-Пьер уже не собирался обмениваться ударами. Жоржу хватило пяти секунд от начала встречи, чтобы перевести оппонента на землю.

В дальнейшем тейкдауны и интенсивная работа в партере принесут ЖСП ещё десяток побед в чемпионских боях. Конкретно в поединке с Серрой стиль Сен-Пьера вынудил рефери Ива Лавина растащить бойцов в конце второй пятиминутки, когда канадец разбивал лежачего американца коленями по корпусу. С тех пор Сен-Пьер только выигрывал.

На пути к гарантированному месту в Зале славы UFC Сен-Пьер по второму кругу одолел Би Джея Пенна и Джоша Косчека. Не самым зрелищным образом отобрал судейские решения в боях с Джоном Фитчем, Тиагу Алвесом, Дэном Харди и Джейком Шилдсом. И сумел успешно вернуться к выступлениям после тяжёлой травмы – разрыва крестообразной связки колена.

В год, когда ЖСП восстанавливал здоровье, в UFC решили разыграть пояс временного чемпиона полусреднего веса. За него доверили биться экс-чемпиону WEC Карлосу Кондиту и заклятому врагу Сен-Пьера, бывшему королю «велтервэйта» Strikeforce Нику Диазу. Кондит выиграл ту встречу крайне спорным решением судей, и именно ему компания была вынуждена отдать право на бой с Сен-Пьером за неоспоримый титул.

Жорж Сен-Пьер – Ник Диаз

16 марта 2016 года, UFC 158

BELL CENTRE, Квебек, Канада

На бой с Кондитом ЖСП вышел после простоя в полтора года, и это было заметно по скованным движениям канадца. В том бою Жорж впервые за долгое время был близок к поражению, когда Карлос точным хай-киком отправил его в тяжёлый нокдаун. И всё же решение судей осталось за канадцем, который на послематчевой пресс-конференции совсем не был похож на победителя.

Гораздо более уверенной получилась следующая победа Сен-Пьера. Ник Диаз не был самым логичным претендентом на бой с ЖСП, но в UFC решили дать поединок именно скандальному американцу, поскольку очень многие ждали развязки его конфликта с канадской суперзвездой. По факту Диаз-старший «наболтал» себе на титульник. С рекордом 1-1 в двух последних боях Ник не тянул на статус претендента № 1 в полусреднем весе, но его постоянные нападки в адрес ЖСП привлекли внимание аудитории. Да и сам Сен-Пьер не скрывал желания заткнуть надоедливого выходца из Стоктона.

Бой Сен-Пьера с Диазом возглавил 158-й номерной турнир UFC, и многие вам скажут, что тот мейн ивент точно не войдёт в список самых весёлых. ЖСП пять раундов валял кривляющегося соперника по октагону и забрал победу в каждой из пятиминуток на всех судейских карточках. С того момента Ник Диаз больше не дрался на чемпионском уровне, а Сен-Пьера ждала встреча с самым устрашающим контендером полусреднего веса на тот момент — Джонни Хендриксом.

Майкл Биспинг — Жорж Сен-Пьер

4 ноября 2017 года, UFC 217

MADISON SQUARE GARDEN, Нью-Йорк, США

В ноябре 2013-го Сен-Пьер последний раз согнал вес до 77 килограмм и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, одолев Джонни Хендрикса крайне спорным решением судей. По окончании того поединка канадец неожиданно для многих объявил об уходе из смешанных единоборств на неопределённый срок. В следующий раз ЖСП вышел в клетку спустя четыре года.

Причиной для возвращения послужил вызов Майкла Биспинга. Британец тогда владел поясом чемпиона в среднем весе и совсем не хотел защищать его от легитимных претендентов. Гораздо больше Майклу нравилась идея супербоя с легендой более из лёгкой весовой категории, и Биспинг сумел продать эту затею боссам UFC.

4 ноября 2017-го в Нью-Йорке состоялся мощнейший ивент того года и возглавил его чемпионский поединок в среднем весе между Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. Обычно спокойный и расчётливый канадец в тот вечер много рисковал, работал в стойке, пропускал и попадал. Два раунда бойцы вели нервный и довольно увлекательный поединок. В середине третьей пятиминутки Сен-Пьер наконец донёс решающий удар. К тому моменту на лице канадца открылось рассечение, потому финальную атаку в своей карьере Жорж завершал эффектно — с окровавленным лицом.

Сперва ЖСП левым крюком роняет Биспинга на землю, сразу начинает проводить добивание локтями, но по ходу меняет решение, забирает спину Майкла и проводит удушающий приём. Британцу надо отдать должное, ведь он не постучал в знак сдачи.

Ещё до первого ухода из ММА в 2013 году Сен-Пьер имел репутацию практически неуязвимого, но очень уж скучного бойца. До своего крайнего успеха ЖСП шесть боёв кряду выиграл судейским решением и в большинстве случаев он добивался своего благодаря борцовским навыкам. Возможно, именно поэтому Жорж решил уйти именно сейчас, ведь многие могут запомнить его по действительно яркой и запоминающейся победе над Майклом Биспингом.