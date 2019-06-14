Главный шоумен бокса снова в деле. Тайсон Фьюри — Том Шварц. LIVE

Цыганский Король вернётся на победную серию (или нет) в эти выходные. Самое интересное о бое Фьюри — Шварц — в нашей трансляции.

Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) вернулся в большой бокс год назад и сделал это так, что ни у кого не осталось сомнений: Цыганский Король ещё в полном порядке. Чего только стоит его потрясающий поединок с самым устрашающим чемпионом хэвивейта на сегодня Деонтеем Уайлдером — боксёры выдали 12 на редкость увлекательных раундов, поделив в итоге победу на двоих.

Цыганский король украл ничью у чемпиона на его же земле Официально: Тайсон Фьюри по-настоящему вернулся!

До того вечера Фьюри успел одержать две победы над ноунеймами Франческо Пьянетой и Сефером Сефери, доведя количество побед на профи-ринге до 27 (как у Хабиба). За 28-м триумфом Тайсон прибыл в США, где его ему будет противостоять немец Том Шварц (24-0, 16 КО). Это, конечно, не реванш с Уайлдером, но благодаря недавней победе Руиса над Джошуа теперь все подобные встречи явных фаворитов с безнадёжными аутсайдерами оставляют болельщикам неплохую интригу.

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Том Шварц провёл 24 боя на профессиональной арене и во всех одержал победу. Его резюме кажется солидным (правда, для тяжеловеса маловато нокаутов — 16), но тут стоит упомянуть об уровне оппозиции. В списке побеждённых Шварцем вы вряд ли найдёте знакомую фамилию, а грядущая рабочая командировка в США станет для Тома первой в карьере. До этого он дрался только в родной Германии и пару раз отъезжал в Чехию.

Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) — Том Шварц (24-0, 16 КО)

Бой в супертяжёлом весе

Где: Лас-Вегас, Невада, США, MGM Grand Arena

Когда: 15 июня (16 по московскому времени) Бой в супертяжёлом весеГде: Лас-Вегас, Невада, США, MGM Grand ArenaКогда: 15 июня (16 по московскому времени)

14 июня

17:00 Кадры с нежного фейс ту фейса Фьюри и Шварца.

16:45 Тайсон Фьюри заткнул фаната, который во время пресс-конференции с немцем Томом Шварцом попытался спеть издевательскую песню. Один из фанатов начал петь песню военных лет «10 немецких взрывателей» во время выступления Шварца. Фьюри не понравилось поведение фаната, после чего он пригрозил заткнуть его лично.



«Закрой свою пасть, или я сейчас размажу твою голову», — крикнул Фьюри болельщику. После этого британский фанат замолчал.

Песня 10 German Bombers была популярна среди детей во время Второй мировой войны. Футбольные фанаты из Англии исполнили эту песню перед товарищеским матчем со сборной Германии в 2017 году. После этого многим болельщикам запретили проход на стадион.