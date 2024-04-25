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Зубайра Тухугов назвал причины своего увольнения из UFC

Зубайра Тухугов назвал причины своего увольнения из UFC
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Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов высказался о своём увольнении из престижнейшей организации мира.

«Они устали давать мне бои в разных местах. Я уже давно сидел без визы. Мне давали бои в разных местах и каждый раз говорили: «Реши проблему с визой. Если не решишь, мы можем приостановить контракт».

Вторая причина в том, что я не сделал вес два раза подряд. Самая большая причина, когда я перешел в 70 кг и не сделал вес, и они очень обиделись на меня», — сказал Тухугов в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

За карьеру в UFC Тухугов провёл девять поединков, одержав пять побед и потерпев три поражения. Один поединок завершился вничью. В своём последнем бою, состоявшемся в феврале 2023 года на турнире UFC 284, Тухугов уступил раздельным решением бразильцу Элвису Оливейре.

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