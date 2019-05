Джейкобс победил рак, взял пояс и скоро подерётся с самым кассовым боксёром мира

Июль 2010 года. Лас-Вегас. Дэниел Джейкобс отходит к канатам, чтобы подготовить свою атаку, но не успевает ударить. Дмитрий Пирог опережает американца, и правая рука, сделанная в тёплом городе Темрюк, разрушает мечты молодого Джейкобса о поясе чемпиона мира. Дэниел падает прямо на спину и не пытается подняться, даже когда рефери произносит цифру «5». Секунду спустя Дэниел пробует приподнять голову, но рефери предусмотрительно осаживает молодого боксёра – чистый нокаут. Дэниел пролежит ближайшие пять-семь секунд, а вокруг него будут суетиться люди и что-то радостно кричать на каком-то странном языке.

Дэниел Джейкобс Фото: Ethan Miller/Getty Images

Это был плохой день для Золотого Ребёнка, но, как оказалось, самое худшее ждало его впереди.

Джейкобс вернулся на ринг уже в декабре и удачно закрыл летнюю неудачу – американец нокаутировал малоизвестного Джесси Орту. Дальше было Рождество и большие планы на новый 2011 год.

«Тогда я думал так: «Мне 24 года. Я – спортсмен мирового уровня. Я здоров, я в форме. Ничто не остановит меня», – чуть позже вспоминал Дэниел.

Но уже в январе Джейкобс сталкивается с первым плохим сигналом – он всё чаще чувствует странное онемение в ногах. Какая ерунда, пустяки. В марте Дэн разобрался с Робертом Клиевером за 204 секунды. После этого отправился в тур по Ираку в рамках благотворительной акции.

«Я прекрасно проводил время, но с моей левой ногой что-то происходило. Не было никакой боли – я просто её не чувствовал. Знаете, как будто ты отсидел ногу, и чувствуешь, будто это чужая нога? Было такое же чувство. Я чувствовал покалывания и тысячи иголочек. Но когда я потряс её и попытался привести в порядок, всё стало только хуже. Стало так плохо, что мне пришлось вернуться в США. Я едва мог ходить.

Доктор сказал, что мне защемило нерв, дал несколько таблеток и сказал, что всё будет хорошо. Я принял таблетки и продолжил спокойно жить».

Джейкобс жил со своей супругой в хорошем районе Бруклина, пара воспитывала ребёнка. Дэниел готовился к новому титульному забегу, и мешала лишь одна проблема – его ноге не становилось лучше.



В какой-то момент боксёр стал использовать для передвижения трость, а затем и вовсе прибегнул к помощи ходунков. «Можете ли вы представить себе 24-летнего профессионального боксёра, передвигающегося на ходунках?», – вспоминает Дэниел, – «Я принимал таблетки, как и говорил доктор, но становилось всё хуже. Я понятия не имел, что на самом деле происходит внутри моего тела».



Спустя какое-то время дошло до того, что одним весенним майским утром Джейкобс понял, что не может подняться с кровати. Не работали уже обе ноги, и боксёру пришлось приложить достаточно усилий, чтобы подтянуть своё тело на руках в сторону дверного проёма. Было больно настолько, что при первой попытке подняться Дэниел просто потерял сознание. Спустя несколько долгих минут борьбы с отказавшим телом американец всё-таки сумел доползти до порога и открыть дверь. Примерно в таком положении бывший претендент на пояс чемпиона мира встретил свою крёстную.

«Когда она вошла и увидела меня, она заплакала. Крёстная отвезла меня в больницу, где невролог сказал мне, что всё действительно плохо».

На МРТ было видно, как вокруг позвоночника боксёра была обёрнута опухоль, которая и блокировала сигналы мозга к ногам, тем самым вызвав временный паралич. Увидеть опухоль было довольно просто, ведь она была размером с бейсбольный мяч.

Сам Дэниел так и не понял, насколько критично его положение. «Я думал, что нужно принять несколько новых таблеток и всё просто пройдёт. Мои мысли были очень простыми: «Как скоро я смогу вернуться на ринг?». Но ринг и всё, что с ним связано стало для Джейкобса прошлой жизнью – всё это сменилось инвалидной коляской.

Уже на следующий день Дэниел узнал, что ему необходима операция – опухоль быстро росла. И масштабы выглядели катастрофично: через несколько дней опухоль могла стать причиной остановки сердца.

«У вас 12 грудных позвонков в позвоночнике. Моя опухоль растянулась от четвертого до девятого – это вся середина моей спины или половина моего позвоночника. Врачи сказали, что, скорее всего, я больше никогда не буду драться. Была большая вероятность того, что я никогда больше не буду ходить. В этот момент весь мир просто остановился. Я помню это гнетущее чувство, будто моё тело внезапно стало очень тяжёлым. Я только что потерял всё. Ты никогда не думаешь о том, что станешь жертвой рака. Особенно в 24 года».

Остеосаркома или рак костей – довольно страшное заключение не только для боксёра, который планировал быть чемпионом мира, но и для обычного молодого парня. Дэниел отправлялся на шестичасовую операцию, и никто не знал, проснётся ли он, когда всё закончится. А если всё-таки проснётся – не будет ли он парализован до конца своей жизни.

Примерно так начался долгий и самый главный бой в жизни Дэниела – операция, химиотерапия, ощущение полного отчаяния и далёкая мечта о возвращении к прошлой жизни.

«Рак – это в лучшем случае 50/50. Я видел Дэнни в больнице, он был в инвалидной коляске. В тот момент я думал, что потеряю сына. Но он улыбался, когда говорил о походе в спортзал», – вспоминает тренер Джейкобса Андре Розье.



Операция прошла вполне успешно, и большая часть опухоли была удалена. Но впереди Джейкобса ждал длительный этап химиотерапии. И это было сложно.

«Мой аппетит полностью исчез. Я постоянно болел, меня рвало. Это было ужасно. Я никогда не испытывал ничего подобного.



Каждый раз вы слышите, как люди, которые боролись с раком, говорят о том, что он разрушает твоё тело. Это правда. Рак ломает тебя. Но эти люди не говорят о том, что рак делает с твоей жизнью. Что он становится твоей жизнью. Что он делает с твоим банковским счётом».

И здесь внезапно Дэниел столкнулся с новой проблемой. Проблемой, с которой сталкиваются многие молодые спортсмены – своей расточительностью и недальновидностью.



«У меня были деньги, но я тратил их не слишком разумно. Я был молодым и безответственным. Я не вкладывал свои деньги – я тратил их. Многие люди из моей команды говорили мне, что нужно вкладывать свои средства правильно, многие даже приносили мне инвестиционные идеи и бизнес-планы. Но я не хотел этого делать. Я хотел быть молодым парнем со своими деньгами. Я собирался тратить свои деньги, и я их потратил.



Когда ты на вершине мира – ты зарабатываешь деньги и живёшь быстрой жизнью. Ты чувствуешь себя непобедимым, но это всегда ложное чувство. Но я был в ударе и я не мог представить, что какие-то силы смогут остановить меня. Рак это сделал».

Финансовая безалаберность Джейкобса привела к тому, что в какой-то момент у боксёра не оказалось медицинской страховки. И это был самый неподходящий момент. В какой-то степени Дэниелу повезло – его согласились лечить экспериментальной химиотерапией. Кстати, здесь ему снова помогла его крёстная, организовавшая своему родственнику особый тип медицинской помощи. Как вы уже поняли, в этом случае Джейкобсу даже не потребовалась медицинская страховка. Но траты на лечение всё равно были колоссальными.

«Во время химиотерапии всё пошло под откос. Счета накапливались. Я потерял пентхаус, машину. Мой банковский счёт был опустошён. В то время моему сыну было два года, и мы переехали в квартиру моей мамы в Браунсвилле. В своё время я буквально дрался за возможность покинуть это место. Мой сын спал в моей детской комнате, я спал на мамином диване. Мой вес взлетел до 225 фунтов (примерно 102 кг – прим. «Чемпионата») и моё тело было разрушено. Казалось, что всё ради чего я работал и чего я достиг, исчезло».



Жизнь в Браунсвилле была тяжёлой – криминальный район, наркоторговцы, стрельба и сирены полицейских. Больше всего на свете Джейкобс боялся, что его сын будет расти в таких условиях и на этих улицах. «Это мотивировало меня больше всего на свете. Даже больше, чем рак», – признаётся Дэниел. Ведь плохой пример был перед глазами – старший брат Джейкобса — так и не смог покинуть Браунсвилл, став ещё одним искателем лёгких денег на улицах города.

«Полиция постоянно его искала. Пока мы с сыном жили у мамы, бывали случаи, когда полицейские врывались в дом в два, три или в четыре часа утра. Они искали моего брата».



Но Джейкобс верил, что сумеет ещё раз сбежать из этого ада.

«Любой родитель сделает всё для своего ребёнка. Так что я не мог сдаться. При этом я всё ещё хотел осуществить свою мечту, я хотел стать чемпионом мира.



Когда закончилась химиотерапия, врачи сказали мне держаться подальше от бокса. «С боксом покончено», – говорили они, – «Даже не думай о боксе. Просто занимайся терапией. Но я их не слушал. Я отправился в спортзал».

И это после 25 (!!!) лучевых терапий. Лишний вес и разбитость всего организма Джейкобс подкрепил тростью и титановой волей. Дэниел отправился в зал, и именно там случилось самое большое чудо.

«Я едва мог позаниматься и 30 минут, но я очень сильно хотел быть там. Потом эти 30 минут превратились в час. Затем больше. Мои ноги возвращались. Я доказал, что врачи не правы. Я и начал думать о том, что, возможно, я действительно могу сделать это».

Безапелляционный вердикт «Даже не думай о боксе» сменился на «Мы не рекомендуем продолжать заниматься боксом», и это был гигантский скачок для человека, который едва не лишился возможности ходить. Впервые за последнее время вдалеке замаячила надежда.

«В начале 2012 года я читал газету и увидел там статью об арене Barclays Center, которая должна была открыться этой осенью. Я сделал это своей целью. Если я хочу вернуться на ринг – что может быть лучше, чем сделать это прямо здесь, в Бруклине?»

Дэниел Джейкобс Фото: Elsa/Getty Images

Октябрь 2012 года, Бруклин. Джейкобс поднимается на ринг Barclays Center и вырубает Джоша Лютерана за 74 секунды. И это не очередной фильм – спустя 17 месяцев и два дня с того самого вечера, когда боксёр узнал о своём страшном диагнозе редкой формы рака костей, он сумел сделать это. Вопреки всему. Прозвище Золотой Ребёнок» осталось в прошлом – Дэнни получил новое имя – Чудотворец, и это куда лучше отображает то, что сумел сделать американец. Настоящее чудо.



Но только в кино всё бывает так быстро – естественно, путь в октябрьский вечер был титанически сложным. Джейкобсу пришлось начинать всё с самого начала.

«Возвращение в форму было одной из самых физически сложных задач, с которой я когда-либо сталкивался. Я должен был вернуть свои силы, я должен был улучшить выносливость. Я должен был снова научиться наносить удар. Когда ты пропускаешь удар, позвоночник поглощает большую часть энергии от этого удара – будь то удар по голове или по туловищу. После того, что случилось с моим позвоночником, потребовалось некоторое время, чтобы я снова научился принимать удар».

В декабре Дэниел снова вышел на ринг и снова победил досрочно. Стало понятно, что американец действительно поставил перед собой цель стать чемпионом мира.

«Я просто мечтал, что когда-нибудь снова смогу драться и выступить на Barclays Center, вот и всё. Я просто хотел вернуться в спорт, который я люблю. И теперь получить эту возможность – это действительно умопомрачительно. Когда я думаю об этом, у меня мурашки бегут по коже».

В 2013 году Джейкобс основал свой собственный фонд Get in the Ring, который помогает детям бороться с раком, ожирением и издевательствами. В том же году Дэниел одержал ещё две досрочные победы. Спустя ещё один год американец исполнил свою цель – в августе 2014 Джейкобс остановил Джаррода Флетчера за пять раундов и завоевал вакантный пояс WBA в среднем весе. Так появился первый чемпион мира, победивший рак.

Март 2017 года, Нью-Йорк. Перед боем с одним из самых устрашающих нокаутёров современности Джейкбос был спокоен, и объяснял это очень просто:



«Он (Головкин) – не рак. Он не является опасной ситуацией для жизни. Это просто человек, который попытается причинить мне вред. Рак и прочие испытания помогли укрепить мою психологическую устойчивость».



Американец уже давно покинул Браунсвилль и с момента возвращения на ринг успел провести 10 боёв, одержать в них 10 досрочных побед и стать чемпионом мира по версии WBA. Всё это привело Дэниела к поединку с Геннадием Головкиным – одним из самых избегаемых боксёров и чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBС и IBF. В коллекции GGG не хватало только пояса WBO, но это не играло значения – всем было ясно, что именно казахстанец является главным средневесом на планете и попутно одним из лучших боксёров современности.

По версии сайта boxrec.com нас ждала встреча двух лучших средневесов на планете (Джейкобс занимал вторую строчку рейтинга в категории до 72,6 кг – прим. «Чемпионат»). И всё это подкреплялось очень убедительной статистикой – 62 нокаута в 39 победных боях на двоих.

Дэниел не смог шокировать мир, но дал Головкину самый конкурентный поединок в его карьере. Американец проиграл единогласным решением судей и побывал в нокдауне, но в конце боя активизировался настолько, что некоторые болельщики посчитали итоговый результат спорным. И это очень хорошее достижение для боксёра, которого считали андердогом примерно 6 к 1. Интересно ещё и то, что Джейкобс сумел прервать удивительную серию Геннадия из 23 досрочных побед, став первым человеком с 2008 года, кто прошёл с казахстанцем всю дистанцию боя.

Дэниел Джейкобс и Геннадий Головкин Фото: Al Bello/Getty Images

Сам Чудотворец прервал серию из 15 досрочных побед и прошёл полный поединок впервые с 2009 года. Усилия Дэниела были оценены в 1,75 миллиона долларов – рекордный гонорар в карьере американца, и это без процентов от продажи платных трансляций. Хороший утешительный приз, но куда важнее то, что Джейкобс показал в ринге.



«Борьба с раком – это супер-тяжело. Тот факт, что я не сдался и продолжил бороться, даёт мне дополнительный стимул, когда я выхожу на ринг. Потому что я знаю, что человек напротив не сможет сломать мою волю. Моя сила воли слишком крепка. Моё психологическое состояние слишком сильно. Если мой оппонент будет лучше меня – так тому и быть. Но я всегда знаю, что буду стараться изо всех сил и никогда не сдамся».



После поражения от Головкина Джейкобс провёл три боя, одержал три победы и получил новый шанс стать чемпионом мира. Уже в это воскресенье американец разделит ринг с одним из самых популярных боксёров современности Саулем Альваресом.



Скорее всего, чек за поединок с Канело перебьёт гонорар Дэниела за бой c GGG. Но остальные условия останутся прежними – на кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC и IBF, а в другой части ринга будет находиться лучший средневес на планете по версии boxrec.com. Чудотворец снова выйдет на бой андердогом, но можно не сомневаться, что он не сдастся без боя.



Ведь в своём главном поединке всей жизни Дэниел уже победил. И ни один человек не сможет доставить ему подобные трудности и уж тем более — сломать волю.

«Это удивительное чувство. Моя бабушка всегда говорила мне: «Не забывай, что выйдя из дома, ты представляешь не только себя, но и свою семью». Это навсегда осталось в моей голове. Сейчас я сам отец, и спустя время мой сын сможет сказать: «Мой папа был отличным примером для подражания.



У меня есть удивительная история. Многие люди могут как угодно относиться к этой истории, всем испытаниям и невзгодам, что я прошёл. Я же просто хочу быть лучшим спортсменом и быть голосом для многих людей, быть примером для подражания. Я не хочу задерживаться в боксе слишком долго, но, в конце концов, я просто хочу достичь своих целей и стать лучшим человеком, каким только могу быть».



Удивительная история Дэниела Джейкобса продолжится ранним утром 5 мая (мск). И давайте не забывать, что сам факт этого поединка – уже огромное достижение для человека, победившего страшную болезнь, запреты врачей и самого себя. Дэниел уже вряд ли сможет сделать свою историю ещё более кинематографичной. Но победа над одним из главных боксёров современности может стать ещё одной красивой главой в этом фильме. Фильме, где хэппи энд уже произошёл.