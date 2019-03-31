Боец из Новокузнецка нокаутировал легенду ММА из США. Апсет года?

Настало время вам узнать, кто такой Тимофей Настюхин. Сегодня он уничтожил Эдди Альвареса в первом раунде.

Эдди Альварес – один из мощнейших легковесов своего поколения. Ему принадлежит на самом деле уникальное достижение. В своей карьере Король Андеграунда побывал чемпионом лёгкого веса по версии двух основных промоушенов мира – сперва Bellator, а затем и UFC. В прошлом году Эдди решил поменять место работы: из Сингапура пришло выгодное предложение за большие деньги выступить в гран-при легковесов, а заодно и стать главной звездой стремительно развивающейся организации ONE Championship.

В дебютном поединке под баннером ONE Альваресу предстояло подраться с россиянином Тимофеем Настюхиным. Боец из Новокузнецка выступает в сингапурской организации с 2014 года. За это время он успел стать автором одного из крутейших нокаутов в истории ONE и получить одну из самых ужасающих травм в истории ММА вообще.

11 ноября 2016 года Настюхин бился с японцем Котетсу Боку. В середине первого раунда Тимофей пробил правый лоу-кик под переднюю ногу соперника, тот успел выставить блок. Как только россиянин попытался вернуться в свою стойку, стало понятно, что правая нога его не держит. Голень бойца складывалась пополам, стоило на неё опереться. Настюхин продолжил драться, он отодвинулся к клетке и попытался отзащищаться в борьбе. В какой-то момент Тимофей даже попытался встать, но Боку заметил повреждение у соперника и всадил пару ударов коленом из клинча прямо по сломанной ноге.

— Помню, попытался встать, а нога сама согнулась… Тогда понял, что случилось, но варианта сдаться просто не было. Когда уже раунд кончился и судья остановил бой, ощутил такую боль, что долго ещё не мог подняться, — вспоминает ужасный эпизод Настюхин.

Он вернулся после страшного перелома и скоро подерётся с экс-чемпионом UFC Тимофею Настюхину доверили поприветствовать Эдди Альвареса в ONE Championship.

Россиянин дотерпел ту пятиминутку, а на следующую его уже не выпустили. К счастью, за вторую половину того дикого раунда Настюхин не успел усугубить травму настолько, чтобы это поставило крест на его карьере. Хотя многие после такого просто не смогли бы заставить себя вернуться к боям даже после полного выздоровления.

Настюхин вернулся в клетку через девять месяцев, в августе 2017-го. За следующие два года боец из Новокузнецка провёл три поединка в ONE, два выиграл и один уступил Сайгиду Арсланалиеву, ныне представляющему Турцию.

И всё же, несмотря на поражение в крайнем бою, боссы ONE включили Тимофея в состав участников Гран-При лёгкого веса, а в первом раунде свели его со своим главным трансфером (теперь такое есть в ММА) Эдди Альваресом.

Не стоит лишний раз упоминать, что именно американец считался у букмекеров уверенным фаворитом. Но проходным его бой с таким спортсменом как Тимофей Настюхин просто не мог получиться. Плюс ни для кого не секрет: «держалка» у Альвареса уже давно не в порядке. А россиянин как раз из тех, кто может плотно попасть.

Настюхин с первых минут боя пошёл вперёд на именитого соперника. Порой казалось, что Тимофей слишком уже явно летит на Альвареса с ударами: Эдди пару раз удалось провалить соперника, но выгоды американец из этого не извлёк. Да и вообще, откровенно говоря, экс-чемпион UFC выглядел зажатым, не особенно уверенным в себе бойцом. Лишь нокдаун (там, правда, сложно разобраться, был ли это именно нокдаун, или у Альвареса скользнула нога после пропущенного правого прямого) растормошил Альвареса, он пошёл вперёд, ненадолго забрал центр клетки, но ни одной внятной атаки так и не провёл.

Зато Настюхин стал чаще доставать активизировавшегося оппонента. Решающий момент боя наступил в начале последней минуты стартового раунда. Россиянин всадил жёсткую серию с левым боковым в конце, и минимум два удара в ней попали точно в голову американцу. Потрясённый Альварес начал пятиться к клетке, где Настюхин его и добил. Удивительный поворот в карьере Тимофея, ничего не скажешь.

Впереди атлета из России ждёт полуфинал гран-при, в котором он встретится с Лоуэном Тайнанесом. А с другой стороны сетки в ½ финала пробился недавний обидчик Настюхина Сайгид Арсланалиев, так что потенциально у гран-при ONE есть крутая афиша на финал даже без главной звезды на ней.