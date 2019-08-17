«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум

Последний номерной турнир лета – вишенка на торте шикарного трёхмесячного отрезка зрелищных вечеров UFC. Только вдумайтесь: напряжённый рематч Даниеля Кормье и Стипе Миочича в главном событии вечера, возвращение ворчащего на судьбу Нейта Диаза ради поединка со зрелищным Энтони Петтисом и дуэль кубинского миллионера Йоэля Ромеро с непобеждённым претендентом Пауло Костой.

Анахайм просто не имеет права подкачать!

UFC 241

Когда: 17 августа (18-е по Москве)

Где: «Honda Center», Анахайм, США 17 августа (18-е по Москве)«Honda Center», Анахайм, США

Кто самый опасный человек на планете? Узнаем 17 августа на UFC 241. LIVE Лучший в мире боец Даниэль Кормье даст реванш экс-чемпиону Стипе Миочичу, а перед ними в клетку вернётся легендарный Нейт Диаз.

Южнокалифорнийское проклятие DC

Дэниэль Кормье – Стипе Миочич. Бой за титул в тяжёлом весе

«Я принял бой с Миочичем лишь с одной целью – я очень хочу доказать всем, что проклятье Южной Калифорнии на бойцов АКА больше не действует», — выдал одну из главных интриг UFC 241 Даниэль Кормье. Поразительно, но территориальное проклятие и правда имеет место быть: здесь сам DC проигрывал нокаутом Джону Джонсу, Кейн Веласкез падал на канвас от ударов Джуниора Дос Сантоса, а Люк Рокхольд сенсационно отдавал титул Майклу Биспингу.

Вдобавок ко всему, в преддверии одного из важнейших поединков в карьере чемпиона больше донимают вопросами не о дорвавшемся до реванша оппоненте, а о третьем поединке с Джонсом. Быть ли завершению трилогии? В каком весе она пройдёт? И кто из бойцов является главной стороной в возможных переговорах Десятки вопросов о заклятых противниках витают в воздухе, будто пытаясь сбить с настроя Кормье.

Лучший боец мира чуть не опозорился. Джонс был в шаге от сенсационного поражения Кажется, гению пора что-то менять. Карьера движется к тупику, раздельное решение в бою с Сантосом — лишнее тому подтверждение.

Пока Bones разделывается с соперниками в своём дивизионе, Даниель провёл первую защиту пояса. На UFC 230 он задушил Деррика Льюиса и, параллельно залечивая травму, сел у берега в ожидании загруженного до отказа купюрами корабля под названием «Брок Леснар»…

Не судьба: гигант предпочёл смешанным единоборства рестлинг. Миллионы уплыли от Даниэля — принимай повторную встречу с Миочичем.



«Он должен был вернуться и драться, но вместо этого предпочел год сидеть без дела и говорить обо мне в таком тоне, будто я его раздражаю самим фактом своего существования… Знаете, иногда люди получают то, что они просят, а потом им приходится с этим жить. Нужно быть очень крутым и жестким парнем, чтобы оправиться после того, что я сделаю со Стипе Миочичем в эту субботу», – даёт волю эмоциям расстроенный Кормье, в то же время признавая опасность надвигающейся битвы для своего наследия.

Ведь прямо сейчас соперник у Даниэля и правда куда опаснее Леснара и Джонса вместе взятых: Стипе зол на DC (тот вместо реванша выбивал денежный бой), на Уайта и промоушен (неуважительное отношение к экс-доминирующему чемпиону тяжеловесов, проведшему наибольшее количество защит). Как мантру он повторяет в десятках интервью одну и ту же фразу: «Я лучше Кормье как боец!». Всё это делает пожарника Миочича настоящим пожаром, который будет в Анахайме сжигать дотла обрывки воспоминаний о злополучном поражении в июле 2018-го.

«У меня нет к нему никаких чувств. Кормье нужно мыслить более зрело, и перевернуть эту страницу, — лукавит Стипе. — Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил о том, что я чувствую. Я просто сказал, что хочу реванш. В конце концов, это он рыдал на национальном телевидении, а не я, так что неважно… В итоге я получил бой, не так ли?"

Парень из Стоктона устроит шоу… с Шоутаймом

Энтони Петтис – Нейт Диаз. Поединок в полусреднем весе

Три года простоя Диаза остались позади. Хабиб Нурмагомедов не реагирует на провокации, а Конор Макгрегор дерётся не в октагоне, а в барах – о завершении легендарной трилогии американцу временно пришлось забыть.

Конор, дела ещё не закончены! Пять боёв для Макгрегора …которые мы, возможно, уже не увидим.

Нейт расслаблен. Подымить на открытой тренировке, пропуск первой церемонии «стердаунов», вальяжная походка и максимальное равнодушие к происходящему вокруг действу – старина Диаз, которого мы знали, по-прежнему верен своим принципам.



Вот только к непоколебимости добавилась нотка обиды, которую в преддверии своего возвращения Нейт не стал держать в себе, и попросту вынес сор из избы. Представитель США настаивает: после его противостояний с Конором промоушен сделал всё, чтобы он «исчез».



«Я точно не проиграл тот бой, но после него я услышал от UFC что-то вроде: «Ты проиграл и утратил свои позиции — уходи». Когда я победил Макгрегора в первый раз, это стало для него самой важной вещью в жизни. Ему нужен был реванш — он только и делал, что говорил о том, как сильно хочет вернуть должок и как велик он будет, если вернётся и сделает это.



Я победил Макгрегора после того, как он нокаутировал Жозе Алду, снова победил его, проиграв решением, а потом он дерется за титул против Альвареса. И встречается с Мэйвезером. А про меня говорят: «Блин, этот парень отказывается от боёв». Разве это не пинок под зад?



Есть только два боя, которые я хочу после встречи с Энтони Петтисом – это Нурмагомедов или третий поединок с Конором. Нет желания драться ни с какими Усманами. Хабиб – вот парень, с которым я подерусь», – одержим супербоями Диаз.

Куда лучше обстоят дела в стане Петтиса, для которого бой с Нейтом – большая удача (разницу в статусах спортсменов доказывает интересный факт: Нейт Диаз за второй бой с Макгрегором заработал $ 2 млн, тогда как Энтони выстрадал $ 1.7 млн… лишь за семь последних поединков). Вдобавок, окрылённый брутальным нокаутом Стивена Томпсона, Шоутайм — фаворит поединка. На его стороне отсутствие простоя и куда более приземленные ориентиры: он не смотрит в будущее, а нацелен на нокаут парня из Стоктона, обзывавшего Энтони «парнем с коробки из-под хлопьев» и нападавшего вместе с братом на оппонента в баре.

Самый эффектный удар в истории боёв. Его автор Петтис вернётся в эту субботу Карьера Шоутайма после того шедевра напоминает Американские горки.

Очевидно, что в этом противостоянии, как и в главном бою вечера, очень много личного. Неприязнь длится долгие годы, и конец ей, как ни банально это звучит, придётся положить в октагоне. Сосредоточься, Нейт! Мысли о Хабибе и Коноре — это, конечно, похвально. Вот только будет ли нуждаться в таком бое сама организация в случае твоего поражения 17-го числа?

Прелимы:

Девонт Смит – Клэй Коллард

Рафаэл Ассунсао – Кори Сэндхаген

Кристос Гиагос – Драккар Клозе

Мэнни Бермудес – Кейси Кенни

Ханна Сайферс – Джоди Эсквибел

Кюн Хо Кан – Брэндон Дэвис

Сабина Мазо – Шейна Добсон

Встреча анонимных «допингистов»

Йоэль Ромеро – Пауло Коста. Бой в среднем весе

Его по праву называют одним из лучших средневесов в истории ММА. Страшная нокаутирующая мощь, высокоуровневая борьба и неплохое для большой мышечной массы кардио делают своё дело – Йоэль Ромеро снова в претендентской гонке.



Свой последний поединок кубинец провел больше года назад, когда на UFC 225 в достаточно близком противостоянии уступил Роберту Уиттакеру. Однако за время простоя чек бойца пополнился на сумму, которая не снилась звёздам и за десять поединков – Йоэль отсудил $ 27 млн (!) у компании по производству спортивного питания, продукция которой оказалась засорённой и привела к провалу допинг-теста атлета. Вот такая милость небес для Солдата Бога.

Испортить возвращение в кои-то веки уложившемуся в вес богачу постарается Пауло Коста. Не знающий поражений бразильский средневес пережил полугодичное отстранение за запрещенное применение физраствора в июне и ноябре 2017 года и сполна зарядился нацеленностью на укрепление идеального рекорда.



К удивлению Ромеро, для Косты их поединок будет чем-то личным: яркий проспект включил «режим убийцы» и не намерен жалеть ветерана ММА.



«Ромеро — грязный парень, я заставлю заплатить его за все слова о том, что я провалил допинг-тест, и за все видео обо мне. Пришла пора ответить за все сказанное!



Знаю, что нокаутирую его. Моя форма находится на фантастическом уровне, а удары настолько быстрые, что Ромеро не увидит ни одного из них. Я снесу его, будто шторм», — делится ожиданиями Пауло. Который уже купил билеты в Австралию на UFC 243: уверенный в триумфе Боррачинья из первого ряда хочет увидеть, кто станет его следующим оппонентом – Адесанья или Уиттакер.

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Стоит отметить, что открывать главный кард выпало проведшему в UFC 15 поединков опытнейшему Дереку Брансону и ворвавшемуся в топ-15 рейтинга средневесов Яну Хейнишу.



В четвёртом же по значимости бою вечера в октагон выйдет идущий на серии из двух побед Габриэль Бенитес, которому в клетке предстоит выявить сильнейшего с одним из лучших новичков промоушена Содиком Юсуффом.