Тим Цзю поздравил брата с победой в бою с Креати

Австралийский боксёр Тимофей Цзю прокомментировал победу брата Никиты в поединке с австралийцем Данило Креати. Их бой проходил в Сиднее (Австралия), продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю-младшего единогласным решением судей.

«Горжусь своим младшим братом. Сделал свою работу. Хорошие, упорные десять раундов», — написал Тим в социальных сетях.

Фото: Соцсети Тима Цзю

В последнем бою Никита сражался с Диланом Биггсом (Австралия). Спортсмены встречались 22 ноября прошлого года. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт того успеха он стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для австралийца с русскими корнями это был первый титул в профессиональной карьере.

Сын Кости Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Эта победа стала для него девятой. Семь раз он побеждал нокаутом.