Боксёр заставил телеведущую выпить пива. Тайсон не может без шоу

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри забирает себе звание главной звезды профи-бокса на сегодня. Пусть у Цыганского Короля нет поясов, все знают, что у него не отнимали титулы в бою. Фьюри завладел почти всеми (тремя из четырёх основных — WBA, WBO, IBF) значимыми трофеями своего дивизиона в одночасье, когда в 2015 году одолел тогдашнего доминирующего чемпиона Владимира Кличко.
Так же быстро весь этот успех покинул жизнь Тайсона. После той великой победы над украинским доминатором британец превратился во вчерашнего чемпиона, который борется с бесконечными депрессиями, лишним весом и вредными зависимостями. Возвращение состоялось лишь в 2018-м. За прошлый год Фьюри провёл три успешных поединка: сперва были нокаутированы ребята на разогрев Сефер Сефери и Франческо Пьянета, а в декабре британец провёл лучший бой сезона с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
Параллельно с победами в ринге Тайсон продолжает успешно набирать поклонников. Поведение Цыганского Короля как и в памятном 2015-м всё ещё выделяет его из толпы. Фьюри большой любитель общаться с прессой, и его интервью почти всегда становятся незабываемыми как для человека с диктофоном, так и для всех увидевших/услышавших/прочитавших это.
Заставил ведущую выпить пива
Самая свежая выходка Фьюри на сегодня. В минувший уик-энд на одном из мероприятий в Глазго Тайсону предстояло дать интервью американской телеведущей Мишель Джой Фелпс. Разговор устроили прямо на сцене, что для боксёра вполне комфортная среда. Достаточно сказать, что всё это происходило в рамках тура Цыганского Короля по Великобритании.
Тайсон поставил Джой Фелпс интересное условие до того, как начать разговор с ней: прежде чем я отвечу на твои вопросы, ты должна выпить бутылку пива.
«Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! До дна!!!» — закричал Фьюри в микрофон. Спортсмена тут же поддержала аудитория, в зале находилось около тысячи человек.
Спел хит Aerosmith после победы в Вегасе
Почти идеального Фьюри мы увидели недавно: 15 июня он за неполных два раунда разобрался с тогда ещё непобеждённым Томом Шварцем, а после снова отжёг в общении с журналистами. Это было настоящее шоу Тайсона: красивые уклоны, издевательские финты и многоударная комбинация в конце — программа британца на бой; спеть хит группы Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing — перформанс, заготовленный на послематчевое интервью из ринга. Спел, кстати говоря, очень достойно.
Отдельным выступлением можно назвать и выход Фьюри в ринг. Тайсон впервые в карьере возглавлял крупное шоу в Америке, чему посвятил свой образ в тот вечер.
Победа над Шварцем стала третьей в четырёх поединках после возвращения для Фьюри, и с каждым новым выступлением Тайсон всё увереннее ощущает себя в статусе самой яркой звезды по крайней мере хэвивейта. После паузы Цыганскому Королю удаётся быть заметным, однако он и раньше пытался расшевелить заскучавшую боксёрскую общественность нестандартным подходом к делу.
Спектакли на пресс-конференциях с Кличко
Мало кто ждал победы Фьюри в поединке с величайшим тяжеловесом поколения, однако противостояние с Кличко многими воспринималось как практически идеальное сочетание двух противоположных по настроению и подаче мыслей боксёров. Украинец — спокойный, уверенный в себе и всегда уважительный чемпион. Британский претендент — болтливый провокатор, на словах способный разорвать медведя голыми руками, а на деле ещё ни разу не дравшийся с кем-то более-менее серьёзным.
В итоге вся работа, касавшаяся продвижения и без того ожидаемого противостояния, легла на плечи Фьюри. На одной из пресс-конференций Тайсон появился в зале, облачившись в Бэтмена, а компанию ему составил некто в образе Джокера, классического злодея. Кличко просто сидел за столом и наблюдал, как его соперник в костюме киногероя устраивает постановочный поединок с силами зла. Фьюри налетел на «Джокера» и принялся бороться с ним прямо на полу возле поясов. Ребята настолько вжились в свои роли, что даже уронили пару дорогущих ремней со стола.
Раздевался и хвастался пузом перед реваншем с Кличко
После триумфа в поединке с Кличко Фьюри предстояло провести реванш с украинцем — Владимир активировал опцию, позволившую ему потребовать немедленной переигровки с Тайсоном. Британец впервые должен был защитить три своих новых пояса, и сделать это ему предстояло в схватке с человеком, у которого он незадолго до того эти титулы забрал.
Довольно быстро по ходу раскрутки нового боя Фьюри и Кличко стало понятно, что слава не слабо вскружила Тайсону голову. Новый чемпион быстро утратил оптимальную форму и во время выполнения различных медиаобязательств не был похож даже на спортсмена. И уж тем более на нового лучшего тяжеловеса планеты. Зато образ нелепого толстяка помог Цыганскому Королю выдать очередное представление на пресс-конференции с Владимиром Кличко. Фьюри ещё в начале разговора избавился от рубашки и оставшееся время провёл топлес.
Второй поединок с Кличко так и не состоялся: Фьюри не справился с изменениями в жизни и вылетел из активного ритма на несколько лет, а его пояса разбрелись по дивизиону. Украинец также больше не стал чемпионом. Вскоре Владимир попытался вернуть себя часть утраченных титулов, но проиграл нокаутом Энтони Джошуа, а новый поход Фьюри за поясами вышел в активную стадию буквально только в конце 2018 года, а пика достигнет, думается, уже в конце 2019-го.
Опрокинул стол в сторону журналистов
Дело было перед реваншем Фьюри с другим английским супертяжеловесом Дереком Чизорой в 2014 году. Между боксёрами уже давно неприязнь, это не секрет. Впервые они сошлись в ринге 8 лет назад, 23 июля 2011 года, и тогда победа осталась за Тайсоном. Перед реваншем он также считался не большим, но фаворитом, потому обстановка вокруг реванша была нервной.
На одной из пресс-конференций разъярённый Фьюри вскочил со своего места, взял со стола первый попавшийся под руку микрофон и произнёс злую речь.
«Давайте к сути. Послушайте, я Тайсон Фьюри, и я лучший тяжеловес на планете. Я нокаутирую этого идиота так, что полетят искры. Я уже порядком устал от всего этого. Он уснёт!» — выдал Цыганский Король, швырнул стоящий перед собой стол и ушёл с пресс-конференции.
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