Боксёр заставил телеведущую выпить пива. Тайсон не может без шоу

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри забирает себе звание главной звезды профи-бокса на сегодня. Пусть у Цыганского Короля нет поясов, все знают, что у него не отнимали титулы в бою. Фьюри завладел почти всеми (тремя из четырёх основных — WBA, WBO, IBF) значимыми трофеями своего дивизиона в одночасье, когда в 2015 году одолел тогдашнего доминирующего чемпиона Владимира Кличко.

Кличко едва не сгорел с семьёй на роскошной яхте. Его спасла береговая охрана Бывший чемпион мира успел вызвать спасателей, когда понял, что не в состоянии потушить судно, сутки аренды которого стоят € 7 тыс.

Так же быстро весь этот успех покинул жизнь Тайсона. После той великой победы над украинским доминатором британец превратился во вчерашнего чемпиона, который борется с бесконечными депрессиями, лишним весом и вредными зависимостями. Возвращение состоялось лишь в 2018-м. За прошлый год Фьюри провёл три успешных поединка: сперва были нокаутированы ребята на разогрев Сефер Сефери и Франческо Пьянета, а в декабре британец провёл лучший бой сезона с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Параллельно с победами в ринге Тайсон продолжает успешно набирать поклонников. Поведение Цыганского Короля как и в памятном 2015-м всё ещё выделяет его из толпы. Фьюри большой любитель общаться с прессой, и его интервью почти всегда становятся незабываемыми как для человека с диктофоном, так и для всех увидевших/услышавших/прочитавших это.

Заставил ведущую выпить пива

Самая свежая выходка Фьюри на сегодня. В минувший уик-энд на одном из мероприятий в Глазго Тайсону предстояло дать интервью американской телеведущей Мишель Джой Фелпс. Разговор устроили прямо на сцене, что для боксёра вполне комфортная среда. Достаточно сказать, что всё это происходило в рамках тура Цыганского Короля по Великобритании.

Тайсон поставил Джой Фелпс интересное условие до того, как начать разговор с ней: прежде чем я отвечу на твои вопросы, ты должна выпить бутылку пива.

«Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! До дна!!!» — закричал Фьюри в микрофон. Спортсмена тут же поддержала аудитория, в зале находилось около тысячи человек.

Спел хит Aerosmith после победы в Вегасе

Почти идеального Фьюри мы увидели недавно: 15 июня он за неполных два раунда разобрался с тогда ещё непобеждённым Томом Шварцем, а после снова отжёг в общении с журналистами. Это было настоящее шоу Тайсона: красивые уклоны, издевательские финты и многоударная комбинация в конце — программа британца на бой; спеть хит группы Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing — перформанс, заготовленный на послематчевое интервью из ринга. Спел, кстати говоря, очень достойно.

Отдельным выступлением можно назвать и выход Фьюри в ринг. Тайсон впервые в карьере возглавлял крупное шоу в Америке, чему посвятил свой образ в тот вечер.

Победа над Шварцем стала третьей в четырёх поединках после возвращения для Фьюри, и с каждым новым выступлением Тайсон всё увереннее ощущает себя в статусе самой яркой звезды по крайней мере хэвивейта. После паузы Цыганскому Королю удаётся быть заметным, однако он и раньше пытался расшевелить заскучавшую боксёрскую общественность нестандартным подходом к делу.

Спектакли на пресс-конференциях с Кличко

Мало кто ждал победы Фьюри в поединке с величайшим тяжеловесом поколения, однако противостояние с Кличко многими воспринималось как практически идеальное сочетание двух противоположных по настроению и подаче мыслей боксёров. Украинец — спокойный, уверенный в себе и всегда уважительный чемпион. Британский претендент — болтливый провокатор, на словах способный разорвать медведя голыми руками, а на деле ещё ни разу не дравшийся с кем-то более-менее серьёзным.

В итоге вся работа, касавшаяся продвижения и без того ожидаемого противостояния, легла на плечи Фьюри. На одной из пресс-конференций Тайсон появился в зале, облачившись в Бэтмена, а компанию ему составил некто в образе Джокера, классического злодея. Кличко просто сидел за столом и наблюдал, как его соперник в костюме киногероя устраивает постановочный поединок с силами зла. Фьюри налетел на «Джокера» и принялся бороться с ним прямо на полу возле поясов. Ребята настолько вжились в свои роли, что даже уронили пару дорогущих ремней со стола.

Раздевался и хвастался пузом перед реваншем с Кличко

После триумфа в поединке с Кличко Фьюри предстояло провести реванш с украинцем — Владимир активировал опцию, позволившую ему потребовать немедленной переигровки с Тайсоном. Британец впервые должен был защитить три своих новых пояса, и сделать это ему предстояло в схватке с человеком, у которого он незадолго до того эти титулы забрал.

Довольно быстро по ходу раскрутки нового боя Фьюри и Кличко стало понятно, что слава не слабо вскружила Тайсону голову. Новый чемпион быстро утратил оптимальную форму и во время выполнения различных медиаобязательств не был похож даже на спортсмена. И уж тем более на нового лучшего тяжеловеса планеты. Зато образ нелепого толстяка помог Цыганскому Королю выдать очередное представление на пресс-конференции с Владимиром Кличко. Фьюри ещё в начале разговора избавился от рубашки и оставшееся время провёл топлес.

Второй поединок с Кличко так и не состоялся: Фьюри не справился с изменениями в жизни и вылетел из активного ритма на несколько лет, а его пояса разбрелись по дивизиону. Украинец также больше не стал чемпионом. Вскоре Владимир попытался вернуть себя часть утраченных титулов, но проиграл нокаутом Энтони Джошуа, а новый поход Фьюри за поясами вышел в активную стадию буквально только в конце 2018 года, а пика достигнет, думается, уже в конце 2019-го.

Опрокинул стол в сторону журналистов

Дело было перед реваншем Фьюри с другим английским супертяжеловесом Дереком Чизорой в 2014 году. Между боксёрами уже давно неприязнь, это не секрет. Впервые они сошлись в ринге 8 лет назад, 23 июля 2011 года, и тогда победа осталась за Тайсоном. Перед реваншем он также считался не большим, но фаворитом, потому обстановка вокруг реванша была нервной.

На одной из пресс-конференций разъярённый Фьюри вскочил со своего места, взял со стола первый попавшийся под руку микрофон и произнёс злую речь.

«Давайте к сути. Послушайте, я Тайсон Фьюри, и я лучший тяжеловес на планете. Я нокаутирую этого идиота так, что полетят искры. Я уже порядком устал от всего этого. Он уснёт!» — выдал Цыганский Король, швырнул стоящий перед собой стол и ушёл с пресс-конференции.