Украинский чемпион собирается размяться на следующем сопернике

12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), на знаменитой арене «Стэплс-Центр» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в лёгком весе. Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) впервые появится на ринге в 2019 году. Противостоять ему будет, мягко говоря, не самый известный широкой общественности экс-чемпион мира Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Давайте разбираться, почему звёздному украинцу достался такой соперник и что сулит бойцам предстоящая встреча.

Как был организован поединок Ломаченко – Кролла

8 декабря 2018 года Василий Ломаченко впервые в карьере стал одновременным обладателем поясов по двум основным версиям. В объединительном поединке с чемпионом мира по версии WBO Хосе Педрасой он одержал победил и завладев поясом пуэрториканца, добавив его к титулу WBA.

Украинский феномен побил очередного чемпиона мира и объединил титулы Педраса приятно удивил, но с Ломаченко ничего поделать не смог.

После Лома планировал дальнейшее покорение лёгкого веса и объединение оставшихся поясов. Вариант с боем за титул по версии WBC рассматривался в последнюю очередь. Этим «ремнём» владеет Майки Гарсия, и промоутерская компания Боба Арума уже не раз давала понять, что договориться об условиях встречи Василия и Майки очень трудно. Да и сам Гарсия на тот момент уже был одержим идеей встречи со Спенсом. Оставался вариант по линии IBF. На момент победы украинца над Педрасой пояс был вакантным и ожидалось, что за него подерутся Ричард Комми и Иса Чаниев. Предполагалось, что победитель этой пары и станет соперником Ломаченко.

2 февраля представитель Ганы справился с Чаниевым, но почти сразу переговоры о бое с Ломой были отложены по объективным причинам. Комми в противостоянии за титул по версии IBF получил травму и не успевал восстановиться к следующей дате боя Ломаченко. Именно в этот момент и всплыл вариант с Кроллой. В ноябре 2018 года Энтони победил недавнего обидчика Павла Маликова Дауда Йордана и стал официальным претендентом на пояс по версии WBA в лёгком весе. Команда Кроллы умело воспользовалась ситуацией вокруг травмы Комми и обосновала претензии на бой с Ломаченко, а вскоре был подписан и контракт.

Кто такой Кролла?

Как только СМИ озвучили вариант о бое Ломаченко с Кроллой, большинство болельщиков сразу же стали выражать недовольство уровнем соперника для лидера рейтинга P4P. Конечно, возмущение любителей бокса понять можно, но всё же надо признать, что Кролла не так плох, как об этом думают.

Пик карьеры Энтони пришёлся на 2015 год, когда у него в пассиве было уже 4 поражения на профессиональном ринге. Именно тогда Энтони завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA, отобрав его у малоизвестного Дерлиса Переса. После он провёл одну удачную защиту титула, победив небитого до того Исмаэля Баррозо.

Ну а вслед за этим Кролла провёл первый и пока что единственный в карьере объединительный бой, выйдя на поединок с чемпионом по версии WBC Хорхе Линаресом. Тогда бойцы подарили фанам яркое зрелище, и в достаточно конкурентном противостоянии все судьи отдали победу Линаресу. В тот же вечер венесуэлец предложил Кролле реванш, на что Энтони ответил согласием. Во второй дуэли британец проиграл в одну калитку и выпал из обоймы претендентов на титул.

Невзирая на два сложнейших боя с Линаресом Кролла не стал брать паузу на поединки с андердогами и в следующий раз вышел на ринг с другим экс-чемпионом мира Рикки Бёрнсом. Победа над шотландцем повысила акции Энтони, и после ещё двух успешных поединков ему выпал шанс сразиться с Ломаченко. Пожалуй, это последняя возможность в его карьере пободаться за титул.

Как дела у Ломаченко?

Для Василия Ломаченко поединок с Кроллой станет третьим в лёгком весе и одновременно второй защитой титула по версии WBA и первой — пояса WBO. Предыдущие два боя в этой весовой категории прошли для Василия не без проблем. В бою с Линаресом он впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне, а в поединке с Педрасой не смог завоевать победу досрочно, чего ожидали многие. Это заставило злопыхателей говорить о том, что Василий уже сейчас боксирует на пределе возможностей, а некоторые оригиналы вроде Теофимо Лопеса и вовсе стали говорить, что Ломаченко уже стар.

На самом же деле, оба боя не были до конца показательны. В противостоянии с Линаресом украинец получил травму и несколько раундов фактически работал лишь передней рукой. Повреждение потребовало хирургического вмешательства и долгого простоя. Именно после продолжительной паузы Лома встретился с Педрасой. Так что не самая яркая победа, но всё же увереная была добыта на фоне восстановления после операции.

Что же касается подготовки к поединку с Кроллой, то менеджер Василия Эгис Климас рапортует о прекрасном тренировочном лагере и сумасшедшей форме подопечного. Не доверять этим словам сложно, так как команда Ломаченко славится качественной и мощной подготовкой к своим поединкам. К слову, по «Инстаграму» боксёра было видно, что в качестве спарринг-партнёра он привлёк к тренировкам россиянина Александра Беспутина, что станет полезным опытом для последнего.

Чего нам ждать от боя?

Василий Ломаченко – однозначный фаворит противостояния. Победа украинца не вызывает практически никаких сомнений и лишь чудо может подарить нам сенсацию в виде успеха Кроллы. Энтони, привыкший боксировать первым номером, прессинговать, будет лишён возможности действовать в привычной манере, поскольку задавать тон «партии», очевидно, будет Лома. Не стоит Кролле рассчитывать и на лакипанч. С его 38 процентами побед нокаутом это было бы наивно.

Что же касается чемпиона, то на фоне не столько вредящих имиджу, сколько надоедливых разговорах о его проблемах в лёгком весе, Ломаченко необходимо побеждать как можно убедительнее. Так что от украинца можно ожидать очередной издевательский мастер-класс. Кроме того, чем ярче будет победа, тем больше вырастут акции украинской звезды перед переговорами об объединительных боях. А сейчас практически нет сомнений, что они не за горами.

Ричард Комми уже восстановился и ждёт своего чека от встречи со Ломаченко. Что касается уже упомянутого Гарсии, то Майки, возможно, попробует ещё немного оттянуть встречу с лидером P4P. После болезненного поражения от Спенса было бы глупо сразу же выходить на ещё одну жёсткую дуэль. Так что большие бои в лёгком весе ещё впереди, а пока будем готовиться к ещё одному представлению от Ломаченко.