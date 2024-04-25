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Жозе Альдо рассказал, почему он уходил из UFC

Жозе Альдо рассказал, почему он уходил из UFC
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Экс-чемпион UFC бразилец Жозе Альдо раскрыл причины своего ухода из промоушена.

«Я думаю, мне нужен был перерыв для моего разума и тела. Просто из-за того, что я много требовал от себя, и из-за того, что тренировки отнимали у меня много сил в течение последних 20 лет. Я нашёл дисциплину, на которой мог сосредоточиться, — это бокс, и я занимался им некоторое время, чтобы восстановиться от всего этого давления.

Я хотел стать чемпионом, и каждый бой, который я проводил, был очень тяжёлым и требовал от меня многого. Сейчас я чувствую, что справился с этим и могу вернуться», — приводит слова Альдо MMAJunkie.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.

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