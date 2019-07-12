Он был на волоске от смерти, но ушёл чемпионом. Денис Лебедев оставил бокс

11 июля 39-летний бывший чемпион мира WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2-0, 23 KO) сделал заявление о том, что вешает боксёрские перчатки на гвоздь. Для большинства любителей бокса эта новость не стала неожиданной. Скорее всего, один из лучших российских профи-боксёров в истории ушёл из большого спорта как раз вовремя.

Правда, сам Денис напоследок хотел провести ещё один бой против сильного соперника. Но, возможно, и правильно, что его поединок с в недалёком прошлом абсолютным чемпионом мира Александром Усиком не состоялся, как того хотел сам Лебедев. Пребывая на пороге 40-летия, ветеран ринга мог в такой схватке получить немало существенного для его здоровья урона.

Начало

Денис Лебедев родился 14 августа 1979 года в городе Старый Оскол Белгородской области. В детстве он поначалу занимался спортивной гимнастикой, но затем по инициативе отца стал посещать боксёрскую секцию, где его первым тренером был Евгений Сергеев. Вскоре Денис стал считаться перспективным юным боксёром. В 1997 году он сумел завоевать золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в весовой категории до 75 кг, а в следующем году выступил на Играх Доброй воли в Нью-Йорке, где в весе до 81 кг стал бронзовым призёром.



После окончания школы Денис служил в спортроте ЦСКА, продолжая заниматься боксом. А вскоре после демобилизации он решил стать боксёром-профессионалом. Дебют Дениса в новой ипостаси состоялся в феврале 2001 года. Тогда, выступая в рамках полутяжёлого веса, он одержал победу по очкам в шести раундах над Теймуразом Кекелидзе. А уже в своём третьем профи-бою завоевал звание чемпиона России. В статусе горячего проспекта Лебедев продолжал побеждать до сентября 2004 года. Тогда он одолел соотечественника Артёма Вычкина, отстояв титул чемпиона страны, после чего на время вынужденно ушёл с ринга.



В интервью Денис говорит, что у него было пару продолжительных пауз в боксёрской карьере, и причину одной из них он не любит вспоминать. Лишь кратко говорит, что по ошибке, которую больше никогда в жизни не намерен совершать, он непродолжительное время занимался «не очень хорошими делами», за что и вынужден был расплачиваться, не имея возможности выступать на ринге.

Яркое возвращение в бокс

Денис вернулся на ринг спустя четыре года. Он вспоминает, что этому поспособствовал его старый друг Александр Поветкин, который свёл Дениса с боксёрским менеджером Владимиром Хрюновым. На пути к своему первому мировому тайтлшоту Лебедев победил нескольких известных оппонентов. Летом 2009 года, выступая в статусе гостевого андердога, он одержал убедительную и зрелищную досрочную победу над соперником мирового уровня – бывшим британским чемпионом мира Энцо Маккаринелли и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO в первом тяжёлом весе.



После этого Денис провёл две успешные защиты этого титула, а затем в бою за статус официального претендента на мировой титул WBO сразился с именитым боксёром-соотечественником, чемпионом мира в любительском боксе и капитаном олимпийской сборной России 2004 года Александром Алексеевым. Схватка двух известных российских боксёров завершилась яркой и стремительной победой Лебедева нокаутом во 2-м раунде.

Следующим на очереди стоял на то время действующий чемпион мира по версии WBO немецкий босниец Марко Хук, который вынужден был провести против Дениса обязательную защиту своего титула. Этот поединок прошёл в декабре 2010 года на территории Хука – в Германии. По мнению многих, Лебедев как минимум не проиграл в том бою, а, скорее, даже выиграл его. Однако после финального гонга боковые судьи раздельным решением отдали минимальную победу выступавшему в родных стенах Хуку.



Денис не стал опускать руки и вскоре снова встал на победную тропу. Немалый резонанс сопровождал его схватку в мае 2012 года с легендарным американским чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Выступая в Москве, Лебедев нокаутировал знаменитого соперника буквально на последних секундах боя.

Чемпион мира

В ноябре 2011 года Денис одолел по очкам в абсолютно одностороннем бою другую легенду ринга – американца Джеймса Тони, заодно завоевав пояс временного чемпиона мира WBA. После этого Лебедев одержал две досрочные победы в чемпионских боях против барбадосца Шона Кокса и колумбийца Сантандера Сильгадо, и в мае 2013 года вышел на поединок с так называемым чемпионом мира в отпуске панамцем Гильермо Джонсом. В ходе драматичной схватки, из-за образовавшейся у его глаза огромной гематомы Денис вынужден был прекратить сопротивление в 11-м раунде. Однако вскоре Джонс был уличён в применении допинга, и чемпионский пояс WBA возвратила Лебедеву.

Один за всех, и все против одного Бой Лебедева с Джонсом породил больше вопросов, чем ответов. Константин Устьянцев разобрался в деталях тяжёлого поражения.

Намеченному на 25 апреля 2014 года матчу-реваншу между этими бойцами не суждено было состояться по причине того, что буквально накануне боя панамский боксёр снова был уличён в применении запрещённого препарата (которым, как и в первый раз, оказался фуросемид). Промоутер Лебедева Андрей Рябинский тогда заявил, что, после того как стал известен факт приёма Джонсом допинга, они собрались всей командой и приняли решение не рисковать здоровьем Дениса.



«У промоутера панамского боксёра Дона Кинга был расчёт на то, что у меня не хватит духу отменить бой после всех вложенных сил и средств, а его афера пройдёт», – написал тогда Рябинский в своём «твиттере». Также глава «Мира бокса» особо отметил, что WBA поддержала их решение. Что касалось собравшихся на трибунах зрителей, то впоследствии им были возвращены деньги за билеты.

Сотрудничество с Фредди Роучем

В итоге Гильермо Джонс получил продолжительную дисквалификацию, а Лебедев провёл защиту принадлежащего ему мирового титула в сентябре 2014 года, легко расправившись за неполных два раунда с польским претендентом Павелом Колоджеем. С того времени Денис сделал кардинальные изменения в своём тренерском штабе. До этого он последовательно работал только с отечественными наставниками – Владимиром Лавровым, Валерием Беловым и Костей Цзю.



Кроме того, что новым тренером Дениса стал авторитетный заокеанский наставник Фредди Роуч, он впервые в своей карьере начал проводить подготовку к боям в Америке – в знаменитом боксёрском зале Wild Card Gym, находящемся в калифорнийском Голливуде. В апреле 2015 года в Лужниках Лебедев одолел единогласным решением судей француза конголезского происхождения Йоури Каленгу, который на то время владел званием временного чемпиона мира WBA. Тогда Денис впервые в своей профессиональной боксёрской карьере оказался в нокдауне, но спустя три раунда сумел сделать сопернику такую же «ответку».



В ноябре того же 2015 года Лебедев провёл ещё одну успешную защиту принадлежавшего ему мирового титула WBA, уверенно расправившись с проживающим в США нигерийцем Латифом Кайоде. Последний четырежды оказывался на настиле ринга и в итоге капитулировал в середине восьмого раунда. Интересно, что соперники очень хорошо знали друг друга, так как до этого неоднократно вместе тренировались и спарринговали в знаменитом зале Фредди Роуча.

Объединение титулов и проигрыш молодому соотечественнику

В мае 2016 года Денис провёл один из ключевых поединков своей боксёрской карьеры. В нём он встретился с действующим на то время чемпионом мира по версии IBF аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом. Впрочем, течение схватки выдалось для Лебедева очень лёгким. Он заметно превосходил соперника в скорости, при этом не уступая ему в мощи. Боевой стиль аргентинца был весьма удобен для Дениса, который одержал разгромную досрочную победу уже во втором раунде.



На то время Лебедев стал лишь третьим отечественным профи-боксёром (после Кости Цзю и Сергея Ковалёва), которому удалось объединить мировые титулы по основным версиям. После победы над Рамиресом и присоединения к мировому титулу WBA пояса IBF команда Дениса пыталась организовать ему объединительные бои и с другими действующими на то время чемпионами мира – обладателем пояса WBO поляком Кшиштофом Гловацким и владельцем титула WBC британцем Тони Беллью, но по ряду причин ни один из них так и не состоялся.



В итоге в декабре 2016 года Лебедев вышел на обязательную защиту титула IBF против 23-летнего соотечественника Мурата Гассиева. Тот бой Денис провёл в не совсем характерном для себя стиле, боксируя «вторым номером». Ранние раунды остались за Лебедевым, но в 5-й трёхминутке постоянно напиравшему и прессинговавшему осетинскому бойцу удалось отправить Дениса в нокдаун ударом по туловищу. После этого чемпион замедлился и Гассиев начал перехватывать инициативу. Последние раунды прошли в обоюдоострой борьбе с переменным успехом. В итоге Денису было присуждено поражение раздельным решением судей.

Финальные штрихи карьеры

«Я ни в коем случае не опускаю руки. Поздравляю команду Мурата, а я ещё повоюю. Будем работать дальше», – заявил сразу же после окончания боя против Гассиева Лебедев. Надо отметить, что на кону того поединка стоял только пояс IBF, поэтому Денис и дальше продолжал владеть мировым титулом WBA.



В июле 2017 года Лебедев провёл защиту против австралийца Марка Флэнэгана, уверенно одолев соперника по очкам единогласным решением судей. После этого, по признанию самого Дениса, он начал серьёзно задумываться о завершении своей боксёрской карьеры. Однако во время просмотра финального боя Всемирной боксёрской суперсерии, который состоялся в июле 2018 года в Москве и в котором украинец Александр Усик убедительно выиграл по очкам у Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира, Лебедев решил, что ещё может тряхнуть стариной.



Не будучи участником Всемирной боксёрской суперсерии, Денис был переведён WBA в статус так называемого чемпиона мира в отпуске и надеялся получить бой против победителя этого турнира. Однако обладатель Кубка Мохаммеда Али Усик предпочёл сначала сразиться в кассовом бою с популярным британским экс-чемпионом мира Тони Беллью, а затем объявил о намерении перейти в супертяжёлый вес.



Какие-то вялотекущие переговоры между командами Лебедева и Усика всё же происходили, но ничем результативным они не завершились. В сентябре прошлого года Денис после более чем годичной паузы провёл настроечно-восстановительный бой против турка Хизни Алтункайи, который прошёл, по сути, в рамках супертяжёлого веса. Этот соперник был повержен уже в 3-м раунде.



Затем Денис привёл свой вес в норму первого тяжёлого дивизиона и в ноябре в Монте-Карло встретился с американцем Майком Уилсоном, которого сумел убедительно одолеть по очкам. И в марте нынешнего года WBA решила восстановить Лебедева в прежнем статусе суперчемпиона мира. Не получив возможность сразиться за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком, Денис старался найти другой крупный для себя бой.

Уход с ринга

Тем временем из стана WBA поступила директива Лебедеву сразиться с временным чемпионом мира армяно-французом Арсеном Гуламиряном. Команды боксёров вели переговоры, однако, как рассказал СМИ менеджер Дениса Вадим Корнилов, французская сторона предложила их бойцу гонорар такого размера, за который Лебедев не проводил даже нетитульные бои, а российская сторона уже не успевала организовать этот поединок на своей территории в установленные WBA сроки.



В итоге эта ситуация подтолкнула Дениса к решению окончательно уйти с ринга, о чём он и объявил накануне. Наверняка Лебедев найдёт чем заняться после окончания своей боксёрской карьеры. У него большая собственная семья и он будет активно заниматься воспитанием своих детей, а также сына брата, который ушёл из жизни в возрасте 30 лет.



Лебедев уже десять лет проживает в подмосковном Чехове. Несколько лет назад он там построил собственный дом. В интервью он не раз говорил, что бизнес – это не его и в боксе в качестве тренера он себя также не видит, а вот в политике и на государственной службе не прочь попробовать силы. Недавно Денис закончил учёбу в Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России на отделении «Муниципальное управление». Поэтому он намеревается приносить пользу обществу в этой сфере. Денис говорит, что хотел бы стать, например, мэром или главой какого-нибудь города, поскольку чувствует в себе задатки хозяйственного человека и испытывает желание улучшать жизнь людей.