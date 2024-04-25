Ортис отреагировал на информацию о его поединке с Тимом Цзю

Непобеждённый боксёр Вёрджил Ортис (20-0, 20 KO) высказался по поводу информации о его возможном поединке с Тимом Цзю (24-1, 17 KO).

«Не хочу питать больших надежд, потому что не хочу потом быть расстроенным. Ещё нет ничего официально, но я действительно надеюсь, что всё получится и случится. Я действительно надеюсь на это.

Я уважаю его, но я его даже не знаю. Я никогда не встречался с ним ранее. У нас был один обмен сообщениями в «Твиттере». Это не то чтобы мы друзья. Тут больше я уважаю его как бойца. Я думаю, он отличный боец. Я надеюсь, что если у нас будет бой, то мы вытянем лучшее друг из друга», — сказал Ортис на YouTube-канале 210BoxingTv.

Напомним, последний бой Цзю провёл против Себастяна Фундоры. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.