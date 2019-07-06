Грязная игра Джонса. Как побеждает лучший боец в истории ММА

6 июля (7 по московскому времени) в октагоне вновь появится нынешний король мира ММА. В клетку выйдет Джон «Костлявый» Джонс – скандальный чемпион полутяжёлой весовой категории UFC. В это воскресенье ему опять придётся доказывать свою бойцовскую гениальность в схватке с грозным нокаутером Тиаго «Молотом» Сантосом. По базе претендент — капоэйрист и мастер бразильского джиу-джитсу, что делает предстоящую защиту Джонса не самой обычной. В этой связи мы решили разобрать технику самого доминирующего чемпиона на сегодняшний день, чтобы понять, как именно он планирует убрать с пути очередного соперника.

Контроль дистанции

Американец обожает диктовать свои условия боя и в этом ему помогает его антропометрия. Размах его рук равен 215 см. Вытягивая их, держит своего оппонента на комфортном для себя расстоянии. Джон также часто прихватывает кисти противника своей передней рукой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем той же передней рукой кинуть джеб, либо локоть.

Наибольшую продуктивность этих прихватов нам показал первый бой Джона с Даниэлем Кормье. Тогда Джонс использовал эту технику чаще обычного, что позволяло ему замерять дистанцию и высчитывать, откуда ДиСи начинает свои атаки.

Клинч

В клинче Джонс предпочитает контролировать руки соперника. Это дает ему возможность определить самый удобный момент для нанесения удара локтем или обработать врага апперкотами. Но наиболее красивое действие от чемпиона в клинче — это удар локтем с разворота. Как он его выполняет?

Вначале американец старается держать левое запястье противника внизу, поддавливая его самого к клетке. Резко освободившись, он бьёт локтем в голову оппонента с вращением всего корпуса. При этом сам соперник, освободив своё запястье, начинает двигаться в противоположную сторону, тем самым напарываясь на летящий в голову локоть.

Бокс

В сфере бокса Джон также не стоит на месте. С каждым боем его панчи становятся всё более разрушительными. Прогресс Костлявого в этой области однажды подтвердил его спарринг-партнер, боксёр Леонид Грачёв. По его словам, «уровень бокса Джона – КМС, приближающийся к мастеру».



Джон постоянно использует обманные движения перед противником для гарантированного попадания рукой. Наиболее часто используемая им обманка – имитация прохода в ногу, с последующим правым кроссом. Стоит отметить, что при совершении этой атаки Джонни не ограничивается одним лишь кроссом справа, периодически он нагружает голову врага джебами и апперкотами.

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Бывали моменты, когда Джон вводил в заблуждение своих соперников одним лишь взглядом. Происходило это обычно у ограждения октагона. Находясь в стойке, Костлявый поворачивал свою голову в сторону, делая вид, будто он отвлёкся на советы угловых. Сразу же после этого в череп противника надвигался крепкий правый прямой.

Грязные приёмы

Вот мы и дошли до самого главного. До того, что разделило ММА-сообщество на два лагеря: поклонников Джонса и его ненавистников.



Все мы знаем, что Джонни – грязный игрок. В самом начале поединка оппонент может давить, бить, бросать, швырять и так далее. Но, в большинстве случаев, он умеряет свой пыл, когда ему прилетает «случайное» колено в пах. Только это происходит – и рефери сразу разводит обоих по углам, дав время на восстановление. Далее, начинается совершенно другая схватка.



Джон Джонс способен проводить тренинги по таким хитрым схемам, там он расскажет, как переломить ход схватки с помощью тычков пальцами в глаза.



Многие бойцы также презирают Джона за неприятные облик-кики (или по-другому — сайд-кики в район колена). Эти удары могут заставить хромать человека всю оставшуюся жизнь. В большинстве случаев Джонс использует их для того же контроля дистанции. Такие методы не особо энергозатратны для Джонса, но изматывают его противников. Облик-кики от Джонса хорошо работают как при наступлении самого американца, так обороне.



Нельзя обойти стороной знаменитые захваты локтевого сустава от Джона. Ими он пытается вывихнуть руку противнику. Насколько продуктивны эти болевые приёмы можно понять, побывав на месте Гловера Тейшейры и того же Даниэля Кормье.

Главное оружие

Хочется сказать, что главная супер-способность Джона Джонса – это моментальный анализ соперника во время боя. Он читает своих оппонентов как никто другой. Ему всегда удается предугадать, куда будет передвигаться его жертва, что позволяет Джону высчитать момент для идеального нападения. Он как лев, который заставляет добычу перемещаться на удобную для него позицию. Сами же противники чемпиона при этом совершенно не понимают, что направляются в заготовленную ловушку.

Говоря о предстоящем бое с Тиаго Сантосом, можно предположить, что Джонс попытается забрать всё пространство у бразильца, которое тот может использовать для реализации своей взрывной ударной мощи. И это будет правильное решение. Мы уже видели, как Кувалда потерялся в бою с Юраей Холлом, кода тот непрерывно наступал.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

Если же Джон позволит бразильцу работать в удобной манере, то ему не удастся избежать хлестких ударов ногами от базового капоэйриста. В этом случае американец, вероятно, будет переводить Кувалду в партер с помощью подхватов ног. Лучше всего такие переводы у Джона получаются после лоу-киков противника. Ну а там он может не только использовать свой граунд-энд-паунд, но и окончательно отобить желание у Сантоса использовать кикие-либо удары ногами.



Тиаго Сантос не создает впечатление «того самого»: в его арсенале нет нерешаемых задач для мастера боевых искусств из Альбукерке. Так что готовьтесь услышать знакомое Вам «And still» от Брюса Баффера.