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Джон Джонс — Энтони Смит, UFC 235 в Лас-Вегасе 2 марта — онлайн-трансляция

Джон Джонс
«Чемпионат»
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
UFC 235: Джон Джонс защищает титул против Энтони Смита. LIVE
В главном карде выступит самый зрелищный боец России Забит Магомедшарипов.
Бокс/ММА / ММА

Мощнейшим турниром начинает весну 2019 года UFC. 235-й номерной ивент компании возглавят два титульных боя. Кроме того в основном карде подерутся несколько популярных бойцов и состоится минимум один любопытный дебют.

Главным боем вечера матчмейкеры поставили первую защиту не так давно вернувшего пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. В соперниках у Костлявого чуть ли не главный андердог последних лет Энтони Смит, долго ходивший в околотопах среднего веса, а потом неожиданно резко проскочивший титульную гонку в дивизионе до 93 килограммов.

Ко-мейн ивент отдали под чемпионский бой Тайрона Вудли с Камару Усманом. Один из самых успешных полусредневесов готов провести пятую защиту пояса, чтобы наконец перейти к десерту по имени Колби Ковингтон. Помешать планам Вудли, Ковингтона и, надо думать, боссов UFC Усман попытается на характере. Именно характер позволил Нигерийскому Кошмару выбить себе титульник девятью последовательными победами.

Также на UFC 235 стоит обратить внимание на возвращение бывшего чемпиона в полусреднем весе Робби Лоулера. Ветерану доверили встретить скандального новичка из ONE Бена Аскрена.

Незадолго до них в клетке появится самый зрелищный боец России, восходящая звезда UFC Забит Магомедшарипов. Ему предстоит подраться с первым в своей карьере соперником из топ-10 рейтинга. Им стал зрелищный Джереми Стивенс.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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