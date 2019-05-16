Столица бокса переехала на Урал. Как Россия объединяет боксёрский мир

15 мая в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая крупнейшим мероприятиям, которые пройдут под эгидой федерации бокса России в ближайшие несколько месяцев — Всемирный боксёрский форум и чемпионаты мира среди мужчин и женщин. Первые два примет Екатеринбург, который в этом году по праву станет главным городом для олимпийского бокса.

Как склеить треснувший мир бокса

Задача, которую взвалили на себя генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв и его команда, поистине титаническая. Олимпийский, или, как его ещё недавно называли, любительский, бокс по-прежнему находится под угрозой исключения из олимпийской семьи, несмотря на отставку президента AIBA Гафура Рахимова, а профессиональные федерации практически не контактируют между собой и не имеют общего вектора развития. Именно для этого Россия во второй раз проводит Всемирный боксёрский форум, на этот раз в Екатеринбурге, практически на границе двух частей света. Как отметил министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт, можно было пойти дальше и поставить ринг точно на границе Европы и Азии так, чтобы синий и красный угол находились в разных континентах.

«Наша главная задача — это развитие массовости бокса в стране, а результаты в спорте высших достижений стоят на втором месте, — сразу расставил приоритеты на конференции Кремлёв. — Именно поэтому Россия проводит такие мероприятия как Международный боксёрский форум и Всемирный день бокса. Основными вопросами, обсуждаемыми на форуме, станут взаимодействие профессионального и олимпийского бокса, выработка регламента участия профессионалов в Олимпийских играх и отборочных к ним соревнованиях, взаимодействие AIBA и боксёрских профессиональных федераций».

Главная проблема кроется в том, что разногласия между МОК и AIBA по-прежнему до конца не разрешены. Возглавляемая Томасом Бахом структура заморозила выплаты боксёрской федерации и подготовку к олимпийскому турниру. По идее, проходящие в России чемпионаты мира по боксу среди мужчин и женщин должны разыграть первые олимпийские путёвки, но МОК до сих пор не подтверждает критерии отбора на олимпийский турнир и принципы выдачи олимпийских лицензий. Сам Кремлёв уверен, что до крайнего обострения дело не дойдёт, и в этом должен помочь форум в Екатеринбурге.

«Боксёры не должны страдать из-за этих разногласий. Они в них не виноваты, — подчеркнул функционер, — не вижу проблемы для проведения чемпионата мира. Федерация бокса активно проводит реформы, а МОК должен помогать ей в этом, а не быть просто кнутом».

Также он уверен, что чемпионат мира сохранит свой отборочный статус в восьми мужских весовых категориях, а противоборствующие стороны рано или поздно придут к консенсусу. «Чемпионы мира точно получат право выступить на Олимпийских играх», — подчеркнул Кремлёв.

Российско-африканское противостояние нокаутёров

Венчать форум 16 июня будет крупный профессиональный боксёрский турнир, который должен возглавить один из сильнейших боксёров первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов. Его соперником станет проживающий в Южной Африке конголезец Илунга Макабу, а на кон может быть выставлен пояс WBC Silver. Поединок двух ярких нокаутёров может стать вишенкой на торте для форума, а в случае успеха Кудряшов может начать новый поход за чемпионским титулом по одной из престижных версий.

Помимо Кудряшова ожидается участие и других ведущих российских боксёров первого тяжёлого веса Алексея Папина, Алексея Егорова и Евгения Тищенко. При этом соперником олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро мог стать другой топовый африканский оппонент Табисо Мчуну, который не так давно боксировал с Александром Усиком, однако этот поединок сорвался. Теперь Тищенко ищут нового соперника, и пока не известно, будет он из Африки или из другой части света.

Два рекорда в один день бокса

Как отметил Умар Кремлёв, инициативу ФБР отметить 22 июля Всемирный день бокса поддержали более 200 стран. В связи с этим на Красной площади ожидается по традиции грандиозный перформанс и поединки боксёров-любителей в формате сборная России против сборной мира, а транслироваться мероприятие будет и на другие страны.

Этим праздник не ограничится. Ожидается два новых рекорда для книги Гиннесса. Во-первых, установленный два года назад российский рекорд по количеству участников боксёрской тренировки может вновь быть побит, а их число достигнуть пяти тысяч. Во-вторых, на Эльбрусе должен пройти самый высокий по месту проведения боксёрский поединок в истории. Пока организаторам предстоит решить ряд трудностей, начиная с монтажа ринга на нестандартной высоте и заканчивая адаптацией участников к ветру, температуре ниже 10 градусов мороза и нехватке кислорода. Поединок планируется провести в любительском формате три раунда по три минуты, а одним из его участников станет генеральный директор боксёрского клуба «Ударник» Александр Летов. Помимо основной пары боксёров будут готовиться и два резервиста, способных в форс-мажорной ситуации выйти на замену.

Как отметил Умар Кремлёв, важно показать, что так организовывать мероприятия, как это делает Россия, не может никто. Что-что, а уж удивлять мир русские умеют. Хотелось бы, чтобы это удивление было со знаком плюс.