“Политическая ситуация между Россией и Украиной на меня не влияет”

Бывший чемпион M-1 Challenge в лёгком весе и капитан бойцовского клуба Ferrum Александр Бутенко рассказал о подготовке к бою с Гойти Дазаевым в Казахстане, российско-украинских отношениях, тренировках с Хабибом Нурмагомедовым и многом другом.

— Александр, как проходит заключительный этап подготовки к бою?

— Я приехал в Петербург к своему тренеру Матвею Перешивайло на финальный этап подготовки. Сейчас идёт весогонка. Основная подготовка прошла у меня в Москве, в хорошем бойцовском клубе и с хорошими ребятами спарринг-партнёрами. Они готовились к различным турнирам. У Сергея Хандожко был бой в UFC, который он выиграл, Алексей Махно выступит в RCC, другие ребята готовились к выступлению в ACA. Сбор получился очень продуктивным и мне понравился.

— Противник наверняка предпочтёт драться с вами в стойке. В подготовке делали акцент на этот компонент?

— Да, мы готовились под соперника. Я не скажу, что чему-то уделял особое внимание. Много работал и над борьбой, и над стойкой, но главный акцент делал на кардио. Постараюсь соперника удивить. Есть для него несколько сюрпризов.

— Дазаев выглядит универсальным бойцом. Чего стоит опасаться у него больше всего?

— Думаю, он будет стараться держать бой в стойке. Я не хочу до боя раскрывать все свои секреты и планы. В моей голове полный порядок. Я заряжен на победу. Его сильная сторона — это кардио. Он неплохо борется, но так как я мастер по борьбе, вряд ли он захочет бороться со мной, а я готов огорчить его и в стойке, и в партере. 28 июня вы всё увидите.

— Соперник для вас удобный?

— Он очень серьёзный, я видел его бои. Чтобы его пройти, надо будет оставить в рейдже всего себя, но я к этому полностью готов.

— Весогонка даётся вам легче после перехода в категорию до 77 кг?

— Конечно, проще. Я даже не представляю как бы сейчас я согнал вес до 70. Тут до 77 весогонка даётся нелегко. Последние два дня придётся помучиться и походить без сознания, а как согнать ещё 7 кг, даже тяжело представить.



— Но раньше это как-то получалось. Зачем так истязали себя?

— Значит так было надо, но это время уже прошло. Сейчас я хочу себя хорошо чувствовать в 77 кг, а в 70 даже лезть не буду. Я раньше весил поменьше, и меньше гонял, но с каждым боем я добавлял и добавлял вес и в конце концов понял, что нужно менять весовую категорию.

— Полный зал в Нур-Султане будет поддерживать вашего соперника. Как относитесь к бою на чужой территории?

— У меня это будет 66-й профессиональный бой. За свою карьеру я куда только не ездил и где только не дрался. Для меня нет проблем поехать к нему на родину и подраться в чужих стенах. Мы будем сражаться в рейдже один на один. Настрой у меня одинаковый на любой бой, а публика ему там не поможет.



— Кто будет помогать вам в Казахстане?

— Мой тренер Матвей Перешивайло не сможет приехать, потому что у моего товарища по команде 29 июня бой в Калининграде, и он поедет туда. В углу у меня будет Мариф Пираев, с которым мы тренировались в Москве, а также мой тренер по вольной борьбе Шарап Гитинов. Также поддержать меня прилетит мой одноклубник Ризван Симбагаев.



— Мариф Пираев в своё время отметился в ряде крупных российских турниров, а в последние годы выступает в локальных промоушенах. В какой он сейчас форме?

— Он очень опытный парень. У него крутой рекорд. Мариф — отличный борец, с которым мы в Москве много спарринговали вместе.



— Какие у вас впечатления от первого года работы в клубе Ferrum, где вы являетесь капитаном?

— Я уже освоился в этой команде. Для меня это новый этап в карьере и возможность развиваться дальше вместе с молодым клубом Ferrum. Мне они очень помогают в подготовке и продвижении своих спортивных идей. Для меня большая честь быть капитаном этой команды, и я буду отстаивать честь клуба в ринге и за его приделами.

— Тренируетесь и выступаете вы обычно в России, а как часто удаётся бывать дома на Украине?

— Домой я постоянно езжу в гости, чтобы увидеть родных и близких. Сейчас после боя я обязательно поеду на пару недель. Потом поеду на две-три недели в Питер и потренируюсь там, потом на три недели в Москву, потом в Челябинск. Я не сижу на одном месте. Дома тоже есть ребята-бойцы, с которыми я могу потренироваться. Все мои друзья остались там.



— Политическая ситуация влияет на ваши отношения?

— Абсолютно не влияет. Может для каких-то дурачков влияет, но у нас там всё абсолютно спокойно.

— Но тему российско-украинских отношений обсуждаете с друзьями?

— Часто меня спрашивают, как относятся к русским на Украине или к украинцам в России. В моём городе Харькове все здравомыслящие люди, которые правильно понимают всю эту политическую обстановку, кто и для чего это делает, а люди из глубинки или с запада Украины более восприимчивы, у них и обстановка более накалённая. У нас все люди адекватные и с кем у нас были дружеские отношения, с теми и остались. Я вообще считаю, что украинцы, русские и белорусы ничем не отличаются друг от друга. Я езжу в разные города в этих странах. Люди везде абсолютно одинаковы, поэтому между ними не должно быть ненависти.



— Вы задумывались, до какого возраста хотели бы выступать? Можете представить себя в ринге или клетке после 40 лет?

— Это индивидуально для каждого бойца. У кого-то организм даёт сбой после 30 и перестаёт выдерживать нагрузки, кого-то преследуют травмы, а кто-то только в 35 начинает показывать результаты, как тот же Даниэль Кормье. И сколько есть ещё таких хороших возрастных бойцов. Кормье стал чемпионом в двух весовых категориях в 40 лет. Я считаю, что пока ты востребован и показываешь результат, то почему бы и не выступать. Если понимаешь, что организм уже не выдерживает нагрузок и не тянет конкуренции, то надо задуматься о чём-то другом, например, о тренерской работе или бизнесе.

— Но пока вы так далеко не заглядываете и планируете побороться за чемпионский титул M-1 Challenge в полусреднем весе?

— Я пока ещё воюю и чувствую в себе силы.



— Скоро ожидается возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова. Что ждёте от его боя с Дастином Порье?

— Хабиба я знаю лично, тренировался вместе с ним, отношусь к нему с большим уважением. В этом бою я как обычно буду болеть за своего, а свои для меня все россияне и украинцы. Порье я не знаю, поэтому болеть за него не буду. Думаю, Хабиб в этом бою как всегда сделает своё дело, а всё решит его отменная борьба. Соперник всё же очень опасный. У Порье быстрые руки, он хорошо двигается, но думаю, что Хабиб с ним справится.



— Когда вы с ним тренировались? Какое впечатление он тогда производил?

— Мы с ним были на сборах в 2012 или 2013 году. Я тогда обращал внимание каждый день на его невероятную «функционалку». Я не понимал, откуда бралась такая мощь. Он просто не останавливался, постоянно пёр вперёд без остановки и изматывал всех. Никто не мог ему составить конкуренцию ни в спаррингах, ни в борьбе.