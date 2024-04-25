Райан Гарсия начал переговоры с Шоном О'Мэлли

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия рассказал о том, что он начал переговоры с чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли по поводу боксёрского поединка.

«У нас начались переговоры с Шоном О'Мэлли по поводу боксёрского поединка. И есть ещё одна возможность для меня провести бой в августе. Саудовцы собираются провести мероприятие в Лос-Анджелесе в августе, я мог бы сразиться там с Айзеком Крузом», — приводит слова Гарсии Майкл Бенсон.

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, О’Мэлли встречался с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.