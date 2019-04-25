Урал станет столицей мирового бокса. Всё, что нужно знать о Форуме-2019

С 12 по 17 июня Екатеринбург примет второй Международный боксёрский форум, на котором руководители и члены ведущих мировых организаций бокса будут обговаривать насущные, ключевые проблемы этого вида спорта, а также разрабатывать механизмы их решения.

Традиция была заложена в Сочи

В прошлом году с 1 по 4 февраля в Сочи прошёл первый Международный боксёрский форум. Тогда на этот масштабный слёт представителей ведущих боксёрских организаций мира съехались делегаты из порядка 130 стран, а также множество выдающихся боксёров, в том числе 90 олимпийских чемпионов и чемпионов мира в олимпийском и профессиональном боксе. В частности, среди гостей были такие титулованные и знаменитые представители ринга, как Феликс Савон, Геннадий Головкин, Роберто Дюран, Борис Лагутин, Алексей Тищенко, Олег Саитов, Шамиль Сабиров, Бахтияр Артаев, Ермахан Ибраимов, Хасанбой Дусматов, Зоу Шиминь, Александр Лебзяк, Евгений Тищенко и другие.

Там же генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв объявил, что форум станет ежегодным событием, а также сообщил о решении делегатов учредить проведение Дня бокса 22 июля (который до этого носил статус всероссийского мероприятия) по всему миру. А кульминацией прошлогоднего сочинского форума стало грандиозное боксёрское шоу, состоявшееся 3 февраля в Олимпийском парке Сочи, в ледовом дворце «Большой». Главным поединком того вечера бокса стал полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев одержал впечатляющую досрочную победу над кубинцем Юниером Дортикосом и объединил мировые титулы WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе.

«Все флаги в гости будут к нам»

Предполагалось, что через год второй Международный боксёрский форум пройдёт в другой стране. В частности, желание его организовать у себя высказывали представители Азербайджана. Однако в итоге было решено снова провести это масштабное мероприятие в России. Местом очередного Форума был выбран Екатеринбург, а датой – июнь месяц. Как и в прошлом году, на этот раз представительство будет очень солидным. В частности, ожидается прибытие делегатов и глав всех четырёх основных всемирных профи-боксёрских организаций – WBA, WBC, WBO и IBF. Личное участие в Форуме уже подтвердили президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пипплз, президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман, президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель и президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса.



Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что, по сути, в начале лета в Екатеринбурге будет решаться судьба мирового бокса на ближайшее будущее его существования. «Практически на неделю с 12 по 17 июня Екатеринбург станет центром примирения ведущих мировых федераций. В нашем городе бокс развивается уже более 20 лет, а особенно активно с 2016 года, когда появился сильный местный промоушен. Здесь проходят турниры международного уровня. В прошлом году мы приняли у себя четвертьфиналы Всемирной боксёрской суперсерии (World Boxing Super Series), поединки собрали в зале почти 10 000 зрителей. Всё это говорит о том, насколько бокс интересен на Урале, и насколько Урал интересен всему миру бокса», – отметил он.

Кроме непосредственной работы Форума, в эти дни – с 12 по 17 июня – в Екатеринбурге пройдут судейские и медицинские семинары от международных организаций, тренерские семинары и мастер-классы, а также большое боксёрское шоу и торжественная церемония открытия, на которой выступят приглашённые музыкальные звёзды – известный хип-хоп исполнитель Тимати и местная рок-группа «Смысловые Галлюцинации». Мероприятия Форума будут проходить на трёх площадках – во дворце игровых видов спорта «Уралочка», Культурно-развлекательном комплексе «Уралец» и Академии единоборств РМК. Посетить их в любой день могут все желающие.

Основные проблемы и задачи мирового бокса

Для обсуждения совместного взаимодействия между мировыми международными организациями и нахождения путей для преодоления разногласий решено было учредить регулярное проведение таких международных форумов с самым широким представительством. Участники продолжат обсуждение проблем, а также выработку и согласование их решений, которые были заложены во время проведения первого Международного боксёрского форума. Прежде всего будет продолжен плодотворный диалог между столпами боксёрского движения во всём мире, начало которому было положено в прошлом году в Сочи.



В Екатеринбурге будет проведён общий анализ положения дел в мировом боксе, а также продолжены обсуждения и выработка механизмов преодоления таких ключевых проблем, как защита здоровья боксеров, различие правил международных организаций, гендерное равенство и многое другое. Конечно же, участники и делегаты не обойдут вниманием и проблему возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр.

Объединительные поединки и гендерное равенство

Одной из главных проблем в современном профи-боксе является отсутствие системы организации и проведения объединительных поединков. Когда-то в каждой из весовых категорий (которых, к слову, также было гораздо меньше, чем в настоящее время) был один общепризнанный чемпион мира. Затем, с 1960-х годов началось властвование двух основных равнозначных организаций – WBA и WBC. В 1980-х к ним присоединилась третья – IBF, а в 1990-х и четвёртая – WBO. Поэтому с течением времени общепризнанного, бесспорного чемпиона мира в каждой из весовых категорий стало выявлять всё сложнее и сложнее. Так, за все эти годы боксёров, владеющих одновременно мировыми титулами всех четырёх основных организаций, было лишь четверо – Бернард Хопкинс, Джермейн Тэйлор, Терренс Кроуфорд и Александр Усик.

И вообще, в целом вопрос объединительных поединков сейчас стоит очень остро. Кроме собственных интересов боксёрских федераций существуют также противоречия и между промоутерами, телеканалами, да и сами боксёры не всегда охотно стремятся к унификационным боям. Поэтому логично, что ведущие боксёрские организации мира вознамерились как следует взяться за решение этой проблемы.

Так, на предстоящем форуме они планируют начать создание системы организации объединительных поединков, согласовав общие правила их проведения. Хотя, учитывая предыдущий опыт решения подобных проблем, можно предположить, что сделать им это будет непросто. Хорошей подвижкой в этом плане является недавнее учреждение турниров Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). По итогам её первого сезона, всего лишь менее чем за год абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе стал украинец Александр Усик.

Не смогут обойти стороной делегаты ведущих профи-боксёрских организаций и вопрос возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр, хотя он и относится к их компетенции лишь косвенно. Как известно, в последние годы боксёры получили возможность свободно переходить на профессиональный ринг, а затем, при желании, возвращаться и участвовать в турнирах по олимпийскому боксу. Как показывает практика, успешными подобные камбэки являются нечасто, так как подготовка профи-боксёров существенно отличается от таковой у боксёров-олимпийцев. Тем не менее подобные процессы существуют и ведущие профессиональные организации относятся с пониманием и лояльностью к желаниям некоторых бойцов чередовать свои выступления на профи-ринге и турнирах по олимпийскому боксу.