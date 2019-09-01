Победная премьера гениального украинца в Англии. Ломаченко взял новый титул

Последний день лета подарил фанатам бокса по-настоящему большой праздник. Турнир в Лондоне с лихвой компенсировал в целом бедный на события август. А случилось это благодаря тому, что в столице Соединённого Королевства впервые в профессиональной карьере выступил один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории Василий Ломаченко. Прибыв на берега Темзы в статусе чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO, украинец нацеливался и на завоевание вакантного титула по версии WBC. Помешать ему в этом намеревался местный любимец и одна из самых ярких надежд британского бокса Люк Кэмпбелл.

Перед боем двух олимпийских чемпионов толпу разогрели участники предварительного карда. Перспективный Джошуа Буатси разобрал на запчасти Райана Форда. Титульный бой в наилегчайшем весе между Чарли Эдвардсом и Хулио Сезаром Агилар Мартинесом завершился скандалом и был признан несостоявшимся.

Мексиканец добил потрясённого соперника ударом по печени, когда тот уже стоял на колене. В результате встреча была признана несостоявшейся. Ну а о событиях поединка Александра Поветкина с Хьюи Фьюри и о красивой победе россиянина «Чемпионат» писал немногим ранее.

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После всех этих баталий в ринге появились главные действующие лица. Ломаченко проводил первый поединок после разгромной победы над экс-чемпионом мира Энтони Кроллой. Тогда триумф был омрачён небольшой травмой, которая вызывала кое-какие опасения. В целом же для украинца это была уже третья защита титула по версии WBA Super в лёгком весе и вторая защита пояса WBO.

Что касается Кэмпбелла, то британец после поражения в первом титульном бое от Хорхе Линареса в 2017 году, провёл три встречи. Оппозиция Люка оставляла желать лучшего, а потому говорить о том, что он выходил на поединок с Ломой на пике карьеры, было бы ошибочно. Тем не менее, гораздо более крупного Кэмпбелла, за плечами которого отменная любительская карьера, нельзя было недооценивать.

Организаторы представили отменное шоу, ну а выход Ломаченко в ринг под «бессмертный» хит из «Матрицы» Clubbedto Death и выдался особенно эффектным. Не менее эффектным было и то, что происходило непосредственно в бою.

Ломаченко традиционно для себя отдал в первом раунде инициативу сопернику и максимально изучал его манеру ведения боя. Кэмпбелл же под конец трёхминутки осмелел и даже донёс до противника точное попадание. Со второго раунда Лома начал постепенно включаться, маневрируя корпусом он сближался с соперником, резал углы и держал британца в постоянном напряжении.

Уже с третьего отрезка украинец перешёл в полноценное наступление. Его преимущество в скорости было заметно невооружённым взглядом, а разящий джеб постепенно начал доставлять хозяину ринга всё больше проблем. К слову, именно простой прямой с передней руки стал для Кэмпбелла настоящим кошмаром.

В четвёртом раунде Ломаченко уже явно потряс Кэмпбелла. Почувствовав запах крови Хай-Тек в пятом раунде заставил оппонента промахиваться, а позже перешёл в атаку. В этот момент он отправил точно в цель жёсткий удар слева, затем добавил левый боковой. В результате Кэмпбеллу пришлось включать режим выживания и от нокдауна его спас только гонг.

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В седьмом раунде в ходе одной из атак чемпион мира заигрался и пропустил от Кэмпбелла тяжёлый удар справа. Люк, вдохновлённый успехом, попробовал развить успех, но Василия, похоже, такое развитие событий лишь разъярило. Он перехватил инициативу и тут же отплатил противнику той же монетой. Разница была лишь в том, что на одно точное попадание британца Лома ответил шквалом атак и тяжёлых попаданий. На видеоповторе было отчётливо видно, насколько у Кэмпбелла был растерянный взгляд.

В перерыве он явно не оправился от принятого града в предыдущем раунде и в восьмом отрезке всё превратилось в одностороннее избиение. Но на удивление претендент продолжал стоять. Более того, в следующих двух трёхминутках он пытался идти вперёд и отвечать на атаки Ломы. Невзирая на то, что удары Кэмпбелла были слишком тягучими и медленными, некоторые из них достигали цели.

В 11-м раунде Василий, проведя многоударную комбинацию, наконец отправил соперника на канвас, но Люк был полон решимости выстоять все 12 раундов. Заключительные три минуты боя прошли также с преимуществом чемпиона. В середине раунда британец случайно пробил ниже пояса сопернику, чем снова разъярил украинца. Ломаченко перешёл в последний штурм и был близок к досрочной победе, но грязные захваты спасли Кэмпбелла от нокаута. Как бы то ни было, уверенная и чистая победа Василия – 118:109, 119:108, 118:109.

Таким образом в коллекции Ломаченко появился и титул по версии WBC. До заветной цели – завоевания титула абсолютного чемпиона мира, остаётся один шаг. Пока в коллекции украинца нет пояса по версии IBF. На сегодняшний день им владеет ганский боксёр Ричард Комми, который будет защищать его от посягательств скандального Теофимо Лопеса. Вероятнее всего, именно с победителем этой встречи в следующем бою и встретится Ломаченко.

Впрочем, нельзя исключать и других вариантов. Боб Арум уже дал понять, что не считает Лопеса готовым ко встрече с монстром из Украины, и в случае победы Теофимо над Комми, нет гарантий, что американец гондурасского происхождения выйдет на бой с Ломаченко. Пока же остаётся поздравить Василия с очередной взятой вершиной.