«Мечтала дожить до ста и бросить спорт». Погибла чемпионка по тайскому боксу

Кристина Мялина по прозвищу Лютая была одной из самых сексуальных спортсменок России. Её тело нашли на козырьке подъезда.

21 апреля в Москве, на козырьке дома по улице Кронштадтский бульвар, обнаружили тело 26-летней Кристины Мялиной. Девушка профессионально выступала в соревнованиях по тайскому боксу с 2012 года, выиграв несколько видных соревнований, в том числе Кубок и чемпионат Москвы и Кубок России. По информации следствия, смерть Кристины наступила в результате падения с высоты. Признаков нападения на неё при визуальном осмотре полицейские не обнаружили.

Кристина Мялина Фото: vk.com/russiamuaythai

От девушки пахло перегаром

Таксист, отвезший Мялину к дому, говорит, что от девушки пахло перегаром. Именно возле того злополучного дома водитель и высадил Кристину. Следствие установило, что девушка поднялась на общий балкон восьмого этажа дома на Кронштадтском, оставила там обувь и сумочку, а дальше… Точно никто пока не готов говорить, но спустя какое-то время её тело нашли на козырьке.

В Москве опять ДТП с участием бойца без правил. Но теперь убили спортсмена Пьяный виновник был без прав и так спешил сбежать, что бросил на месте аварии «Мерседес» и раненую подругу. И да — у него важный дедушка.

Кристина Мялина Фото: vk.com/russiamuaythai

Её называли Лютая

Это прозвище Кристине дали друзья — за её бескомпромиссную манеру ведения боя. Мялина всегда пёрла на соперниц, порой забывая о защите. Порой она и сама признавалась, что подобная тактика не всегда приносит успех, но ничего поделать с собой девушка не могла: слишком ей нравилось драться. Говорят, с самого детства Лютая участвовала в школьных и уличных драках и перепалках. Начинала она свой путь в спорте с гандбола, но после нескольких лет занятий поняла, что это — не её спорт.

«Играла 7 лет в гандбол, но всегда мечтала заняться единоборствами. В один момент просто оставила все и начала тренироваться. Поняла, что это мое. Я влюбилась в этот спорт», — говорила Мялина в интервью.

Создать семью и прожить 100 лет

Кристина Мялина прекрасно проявляла себя в спорте. Помимо семи успешных лет в гандболе, она закончила Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Выступая в муай-тай с 2011 года, она успела выиграть несколько престижных соревнований и стать кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине.

И всё же состязания не были главным для молодой девушки. По собственным заверениям, Кристина мечтала создать семью, говоря, что именно это — важнейшая цель в жизни любой женщины. Она хотела родить детей, ради чего готова была даже оставить спорт. Ещё Кристина Мялина планировала прожить 100 лет.