Джонс снова сдал положительный допинг-тест, но всё же подерётся в Вегасе

Второй номерной турнир UFC в этом году по праву попал в категорию лучших в истории промоушена — количество платных трансляций может перевалить за миллион, а президент организации Дэна Уайт никак не нарадуется поединкам, которые ему удалось уместить в одном карде. Защиты титулов Джона Джонса и Тайрона Вудли, дебют Бена Аскрена, возвращения в клетку Коди Гарбрандта и Забита Магомедшарипова – это даже звучит круто!

UFC 235: Джон Джонс защищает титул против Энтони Смита. LIVE В главном карде выступит самый зрелищный боец России Забит Магомедшарипов.

UFC 235



Когда: 2 марта (3-е по Москве)

Где: Арена «T-Mobile», Лас-Вегас, США

«Я собираюсь переехать Забита!»

Джереми Стивенс — Забит Магомедшарипов. Бой в полулёгком весе

В предварительном карде разогреет публику один из ярчайших бойцов промоушена Забит Магомедшарипов. Россиянин, не дождавшись мексиканца Яира Родригеса (на бой с которым всё ещё надеются фанаты), получил в соперники более мощного и именитого соперника.

Пускай Стивенс сейчас на спаде: 15 поражений за карьеру и последний громкий проигрыш от Жозе Алду после мощного удара в печень не добавляют баллов в копилку грозности Джереми. Как говорит сам американец, после краха в бою с бразильцем он даже начал подумывать о самоубийстве.



Но это шестой номер в рейтинге полулегковесов. То, что нужно нашему атлету прямо сейчас — переживающий карьерные трудности тяжелейший оппонент, находящийся выше в рейтинге.



«Я очень сильно обрадовался — давно хотелось встретиться с кем-то из топ-10. У Джереми 29 поединков в UFC, он достаточно давно выступает в смешанных единоборствах, является ударником и много поединков заканчивал нокаутом, за что получал бонусы. Мне такой бой очень интересен», — Забит явно доволен новой целью, поставленной руководством организации.

И если у добродушного россиянина и в мыслях не было желания словесно оскорбить соперника, то бойцу из США только дайте микрофон.



«Когда мы встретимся, Забит поймёт, что он сделан из алюминия, а я – из чистейшей стали. Я просто собираюсь переехать его! У всех бойцов есть недостатки, в том числе и у Забита. Он бьёт не сильнее подушки. Да, идти в партер – некий вызов, но мы с командой уже нашли к этому решение. Я уверен, что мы подойдём к данному поединку готовыми на все сто процентов», — сказал Джереми.

В итоге для двух любителей зарубиться — утончённого Магомедшарипова и крепкого Стивенса — бой в субботу станет основополагающим для участия в чемпионской гонке. Поверьте, будет настоящее пекло.

«No love» начинает с чистого листа

Коди Гарбрандт — Педро Муньос. Поединок в легчайшем весе



После двух поражений от Ти Джея Диллашоу и потери титула Гарбрандту приходится вернуться к истокам и вновь пройти нелёгкий путь к статусу главного претендента.

«Чувствую себя великолепно, — делится эмоциями экс-чемпион. — Пережив эти поражения, я нашел способ изменить себя, свое мышление и тело. Я излечился и вновь вернулся к тяжелой работе. Я наслаждаюсь своим нынешним состоянием и чувствую себя здоровее, чем когда-либо. С нетерпением жду возможности вновь выйти в клетку. Бои — моя страсть. 2 марта я собираюсь выйти туда и показать невероятное выступление, которое позволит мне начать путь к титульному бою и возвращению моего трона».

«No love» не воспринимает всерьёз Муньоса – для Коди важен лишь бой с самим собой:

«Не в обиду Педро, он очень умелый боец, как и каждый в этой организации. Но здесь я буду сражаться с самим собой. Я сфокусирован на себе и на возвращении моего трона».

В полку непобеждённых прибыло

Робби Лоулер — Бен Аскрен. Бой в полусреднем весе



Повозив всех соперников в Bellator и One Championship, говорливый борец с идеальным рекордом 18-0 добрался и до главного промоушена в мире.

«Аскрен мне нравится. Этот парень готов драться с любым, и я это люблю. Обожаю таких бойцов, особенно в полусреднем дивизионе. Это глоток свежего воздуха, когда у вас есть подобный парень, который может подраться с кем угодно.

Мне нравится его отношение, мне нравится ход его мыслей. С таким настроем у него есть большие перспективы в нашем промоушене", — тепло поприветствовал Аскрена Уайт.

И вот здесь наступает самое интересное. Односторонняя тактика на все бои, отсутствие даже среднего уровня ударной техники, слабая работа ногами… Вы спросите: а где поражения? В этом и есть весь Бен Аскрен! Своей борьбой олимпийского класса и выносливостью он затмевает все недостатки: американец просто укладывает на настил соперника и начинает играться с ними, не давая встать на ноги. Если вы скучаете во время боев Хабиба – напрасно. Пересмотрите бои Бена.

Но доминирование было в других промоушенах, с соперниками гораздо меньшего уровня чем у спортсменов в UFC. В соперниках у экс-чемпиона ONE и Bellator бывший обладатель пояса UFC в полусреднем весе Робби Лоулер. Безжалостный утверждает, что к нему вновь вернулось желание драться. Лоулер пропустил полтора года из-за тяжёлой травмы колена, потому фанаты будут ждать появления в октагоне не только Аскрена. Робби один из самых зрелищных бойцов в истории спорта, так что ему публика рада всегда.

В качестве бонуса: невероятный стиль одиозного Аскрена на пресс-конференции перед турниром, над которым не смог не поиронизировать даже сам Бен.

Третий – лишний

Тайрон Вудли — Камару Усман. Поединок за титул в полусреднем весе

Даже Дин Томас, тренер чемпиона UFC среди полусредневесов Тайрона Вудли, согласился с тем, что не замолкающий Колби Ковингтон заслуживал боя с его подопечным. Казалось бы, обладатель временного пояса выходит на чемпиона. Однако в этот раз схема не сработала, и после боя с Дарреном Тиллом Вудли сойдётся с Камару Усманом.



Американский боец нигерийского происхождения, являющийся вторым номером рейтинга, не обращает внимания на разговоры фанатов о желании видеть бой Вудли – Ковингтон. Судьба дала ему шанс забрать пояс и самому принять Хаоса в восьмиугольнике.



«Я думаю, что Вудли — всесторонне развитый и сильный боец, отличный чемпион. Но пришла пора передать эстафету. Как-то раз он сказал, что я его устаревшая версия, но это не так. Я являюсь тем бойцом, каким он хотел бы быть на протяжении следующих пяти-десяти лет», — парирует усмешки Тайрона в свой адрес Усман.

А Колби уже приехал в Вегас со своим утратившим силу поясом временного чемпиона, где попытался сорвать тренировку Камару. Будьте уверены, он сделает что-нибудь и на арене во время боев.

Страсти в дивизионе, часто называемом Дэной Уайтом скучным, накалились до предела.

Bones vs туринабол. Или заявка на апсет века?

Джон Джонс — Энтони Смит. Бой за титул в полутяжёлом весе

Туринабол снова омрачает жизнь Джонсу: вещество настойчиво продолжает всплывать в пробах звезды ММА. Так, перед UFC 235 в двух из пяти допинг-пробах Джона в небольшом количестве был обнаружен запрещённый препарат. Но никаких санкций не ждите, ведь, по мнению медиков-экспертов USADA, метаболиты туринабола являются остатком вещества, которое Джонс принимал в 2017 году и из-за которого он уже отбыл дисквалификацию.

«Уже смирился с тем, что это будет частью моей карьеры, и я понятия не имею, как долго это будет продолжаться. Мысль о том, что я сдал все тесты на допинг и что меня проверяют три самых авторитетных антидопинговых агентства в мире, заставляет меня хорошо спать по ночам. Я не пропустил ни одного тестирования — чем больше они будут меня проверять, тем больше у нас будет понимания о данной ситуации.

Я освободил себя от всякого чувства стыда по этому поводу. Мне совершенно не стыдно. Я много раз говорил, что никогда сознательно не принимал допинг, так что сейчас вернулся к тому, что действительно важно», — вновь и вновь открещивается от неприятной ситуации чемпион.

«Чемпионат» о ней уже писал.

Американцам можно всё? Как хронический допингист ушёл от наказания Чемпиона UFC Джона Джонса не стали отстранять за допинг. Всё дело в деньгах. А для очищения совести есть Россия.

Так же, как и ему, фанатам придётся смириться с постоянными новостями о положительных пробах Джонса.

Вернёмся к самому поединку, где Bones по котировкам букмекеров должен попросту не заметить Энтони Смита.



«Моя цель — досрочная победа и доминирование на протяжении всего поединка, — не скрывает «Bones». — Но я отношусь к Смиту с уважением; вижу, что он готов к этому вызову. Я с нетерпением жду хорошего испытания. Сейчас у Энтони отличная победная серия, но я, к примеру, выигрываю на протяжении десяти лет. Я отдаю должное Смиту, но при этом не сомневаюсь в конечном результате".

Что же касается Смита, то тотальный андердог рад самой возможности побороться за титул. И настроен он очень решительно:

«Я оказался здесь не случайно. Знаю, что все сейчас притворяются, будто я получил эту возможность в подарок, но я знал, что получу поединок с Джоном Джонсом после победы над Волканом Оздемиром. Я либо стану чемпионом UFC, либо стану первым, кто умрёт в октагоне! Верю в это и готов к такому развитию событий».

Недооценивать Энтони Джонсу явно не стоит. А если такие мысли и закрадутся в голову Джона, мы, возможно, станем свидетелями великого апсета.