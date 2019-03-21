Россия доминирует в боксе. Олимпийском. По юниорам

17 марта во Владикавказе завершилось первенство Европы среди молодых боксёров (19-22 лет). Девушки и юноши соревновались почти две недели – на территории, ранее ни разу не принимавшей подобных событий. Северный Кавказ впервые организовывал состязание такого уровня, потому, очевидно, вокруг «Дворца Спорта Манеж» было так много служителей порядка в военной и полицейской форме. Зато участникам турнира (270 боксеров из 38 стран) и зрителям бояться было нечего.

Не сильно пострадала от этого и атмосфера на арене: открытие первенства Европы состоялось 8 марта — прошло оно симпатично и в непринуждённой обстановке. Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв даже намекнул руководителю местной федерации на скорое продвижение по карьере:

«Спасибо всем организаторам. Что касается президента федерации Осетии Константина Дзгоева, думаю его ждет повышение», — отметил Кремлёв.

Церемония открытия Фото: Федерация бокса России

Фото: Федерация бокса России

В дальнейшем поводов похвалить причастных к состязаниям у чиновников хватало: большинство значимых наград на первенстве Европы-2019 досталось российской команде.

Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на завершившемся во Владикавказе первенстве Европы среди спортсменов 19-22 лет.



Наши спортсмены завоевали 15 наград — 12 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.



Победителями стали Екатерина Пальцева (48 кг), Екатерина Дынник (64 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Мария Шишмарева (81 кг), Кристина Ткачева (81+ кг),



Володя Мнацаканян (49 кг), Сергей Ярулин (56 кг), Беслан Хамзаев (60 кг), Алан Абаев (64 кг), Вахид Аббасов (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг) и Владислав Иванов (91 кг). Серебряными призерами стали Гелюса Галиева (51 кг) и Анастасия Артамонова (54 кг). Бронзу завоевала Наталия Сычугова (69 кг).

Соответственно нашу команду и признали лучшей на турнире, а лучшими боксёрами стали Ирма Теста из Италия и местный боец Беслан Хамзаев.

Фото: Федерация бокса России

Побеждали наши молодые боксёры на глазах у прославленных чемпионов Егора Мехонцева, Мурата Гассиева и Рахима Чахкиева. Обладатели олимпийских медалей и чемпионских поясов в профи-боксе остались доволны увиденным и поучаствовали в церемонии награждения.

Фото: Федерация бокса России

Гассиев, кажется, приблизился к своей оптимальной форме. Напомним, Мурат долго залечивал травму плеча, из-за чего ни разу не подрался с июля 2018 года, когда единогласным решением судей уступил звание абсолютного чемпиона мира и обладателя приза Али украинцу Александру Усику.

На первенстве Европы Гассиев много общался со спортсменами, функционерами и коллегами по цеху. Да и вообще выглядел бодрым и готовым к возвращению на ринг.

Он, как и большинство экспертов в зале, особенно отмечал не только победившего земляка Алана Абаева, но и золотую медалистку Анастасию Шамонову.

Мурат Гассиев Фото: Федерация бокса России

Представительница дивизиона до 75 кг на турнир во Владикавказе приехала в ранге победительницы юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Тогда Насте серьёзнейшую борьбу в финале навязала француженка Талля Брилло. В этот раз Шамонова в уверенной манере одолела спортсменку из Польши Агату Качмарскую.

— Очень благодарна всем за поддержку, — говорила победительница, только получив пояс. — Многие за меня переживали и я это чувствовала.

Анастасия Шамонова Фото: Федерация бокса России

Уникального достижения добились российские парни: все семь финалистов добились максимального результата и стали чемпионами Европы. В связи с этим, конечно, возникали вопросы к судейству у представителей приезжих команд. Однако всё обошлось без крупных скандалов. Да и конкретно к выступлениям российских ребят и девушек работа судей не имеет никакого отношения. Главное, что мы увидели — у российского бокса есть вполне неплохое будущее.