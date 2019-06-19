Дзюба готов к боям в клетке. Он удивляет звёзд ММА своей мощью

Лидер сборной России по футболу Артём Дзюба уже не первый раз тренируется с бойцами ММА. Говорят, он сам может стать бойцом.

Артём Дзюба продолжает активно наслаждаться отпуском. Как и подобает атлету высокого уровня, нападающий сборной России и «Зенита» не забывает держать себя в форме в межсезонье. Новой страстью футболиста, похоже, стали единоборства, в которых он, судя по отзывам профессионалов, вполне мог бы себя реализовать. Так что если с АПЛ у Дзюбы не выгорит, варианты по продолжению спортивной карьеры есть — и не только в футболе.

Последний пост в «инстаграме» звезды отечественного футбола посвящён тренировке в бойцовском клубе. На фото с 22-м номером «Зенита» можно заметить наставника ряда успешных российских бойцов ММА Тараса Кияшко. Это не первая встреча известного сэнсэя и главного форварда России. Всё началось прошлой осенью, когда Артём провёл совместную тренировку с одним из самых успешных бойцов России, нашим лучшим тяжеловесом Александром Волковым.

«Мы подружились с Артёмом ещё в прошлом году, когда он провёл тренировку с Сашей, — вспоминает Кияшко. — В этот раз он приехал к нам с друзьями, занимались боксом. У Артёма совсем немного времени осталось от отпуска, скоро сборы. Могу сказать, что как спортсмен, он отлично „схватывает“, запоминает и обладает отличной координацией. Он — профессиональный футболист, потому и с функциональной подготовкой у него полный порядок. Из него мог бы получиться боец. Какой? Не забывайте, что Артём не только бомбардир, но и отличный ассистент, а для этого надо быть человеком думающим. И бойцом он тоже был бы думающим, техничным».

История знает примеры, когда бойцами ММА становились люди, пришедшие из другого спорта. Порой совсем даже не похожего на смешанные единоборства. Например, в данный момент UFC активно продвигает Грэга Харди, скандального тяжеловеса, который оказался в боях после долгой и успешной карьеры в американском футболе. Там же начинал (но не дошёл до столь высокого уровня) Мэтт Митрион, которому в ММА удалось наглухо вырубить легендарного Фёдора Емельяненко.

Катастрофа в Нью-Йорке. Фёдор Емельяненко в нокауте за 74 секунды Емельяненко и Митрион потрясли друг друга, но американец поднялся быстрее и добил. Фёдору после нокаута стоит подумать о здоровье.

Однако американский футбол разительно отличается от того, к которому привыкли мы с вами. В первом правила предусматривают жёсткую силовую борьбу, во втором — любая агрессия по отношению к организму соперника — грубое нарушение. Потому из классического футбола перестроиться, очевидно, сложнее. Об этом частично говорил Александр Волков, когда приходил на «Чемпионат» в качестве гостя редакции. То его интервью не вышло по техническим причинам, но фраза о бойцовских перспективах Дзюбы осталась.

«Бойца можно сделать из кого угодно. Вопрос – какого уровня это будет боец. Чтобы побеждать в UFC, нужно готовить себя к этому не один год – не только физически, но и ментально. У Артёма есть преимущество перед обычным, неподготовленным человеком. Он крепкий парень, удивил меня своими габаритами. И, что не свойственно футболистам, высокий и мощный.

На улице в драке ударить сильно может, за себя способен постоять. Есть у него бойцовский характер, это заметно и по тому, как он играет в футбол, и по спаррингам. Ни разу в себе за тренировку не усомнился. Ко всем упражнениям отнёсся серьёзно, как к вызову. И если бы потренировался дольше, мог бы стать и бойцом. Всё для этого у него есть".

Понятное дело, Дзюба вряд ли когда-то всерьёз задумается о столь радикальных переменах в спортивной жизни. Однако пофантазировать о том, что за боец бы мог получиться из такого харизматичного и физически одарённого атлета, интересно. Артём может и гол важный забить, и пас отдать, и пошутить в микст-зоне, и команду сплотить проникновенной речью лидера в самый важный момент. Такой боец ММА России точно не помешал бы.