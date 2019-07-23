Женщина-киборг, народный чемпион и Благословенный. Холлоуэй — Эдгар. LIVE

На UFC 240 также выступит ярчайший российский дебютант года Арман Царукян.

Макс Холлоуэй попытается закрыть поражение от Дастина Порье уже в ближайшие выходные. В апреле Благословенный решением судей уступил временный титул чемпиона в лёгком весе и возможность подраться с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентября в Абу-Даби за пояс неоспоримого короля категории до 70,3 кг.

Хабиб узнал имя нового соперника. 7 сентября он подерётся с Порье Порье завоевал временный титул, а настоящий пояс пока принадлежит Нурмагомедову.

Теперь Холлоуэй возглавляет UFC 240, запланированный на 27 июля. Максу предстоит защищать пояс в родном, полулёгком весе. Третьим претендентом на титул Благословенного стал легендарный Фрэнки Эдгар. Ветеран американских MMA, экс-чемпион в лёгком весе получил последнюю возможность побиться за золото UFС, и многие восприняли это решение компании негативно.

В полулёгком весе на сегодня есть один явный контендер — Алекс Волкановски с его семиматчевой победной серией и избиением Жозе Алду в Бразилии (!) в последнем поединке. Кроме того, есть несколько теневых претендентов, вроде Брайана Ортеги (который не так давно уже упустил тайтлшот), Забит Магомедшарипов и тот же Фрэнки Эдгар. Последний выигрывает за счёт идеальной репутации и предельного для выступлений на таком уровне возраста — 37 лет.

UFC 240

Когда: 27 июля 2019 год

Где: ROGERS PLACE, Эдмонтон, Канада

Главный бой вечера: Макс Холлоуэй (20-4, 10 КО) — Фрэнки Эдгар (23-6, 7 КО)



*Турнир начнётся в ночь на 21 июля по московскому времени. Когда: 27 июля 2019 годГде: ROGERS PLACE, Эдмонтон, КанадаГлавный бой вечера:(20-4, 10 КО) —(23-6, 7 КО)

В соглавном событии вечера выступит грозная экс-чемпионка Strikeforce, Invicta и UFC Кристиана Сайборг Жустину. Сайборг вернётся после неожиданного поражения от соотечественницы Аманды Нуньес. Новой соперницей Крис станет Фелисия Спенсер.

23 июля

18:30. В официальном «инстаграме» UFC Russia вспоминают один из ярчайших нокаутов в исполнении Фрэнки Эдгара. Ответ на старте поединка левым крюком уложил грозного Чеда Мендеса.