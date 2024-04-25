Жозе Альдо рассчитывает принять участие в боксёрском турнире, где подерутся Пол и Тайсон

Бразильский экс-чемпион UFC Жозе Альдо рассказал о своих планах по поводу выступления в боксе.

«Я рассматриваю возможность большого боксёрского поединка, возможно, где-то в конце этого года. Но мы обсудим это с UFC, когда закончится бой с Джонатаном Мартинесом.

Бой с Флойдом Мейвезером был уже практически готов. Али Абдель-Азиз был тем, кто вёл переговоры об этом, и я не знаю, что произошло, но в итоге мы не смогли провести бой в Саудовской Аравии. В конце этого года на Netflix состоится большое событие — Джейк Пол против Майка Тайсона, и, надеюсь, я смогу принять в нём участие. Но посмотрим. Есть много вариантов», — приводит слова Альдо MMA Junkie.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.