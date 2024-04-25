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Альдо рассказал, за кого он будет болеть в поединке Макгрегор — Чендлер

Альдо рассказал, за кого он будет болеть в поединке Макгрегор — Чендлер
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Бразильский экс-чемпион UFC Жозе Альдо высказался по поводу предстоящего поединка между своим бывшим соперником Конором Макгрегором и представителем США Майклом Чендлером.

«Я всегда болею за парней, с которыми я дрался, и за парней, которые меня победили, потому что это доказывает, что я проиграл лучшим.

Я надеюсь, что он сможет стать прежним Конором, быть агрессивным и закончить бой… Я ожидаю от этого боя многого», — приводит слова Альдо Championship Rounds.

Бой Макгрегора и Чендлера состоится 29 июня на турнире UFC 303.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.

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