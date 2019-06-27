Уральский Халк не покорил Америку. Виноват допинг?

Иван Штырков так и не выступит в США, USADA нашло в его крови запрещённые вещества. Видимо, придётся и дальше защищать заборы и храмы.

Такими темпами от Ивана Штыркова, действительно интересного и необычного тяжеловеса, отвернётся оставшаяся часть поклонников.

Долгое время его считали домашним бойцом, способным успешно выступать только в родном Екатеринбурге. Всё это наслаивалось на репутацию допингиста, которого просто ещё не успели поймать. До сегодняшнего дня у сторонников этой версии единственным аргументом было невероятное телосложение Штыркова.

Однако в городе Ивана всё равно хватало фанатов, готовых ходить на бои с его участием. Их организовывала (и, видимо, продолжит это делать) промоутерская компания RCC. Уральский промоушен достойно продвигал Штыркова и неплохо продавал билеты на ивенты, которые Иван возглавлял, но так было до скандала, произошедшего в Екатеринбурге 14 мая. В тот день Иван, являющийся помимо прочего президентом Академии единоборств РМК (Русская медная компания), с ребятами из этой академии принял участие в разгоне митингующих против строительства храма в Екатеринбурге.

Подробнее об этом — здесь:

Бойцовский клуб разгонял митинг против храма. Всем руководил известный тяжеловес Протестующие лишь пытались сохранить сквер, но против сотни (или десяти) подготовленных атлетов и бойца Штыркова ничего сделать не смогли.

Сегодня достаточно зайти на страницу Штыркова в «Инстаграме», чтобы понять, насколько упал его престиж даже среди земляков после скандала с заборами, храмом и разгоном митингующих. А после новостей от обеда 27 июня чрезвычайно сложно представить себе человека, готового продолжать топить за Уральского Халка, если это не его родственник или близкий друг.

«Российский боец Иван Штырков (15-0-1) и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, — говорится в релизе пресс-службы клуба «Архангел Михаил». — Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста запрещённого вещества для набора мышечной массы.

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещённых препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы В, которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещённых веществ для набора массы. Стоить отметить, что после этого у Ивана взяли ещё две пробы".

Штырков собирался дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Первый бой за пределами родного Екатеринбурга Иван должен был провести против Дэвина Кларка, которого не смущала репутация россиянина.

«Его репутация и слухи о допинге? Это не имеет значения для меня. Мне не важно, что было до этого, я в любом случае жду боя и готов ко всему, что бы там ни произошло. Поединок против русского в России – это то, чего я хотел, и я получил его», — говорил Кларк за два до поединка. А через сутки узнал, что поединка всё же не будет.

В ночь на 20 апреля появились новости о снятии с боя Ивана Штыркова. Причиной назвали внезапно ухудшившееся состояние здоровья атлета из России. Не так часто бойцов организм подводит уже после удачной сгонки веса — именно она считается последним этапом предбоевой подготовки, на котором спортсмен может получить повреждение или не совместимые с выступлением проблемы с самочувствием.

Согласно новой политике UFC не обнародует результаты проваленных допинг-тестов своих бойцов до того, как не будет доказано намеренное использование спортсменом запрещённого вещества. Потому, как правило, в ситуациях, похожих на ту, что произошла со Штырковым, проще всего сослаться на резкое недомогание, чтобы не выпускать, возможно, «нахимиченного» бойца против человека с «чистыми» анализами.

Теперь мы понимаем, почему Иван так и не вышел в октагон лучшей лиги мира в апреле. Вероятно, у него был вариант подождать результатов разбирательств или даже конца возможной дисквалификации, чтобы снова попробовать себя в элите. Однако Уральский Халк, очевидно, выбрал возможность вернуться в бои тогда, когда будет удобно ему самому. Проблема в том, что выступать Ивану Штыркову, кажется, придётся всё на том же месте, что и раньше. С той лишь разницей, что теперь его поддержать захочет гораздо меньше зрителей.