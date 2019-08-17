«Дальше буду драться только с Хабибом или Макгрегором». Диаз поставил ультиматум

Последний номерной турнир лета – вишенка на торте шикарного трёхмесячного отрезка зрелищных вечеров UFC. Только вдумайтесь: напряжённый рематч Даниеля Кормье и Стипе Миочича в главном событии вечера, возвращение ворчащего на судьбу Нейта Диаза ради поединка со зрелищным Энтони Петтисом и дуэль кубинского миллионера Йоэля Ромеро с непобеждённым претендентом Пауло Костой.
Анахайм просто не имеет права подкачать!
Когда: 17 августа (18-е по Москве)
Где: «Honda Center», Анахайм, США
Южнокалифорнийское проклятие DC
Дэниэль Кормье – Стипе Миочич. Бой за титул в тяжёлом весе
«Я принял бой с Миочичем лишь с одной целью – я очень хочу доказать всем, что проклятье Южной Калифорнии на бойцов АКА больше не действует», — выдал одну из главных интриг UFC 241 Даниэль Кормье. Поразительно, но территориальное проклятие и правда имеет место быть: здесь сам DC проигрывал нокаутом Джону Джонсу, Кейн Веласкез падал на канвас от ударов Джуниора Дос Сантоса, а Люк Рокхольд сенсационно отдавал титул Майклу Биспингу.
Вдобавок ко всему, в преддверии одного из важнейших поединков в карьере чемпиона больше донимают вопросами не о дорвавшемся до реванша оппоненте, а о третьем поединке с Джонсом. Быть ли завершению трилогии? В каком весе она пройдёт? И кто из бойцов является главной стороной в возможных переговорах Десятки вопросов о заклятых противниках витают в воздухе, будто пытаясь сбить с настроя Кормье.
Пока Bones разделывается с соперниками в своём дивизионе, Даниель провёл первую защиту пояса. На UFC 230 он задушил Деррика Льюиса и, параллельно залечивая травму, сел у берега в ожидании загруженного до отказа купюрами корабля под названием «Брок Леснар»…
Не судьба: гигант предпочёл смешанным единоборства рестлинг. Миллионы уплыли от Даниэля — принимай повторную встречу с Миочичем.
«Он должен был вернуться и драться, но вместо этого предпочел год сидеть без дела и говорить обо мне в таком тоне, будто я его раздражаю самим фактом своего существования… Знаете, иногда люди получают то, что они просят, а потом им приходится с этим жить. Нужно быть очень крутым и жестким парнем, чтобы оправиться после того, что я сделаю со Стипе Миочичем в эту субботу», – даёт волю эмоциям расстроенный Кормье, в то же время признавая опасность надвигающейся битвы для своего наследия.
Ведь прямо сейчас соперник у Даниэля и правда куда опаснее Леснара и Джонса вместе взятых: Стипе зол на DC (тот вместо реванша выбивал денежный бой), на Уайта и промоушен (неуважительное отношение к экс-доминирующему чемпиону тяжеловесов, проведшему наибольшее количество защит). Как мантру он повторяет в десятках интервью одну и ту же фразу: «Я лучше Кормье как боец!». Всё это делает пожарника Миочича настоящим пожаром, который будет в Анахайме сжигать дотла обрывки воспоминаний о злополучном поражении в июле 2018-го.
«У меня нет к нему никаких чувств. Кормье нужно мыслить более зрело, и перевернуть эту страницу, — лукавит Стипе. — Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил о том, что я чувствую. Я просто сказал, что хочу реванш. В конце концов, это он рыдал на национальном телевидении, а не я, так что неважно… В итоге я получил бой, не так ли?"
Парень из Стоктона устроит шоу… с Шоутаймом
Энтони Петтис – Нейт Диаз. Поединок в полусреднем весе
Три года простоя Диаза остались позади. Хабиб Нурмагомедов не реагирует на провокации, а Конор Макгрегор дерётся не в октагоне, а в барах – о завершении легендарной трилогии американцу временно пришлось забыть.
Нейт расслаблен. Подымить на открытой тренировке, пропуск первой церемонии «стердаунов», вальяжная походка и максимальное равнодушие к происходящему вокруг действу – старина Диаз, которого мы знали, по-прежнему верен своим принципам.
Вот только к непоколебимости добавилась нотка обиды, которую в преддверии своего возвращения Нейт не стал держать в себе, и попросту вынес сор из избы. Представитель США настаивает: после его противостояний с Конором промоушен сделал всё, чтобы он «исчез».
«Я точно не проиграл тот бой, но после него я услышал от UFC что-то вроде: «Ты проиграл и утратил свои позиции — уходи». Когда я победил Макгрегора в первый раз, это стало для него самой важной вещью в жизни. Ему нужен был реванш — он только и делал, что говорил о том, как сильно хочет вернуть должок и как велик он будет, если вернётся и сделает это.
Я победил Макгрегора после того, как он нокаутировал Жозе Алду, снова победил его, проиграв решением, а потом он дерется за титул против Альвареса. И встречается с Мэйвезером. А про меня говорят: «Блин, этот парень отказывается от боёв». Разве это не пинок под зад?
Есть только два боя, которые я хочу после встречи с Энтони Петтисом – это Нурмагомедов или третий поединок с Конором. Нет желания драться ни с какими Усманами. Хабиб – вот парень, с которым я подерусь», – одержим супербоями Диаз.
Куда лучше обстоят дела в стане Петтиса, для которого бой с Нейтом – большая удача (разницу в статусах спортсменов доказывает интересный факт: Нейт Диаз за второй бой с Макгрегором заработал $ 2 млн, тогда как Энтони выстрадал $ 1.7 млн… лишь за семь последних поединков). Вдобавок, окрылённый брутальным нокаутом Стивена Томпсона, Шоутайм — фаворит поединка. На его стороне отсутствие простоя и куда более приземленные ориентиры: он не смотрит в будущее, а нацелен на нокаут парня из Стоктона, обзывавшего Энтони «парнем с коробки из-под хлопьев» и нападавшего вместе с братом на оппонента в баре.
Очевидно, что в этом противостоянии, как и в главном бою вечера, очень много личного. Неприязнь длится долгие годы, и конец ей, как ни банально это звучит, придётся положить в октагоне. Сосредоточься, Нейт! Мысли о Хабибе и Коноре — это, конечно, похвально. Вот только будет ли нуждаться в таком бое сама организация в случае твоего поражения 17-го числа?
Девонт Смит – Клэй Коллард
Рафаэл Ассунсао – Кори Сэндхаген
Кристос Гиагос – Драккар Клозе
Мэнни Бермудес – Кейси Кенни
Ханна Сайферс – Джоди Эсквибел
Кюн Хо Кан – Брэндон Дэвис
Сабина Мазо – Шейна Добсон
Встреча анонимных «допингистов»
Йоэль Ромеро – Пауло Коста. Бой в среднем весе
Его по праву называют одним из лучших средневесов в истории ММА. Страшная нокаутирующая мощь, высокоуровневая борьба и неплохое для большой мышечной массы кардио делают своё дело – Йоэль Ромеро снова в претендентской гонке.
Свой последний поединок кубинец провел больше года назад, когда на UFC 225 в достаточно близком противостоянии уступил Роберту Уиттакеру. Однако за время простоя чек бойца пополнился на сумму, которая не снилась звёздам и за десять поединков – Йоэль отсудил $ 27 млн (!) у компании по производству спортивного питания, продукция которой оказалась засорённой и привела к провалу допинг-теста атлета. Вот такая милость небес для Солдата Бога.
Испортить возвращение в кои-то веки уложившемуся в вес богачу постарается Пауло Коста. Не знающий поражений бразильский средневес пережил полугодичное отстранение за запрещенное применение физраствора в июне и ноябре 2017 года и сполна зарядился нацеленностью на укрепление идеального рекорда.
К удивлению Ромеро, для Косты их поединок будет чем-то личным: яркий проспект включил «режим убийцы» и не намерен жалеть ветерана ММА.
«Ромеро — грязный парень, я заставлю заплатить его за все слова о том, что я провалил допинг-тест, и за все видео обо мне. Пришла пора ответить за все сказанное!
Знаю, что нокаутирую его. Моя форма находится на фантастическом уровне, а удары настолько быстрые, что Ромеро не увидит ни одного из них. Я снесу его, будто шторм», — делится ожиданиями Пауло. Который уже купил билеты в Австралию на UFC 243: уверенный в триумфе Боррачинья из первого ряда хочет увидеть, кто станет его следующим оппонентом – Адесанья или Уиттакер.
***
Стоит отметить, что открывать главный кард выпало проведшему в UFC 15 поединков опытнейшему Дереку Брансону и ворвавшемуся в топ-15 рейтинга средневесов Яну Хейнишу.
В четвёртом же по значимости бою вечера в октагон выйдет идущий на серии из двух побед Габриэль Бенитес, которому в клетке предстоит выявить сильнейшего с одним из лучших новичков промоушена Содиком Юсуффом.
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