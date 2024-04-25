Итоги взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Кудряшова

В пятницу, 26 апреля, в Москве российский боксёр Дмитрий Кудряшов (26-6, КО 25) проведёт бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8). Этот четырёхраундовый поединок в тяжёлом весе возглавит очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

А накануне шоу в столице состоялась пресс-конференция и официальная процедура взвешивания. Вес Кудряшова составил 125,15 кг, а Робутти – 137,75 кг.

В соглавном поединке турнира 26 апреля известный по выступлениями на голых кулаках Олег «Фомич» Фомичёв встретится с белорусом Николаем Даниловым. Вес Фомичёва составил 102,35 кг, а Данилова – 116,3 кг. В этом противостоянии фаворитом является Фомичёв.

В рамках шоу состоятся полуфинальные поединки Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжёлом весе. Формат боёв – четыре раунда по три минуты. Финалист Кубка России — 2024 19-летний Давид Суров (результат взвешивания – 103,3 кг) встретится с известным по выступлениям в том числе и на голых кулаках Германом Скобенко (117,05 кг). Другую пару составят финалист чемпионата Европы среди спортсменов 19–22 лет Сергей Манжуев (115,5 кг) и многократный призёр чемпионатов России Святослав Тетерин (105,45 кг).

В прямом эфире турнир покажет телеканал РЕН ТВ, начало трансляции – в 23:15 мск.