Костя Цзю воспитал сына чемпионом. 5 величайших династий в истории бокса

15 мая в Сиднее состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого первый значимый титул на профессиональном ринге выиграл сын легендарного Кости Цзю. 24-летний Тим стал чемпионом Австралии и продолжает «набивать» профессиональный рекорд, постепенно продвигаясь в рейтингах лучших организаций. В связи с этим поговорим не только о династии Цзю, но и о других звёздных чемпионах и их детях.

Спинксы

Отец Леон Спинкс – чемпион мира в супертяжёлом весе

Годы профессиональной карьеры: 1977 — 1995



Сын Кори Спинкс – абсолютный чемпион мира в полусреднем весе, чемпион мира в первом среднем весе

Годы профессиональной карьеры: 1997 – 2013

Фамилия Спинксов прогремела на весь мир в 1978 году. Тогда легендарный Мохаммед Али намеревался завершить профессиональную карьеру поединком с Леоном Спинксом, для которого встреча с Али должна была стать всего восьмой на профессиональном ринге. Изначально Али отказывался от боя с малоопытным соперником, подыскивая более серьёзный вызов для себя, хотя уже тогда был предупреждён медиками о возможном непоправимом ущербе в случае продолжения карьеры.

Тем не менее, Али и Спинкс подрались, и не последнюю роль в организации поединка сыграл титул чемпиона Олимпиады Спинкса. Их дуэль «продали» под соусом битвы двух олимпийских чемпионов.

Мохаммед Али, будучи уверенным в своём превосходстве, отнёсся к подготовке не лучшим образом, проведя лишь несколько спаррингов. Как итог, в ходе боя он не был похож на себя. Спинкс, работая сериями, не уставал, на что рассчитывал Али. Поединок прошёл все отведённые регламентом 15 раундов, а их результатом стала сенсационная победа Спинкса. Уже через полгода Леон вышел на реванш с Мохаммедом Али и проиграл тому в одну калитку. Тем не менее, его фамилия была нанесена на карту мира бокса жирным шрифтом.

После Спинкс-старший дважды выходил на титульные поединки и оба раза безуспешно. В середине 80-х у него начались серьёзные проблемы с алкоголем, на фоне которых он проиграл ещё 13 раз в 21 поединке и бесславно завершил карьеру.

Сейчас Леон проживает в Лас-Вегасе и называет свою жизнь вполне комфортной. Не так давно он был введён в Зал славы бокса. Леон зажёг на боксёрском небосводе фамилию Спинксов и она не угасала ещё много лет, виной чему отчасти стал и его сын Кори. Пожалуй, это тот случай, когда сын превзошёл отца.

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Кори начал карьеру в профессионалах спустя два года после того, как его отец провёл последний бой. У него не было тех же габаритов, что и у отца, а потому большую часть карьеры он провёл в полусреднем и первом среднем дивизионах. Впервые титул чемпиона мира он завоевал в 2003 году, в борьбе за пояс по версии IBF в полусреднем весе им был повержен Микеле Пичирилло.

Уже следующий поединок стал для Кори объединительным. На бой с Рикардо Майоргой Спинкс выходил явным аутсайдером, но Кори сумел посрамить скептиков и перебоксировал одиозного никарагуанца в тяжелейшем бою. К слову, Майорга до сих пор пытается продолжать карьеру, раз за разом пополняя послужной список поражениями.

Победа над Рикардо принесла Спинксу звание абсолютного чемпиона мира. После этого было две удачные защиты титула, а в 2005 году, в повторном бою с Забом Джудой, Спинкс проиграл техническим нокаутом, утратив все свои регалии. После этого он поднялся в весе и первом среднем дивизионе сразу же завоевал титул в противостоянии с Романом Кармазиным. Но поражение от Джуды давало о себе знать. С того момента Кори уже не был самим собой и чередовал громкие победы с громкими поражениями. Карьеру он завершил относительно недавно – в феврале 2013 года. Добавим, что родной дядя Кори Майкл долгое время был доминирующей силой супертяжёлого веса, пока в 1988 году его не нокаутировал Майк Тайсон.

Леон и Кори Спинксы Фото: Elsa/Getty Images

Фрейзеры

Отец Джо Фрэйзер – абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе (1970-1973)

Годы профессиональной карьеры: 1965-1981



Сын Марвиc Фрэйзер – претендент на пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC

Uоды профессиональной карьеры: 1980 – 1988

Думается, что напоминать о личности Джо Фрэйзера не стоит. Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, один из лучших боксёров в истории спорта, прототип знаменитого киногероя Рокки Бальбоа и, конечно же, соучастник знаменитой трилогии с Мохаммедом Али, кульминацией которой стал «Триллер в Маниле». Когда после 15-ти раундов боя Али в собственном углу потерял сознание, но в итоге вышел победителем.

А вот имя Марвиса Фрэйзера так и не засветилось в мире бокса по-настоящему. Сын Курильщика Джо строил карьеру в большей степени на знаменитой фамилии, хотя и совсем бесталанным не был. У него за плечами была неплохая любительская карьера, в профессионалах он дебютировал в 1980 году. Одержав 10 побед кряду, Фрэйзер-младший вышел на поединок с чемпионом мира по версии WBC Ларри Холмсом. Составить ему конкуренцию Марвис не сумел, проиграв уже в первом раунде.

Джо Фрэйзер и Майк Тайсон Фото: Brad Barket/Getty Images

После того он провёл шесть поединков и, завоевав победы во всех, Марвис вышел на ринг с восходящей звездой супертяжёлого веса Майком Тайсоном. Именно этим боем более всего знаменит Фрэйзер-младший, пусть и со знаком минус. Схватка не продлилась и минуты. Тайсон в традиционном для себя стиле выступил агрессором с первых секунд и, проведя короткий, жёсткий апперкот потряс соперника. После Железный Майк выбросил ещё несколько тяжёлых бомб, срубив противника. На всё это Тайсон потратил 30 секунд, оформив самую быструю победу в своей карьере, а на карьере Фрэйзера-младшего после такого глухого нокаута можно было ставить жирный крест.

Вслед за поражением он провёл на ринге ещё три-поединка с ноунеймами и, одержав во всех из них победы, принял решение повесить перчатки на гвоздь. После ухода из бокса Марвис стал активным членом Международной ассоциации тюремного служения. За этой вывеской скрывается христианская организация, ведущая проповеди и другую работу в местах лишения свободы.

Чавесы

Отец Хулио Сезар Чавес — чемпион мира в трёх весовых категориях (второй полулёгкий, лёгкий и первый полусредний)

Годы профессиональной карьеры: 1980 – 2005

Сын Хулио Сезар Чавес-младший – чемпион мира в среднем весе по версии WBC

Годы профессиональной карьеры: 2003 –

Хулио Сезар Чавес-старший, наряду с тем же Фрэйзером, ещё один боксёр, который не нуждается в представлениях. Он является легендой не только мексиканского, но и мирового бокса. Невзирая на то, что Чавес завершил карьеру 15 лет как, он по-прежнему удерживает ряд рекордов.

Так, в активе Чавеса наибольшее количество защит титула в карьере (27), по этому показателю он делит первое место с Омаром Нарваесом и чистое первое место по количеству побед в титульных боях (31), в этом рекорде он превосходит таких монстров как Флойд Мейвезер, Владимир Кличко, Джо Луис, Рой Джонс и Оскар де ла Хойя.

Также Чавес-старший выдал уникальную серию побед из 87 поединков, всего де на профессиональном ринге он одержал 107 побед. В рейтингах ряда авторитетных изданий он входит в топ-20 и в топ-50 величайших боксёров в истории и, безусловно, Чавес-младший является членом Зала славы.

На багаже отца карьеру пытался построить Хулио Сезар Чавес-младший. Профессиональную карьеру он начал в 17 лет и, учитывая такой возраст, возможно, в семье Чавесов надеялись, что младший приблизится к рекордам отца. Очень долгое время Чавеса-младшего вели аккуратно. Отпрыск великого чемпиона не блистал, но исправно брал победы, а когда было нужно, ему подыгрывали судьи. В конце концов, проведя 44 боя (43 победы, 1 ничья) он вышел на титульный поединок и решением большинства судей с огромным трудом победил немца Себастьяна Збика, завоевав титул по версии WBC.

После Чавес провёл три защиты титула с боксёрами явно не первой величины (Питер Манфредо, Марко Антонио Рубио и Энди Ли), а уже в ходе четвёртой защиты работа команды Чавеса-младшего дала сбой. Мексиканец разгромно проиграл Серхио Мартинесу, вызвав на себя шквал критики. Фактически, уже на том поражении карьера Чавеса-младшего была окончена. После начались метания в весовых категориях и беготня за «длинным долларом». Последний раз Хулио появлялся в ринге в мае 2017 года, когда был деклассирован Саулем Альваресом. Перед встречей с Канело Чавес-младший обещал показать невероятный уровень бокса. Пожалуй, уровень был и правда невероятным. Невероятно низким для бывшего обладателя пояса. Трудно было поверить в то, что на ринге боксирует экс-чемпион мира. Все 12 раундов Хулио Сесар выживал, а Альварес проводил атаки на любой вкус.

Главная звезда Мексики забирает очередной титул. Альварес победил Джейкобса Судьи вновь оказались на стороне Канело, когда бой казался равным.

После того поражения Чавес-младший не раз заявлял о скором возвращении в ринг. Сейчас оно откладывается до сентября. Предполагается, что мексиканец сразится с 44-летним Серхио Мартинесом, который готов возобновить карьеру ради этой встречи. За время отсутствия в ринге боксёр попал в ряд скандалов. Спортсмен признался, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Наблюдая за падением сына, Чавес-старший в сердцах заявил, что после ещё одного поражения будет настоятельно рекомендовать сыну завершать карьеру.

Добавим, что у Чавеса-старшего есть ещё один, но Омар Чавес также не радует великого отца. 29-летний боксёр пока не смог подобраться даже к достижениям брата.

Хулио Сезар Чавес-младший с великим отцом Фото: Jeff Gross/Getty Images

Юбэнки

Крис Юбэнк: чемпион мира в двух весовых категориях

Годы профессиональной карьеры: 1985 – 1998

Сын Крис Юбэнк-младший: – бывший чемпион мира в среднем весе, действующий обладатель титула по версии IBO во втором среднем весе, годы профессиональной карьеры: 2011 – Отец: чемпион мира в двух весовых категорияхГоды профессиональной карьеры: 1985 – 1998Сын– бывший чемпион мира в среднем весе, действующий обладатель титула по версии IBO во втором среднем весе, годы профессиональной карьеры: 2011 –

Крис Юбэнк-старший является знаковой фигурой для британского бокса конца минувшего столетия. Спортсмен известен не только успехами на ринге, но и жизнью за его пределами. По результатам голосования, проведённого BBC в 2006 году, Юбэнк-старший получил второе место в списке самых эксцентричных звёзд Великобритании, уступив лишь певице Бьорк.

На профессиональном ринге Юбэнк успел завоевать титулы в двух весовых категориях. На протяжении пяти лет он удерживал титул по версии WBO во втором среднем весе, а в первые 10 лет профессиональной карьеры оставался непобеждённым. В последних трёх боях на профи.ринге Юбэнк-младший потерпел поражения. Одно из них было получено от легендарного Джо Кальзаге. Спустя некоторое время после того поединка грозный валлиец признался, что тот бой стал самым сложным в его карьере.

Что касается жизни Юбэнка-старшего вне ринга, то он является едва ли не иконой стиля. В 1991 и 1993 годах он получал приз «Наиболее стильно одетого британца». Также он снимался в рекламах компаний «Макдональдс», «Нескафе», «Орбит» и для ряда других крупных брендов. Крис – участник популярного британского реалити-шоу.

Также Юбэнк запомнился активной антивоенной позицией во время кампании британской армии в Ираке. Боксёр призывал правительство страны не отправлять солдат на Ближний Восток. В 2003 и 2007 годах он дважды задерживался полицией за несанкционированные антивоенные акции. В их ходе Юбэнк обращался к премьер-министру Тони Блэру, называя его действия «преступными» и осуждая за отправку в Ирак принца Гарри.

Славу такого действительно эксцентричного отца затмить будет сложно и пока у Криса Юбэнка-младшего это и не получается, хотя он пытается отмечаться яркими заявлениями. Достижения Юбэнка-сына пока не впечатляют, хотя перспективы стать полноценным чемпионом мира у него всё ещё остаются. Первый серьёзный титул он завоевал в 2015 году, нокаутировав Дмитрия Чудинова и отобрав у того титул временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

В 2016 году он перешёл во второй средний вес и завоевал там второстепенный титул по версии IBO. В 2017 году Юбэнку-младшему удалось заполучить серьёзный «скальп», тогда он победил экс-чемпиона мира Артура Абрахама. После этого он принял участие в первом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии. В четвертьфинале он нокаутировал Авни Йылдырыма, но уже в следующей стадии оступился в противостоянии с Джорджем Гроувзом. Это поражение не сломило Криса-младшего. В последнем бою, 23 февраля 2019 года, он победил экс-чемпиона мира Джеймса Дигейла, отправив того на пенсию. Кроме возвращения титула по версии IBO Юбэнку-младшему удалось дать понять, что его рано списывали со счётов, и большие победы ещё впереди.

Цзю

Костя Цзю – абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе

Годы профессиональной карьеры: 1992 – 2005

Сын Тим Цзю – действующий чемпион Австралии в первом среднем весе

Годы профессиональной карьеры: 2016 — Отец– абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весеГоды профессиональной карьеры: 1992 – 2005Сын– действующий чемпион Австралии в первом среднем весеГоды профессиональной карьеры: 2016 —

Российскому читателю не приходится объяснять, кто такой Костя Цзю и какое значение он имеет для истории отечественного профессионального бокса. Достаточно того, что на сегодняшний день он по-прежнему является единственным россиянином, которому удавалось стать абсолютным чемпионом мира. Цзю долго был единственным из россиян, кому удавалось взбираться на третью ступеньку рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

В Австралии Цзю-старший считается едва ли не национальным героем. Он – единственный боксёр из России, вошедший в Международный Зал славы. Думается, лишним будет напоминать, какие имена значатся в послужном списке Цзю. Здесь победы и над экс-чемпионом мира в нескольких весовых категориях Роджером Мейвезером, и успех в бою с великим Хулио Сезаром Чавесом, о котором говорилось выше и яркая победа над Забом Джудой. Цзю-старший завершил карьеру в 2005 году, когда потерпел тяжёлое поражение от Рикки Хаттона.

Спустя 11 лет на австралийских рингах зажглась пока ещё маленькая звёздочка сына Кости Цзю – Тима (или более привычного для нашего слуха Тимофея). За два с половиной года на профессиональном ринге он провёл 13 поединков, во всех из них одержав победы (10 нокаутом). Как говорилось выше, 15 мая он стал чемпионом Австралии. Но делать какие-то прогнозы или выводы о дальнейших перспективах Тима Цзю пока ещё слишком рано. Стоит отметить, что в трёх поединках он побеждал боксёров с отрицательным рейтингом побед и поражений, а ещё в двух с равным балансом побед и поражений. Пока же остаётся лишь наблюдать за тем, повторит ли он путь отца и ждать для него более серьёзных вызовов.