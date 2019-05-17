Уайлдер обещает прикончить соперника на ринге. Он вообще нормальный?

Вечер бокса в Нью-Йорке



На кого смотрим: Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил, Гэрри Расселл-младший — Кико Мартинес

Где смотреть: USA Showtime

Статус: ***** (пять звёзд из пяти) Дата и место проведения: 19 мая. Нью-Йорк (США). Barclays CenterНа кого смотрим:, Гэрри Расселл-младший — Кико МартинесГде смотреть: USA ShowtimeСтатус: ***** (пять звёзд из пяти)

Яркий 33-летний американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 KO) вновь выходит на тропу войны. В своём крайнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, он впервые не смог взять верх над соперником (британцем Тайсоном Фьюри). Бой закончился вничью, и болельщики по праву рассчитывали на скорый реванш. Однако, как это часто бывает в профессиональном боксе, добротные противостояния, конечно, случаются, но очень редко. Фьюри, который дважды по ходу боя с Бронзовым Бомбардиром оказывался в нокдауне, вместо реванша предпочёл проходной бой с немцем Томом Шварцем, а Уайлдеру в свою очередь пришлось искать оппонента для добровольной защиты.

Этим соперником стал соотечественник и ровесник Деонтея Доминик Бризил (20-1-0, 18 KO). Помимо почти идентичных возрастных показателей бойцы примерно схожи и по антропометрическим данным — рост того и другого составляет 201 см. В послужном списке 33-летнего Биризила числится один поединок, который он провёл за пределами США (Уайлдер в отличие от своего визави на старте карьеры трижды боксировал в Мексике и однажды в Англии).

В июне 2016 года он отправился в гости к набирающему ход британцу Энтони Джошуа, который на тот момент контролировал ремень IBF. Первый гостевой поединок стал для Биризила проигрышным, он уступил Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде. По мнению специалистов грядущий бой против Уайлдера станет для Джошуа схожим испытанием образца трёхлетней давности. Букмекеры считают Деонтея явным фаворитом (коэффициент на его победу составляет 1.10), при этом по прогнозам аналитиков поединок не продлится все отведённые на него 12 раундов.

По словам самого Уайлдера он далёк от цифр и букмекерских котировок, его цель на предстоящее сражение – убить своего соперника.

«Бокс — единственный вид спорта, в котором можно убить человека и получить за это деньги. Жизнь Бризила будет поставлена на карту в этом поединке. И я действительно говорю о его жизни в прямом смысле слова. Я хочу записать в свой актив убийство. Доминик Бризил сам искал это. Не я хотел боя с ним, а он со мной. Что ж, если это произойдёт, то так и будет. Мы говорим о жестоком спорте, а не о джентльменском поединке! Мы агрессивно настроены по отношению друг к другу, в нас играет кровь. В боксе убийство легально, почему бы тогда не сделать это?» — без шуток заявил Уайлдер. Всемирный боксёрский совет уже отреагировал на данное обращение, заявив, что Уайлдер может быть наказан за подобную формулировку.

В андеркарде боя Уайлдер — Бризил чемпион мира по версии WBC в полулёгком весе американец Гэрри Расселл-младший (29-1-0, 17 КО) будет проводить свою четвёртую защиту чемпионского пояса, завоёванного в 2015 году. На этот раз соперником 30-летнего американца станет бывший чемпион IBF в этом же весе, а ныне действующий чемпион Европы по версии EBU 33-летний испанец Кико Мартинес (39-8-2, 28 КО). После поражения от Василия Ломаченко (в достаточно близком бою, украинец одержал верх большинством судейских голосов), которое на данный момент является единственным в послужном списке американца, он на протяжении последних пяти лет показывал стабильные выступления – пять побед кряду.

Если говорить о стабильности в отношении его будущего соперника, то её в последние годы в исполнении Кико любители бокса не наблюдали. За последние три года Мартинес выиграл четыре боя, потерпел два поражения и дважды сводил поединки вничью. Предстоящий поединок для испанца станет определяющим не только в плане перспектив завоевать чемпионский ремень, но и будущей карьеры в целом.

UFC Fight Night 152



На кого смотрим:

Где смотреть:

Статус: *** (три звезды из пяти) Дата и место проведения: 19 мая. Нью-Йорк (США). Blue Cross ArenaНа кого смотрим: Рафаэл дос Аньос – Кевин ЛиГде смотреть: UFC fight passСтатус: *** (три звезды из пяти)

Главным событием UFC Fight Night 152 станет поединок между экс-чемпионом UFC в лёгком весе 34-летним бразильцем Рафаэлом дос Аньосом (28-11) и 26-летним американцем Кевином Ли (17-4). Ли в декабре прошлого года потерпел поражение от Эла Яквинты (второе в карьере от одного и того же бойца) и решил сменить весовую категорию, поднявшись из лёгкого в полусредний вес.

Его визави дос Аньос проиграл два своих последних боя (Колби Ковингтону и Камару Усману) и находится в шатком для себя положении относительно контрактных перспектив с сильнейшей лигой мира. К слову, бразилец ни разу в карьере не проигрывал более двух поединков кряду. По мнению букмекеров, предстоящая битва — бой равных возможностей. Именно поэтому товарищи букмекеры затрудняются назвать явного фаворита, отдавая равное количество шансов и тому, и другому бойцу: 1,85 — 1,85.

Вечер бокса в Глазго

Дата и место проведения: 19 мая. Глазго (Шотландия).

На кого смотрим: Иван Баранчик – Джош Тэйлор, Наойя Иноуэ – Эммануэль Родригес

Где смотреть: Panama Cable Onda Sports

Статус: ***** (пять звёзд из пяти)

Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе свёл 26-летнего проживающего в США белоруса Иван Баранчика (19-0-0, 12 КО) и 28-летнего шотландца Джоша Тэйлора (14-0-0, 12 KO). На пути к полуфиналу Баранчик убрал со своего пути шведа турецкого происхождения Энтони Йигита, завоевав при этом вакантный титул IBF. Тэйлор в свою очередь уверенно расправился с американцем Райаном Мартином. Вероятно, в том числе с учётом географического проведения боя, букмекеры отдают предпочтение местному бойцу. Ставки на победу Тэйлора принимаются в среднем из расчёта 1,15, в то время как победа белоруса оценивается достаточно высоким коэффициентом — 5. Победитель данного противостояния выйдет на бой с небитым американцем Риджисом Прогрейсом (24-0-0, 20 КО), который является чемпионом мира по версии WBA в этом весе.

Соглавным поединком вечера бокса в Глазго станет ещё одно полуфинальное противостояние в рамках Всемирной боксёрской суперсерии, но уже в легчайшем весе. В ринге сойдутся также не знающие поражений: регулярный чемпион мира по версии WBA 26-летний японец Наойя Иноуэ (17-0-0, 15 KO) и Эммануэль Родригес (19-0-0, 12 KO) из Пуэрто-Рико. На пути к полуфиналу японский нокаутёр менее чем за минуту расправился с бывшим обладателем чемпионского пояса из Доминиканы Хуаном Карлосом Пайяно. Родригес в четвертьфинале по очкам взял верх над австралийцем Джэйсоном Молони. Явным фаворитом на букмекерской линии в предстоящем поединке является Иноуэ. Его выигрыш котируется с неприлично низким коэффициентом 1,09.

Другие бои

18 мая в английском Стивенидже экс-чемпион мира в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (27-0-0, 13 КО) проведёт поединок против 29-летнего немца сербского происхождения Шефата Исуфи. На кону встречи будет чемпионский титул по версии WBO в суперсреднем весе. В случае успеха 27-летний британец примерит чемпионский ремень во второй по счёту весовой категории и попытается обратить на себя внимание главного действующего лица дивизиона — Сауля Альвареса. В андеркарте выступит российский супертяжеловес Александр Устинов, его соперником будет британский супертяжеловес Джо Джойс.