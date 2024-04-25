Джамал Хилл считает, что Хёрб Дин повлиял на его поражение в бою с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл раскритиковал работу рефери Хёрба Дина во время его титульного поединка с Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

Напомним, Хилл проиграл в этом поединке нокаутом.

«Судьи говорят, чтобы ты всегда защищался, а потом говорят, чтобы ты подчинялся их командам. Когда это произошло, я остановился. Судья сказал стоп, прежде чем вмешаться, поэтому я и остановился. Вы видели, как Перейра после этого дальше начал приближаться, а я сам в этот момент пытался убедиться, что с ним всё в порядке. Хочется, чтобы действия Хёрба Дина были более ясными, а остановка или продолжение были бы более конкретными. В следующий раз я задумаюсь над тем, стоит ли подчиняться командам рефери», — сказал Хилл на YouTube-канале The Schmo.