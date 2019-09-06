Как молодой алкоголик превратился в чемпиона. Всё о Дастине Порье

Несколько дней назад Дастин Порье прилетел в Абу-Даби, где уже завтра, 7 сентября, состоится главный поединок его жизни. Без пафоса и преувеличений – об этом говорит и сам временный чемпион UFC в лёгком весе. Американец разделит октагон с одним из самых устрашающих бойцов современности Хабибом Нурмагомедовым.

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На переполненную и специально построенную для этого поединка арену в сердце ОАЭ Дастин будет выходить в статусе андердога. Прямо сейчас коэффициент на победу Бриллианта колеблется от 4 до 4,5, но сам Порье уже пообещал удивить весь мир и нанести первое поражение непобеждённому россиянину.

Получится ли – узнаем уже в субботу. И если отбросить все технико-тактические характеристики, статистику пропущенных ударов и успешных тейкдаунов, нужно понимать одну вещь – всей своей карьерой Дастин доказал, что обладает по истине чемпионским сердцем. И можно не сомневаться, что на турнире в Абу-Даби американец будет драться не на жизнь, а на смерть. Ведь этот парень из Луизианы прошёл слишком долгий путь, чтобы остановиться в шаге от своей заветной мечты.

Детство: уличные драки, проблемы с законом, тюрьма и любовь всей жизни

Дастин Порье родился и вырос в городе Лафайете, штат Луизиана. Повышенная влажность воздуха, множество болот и засушливое субтропическое лето – такие прелести природы с детства окружали будущего чемпиона UFC.

Порье родился в полной семье, но воспитывался матерью и бабушкой. Бриллиант является представителем этнической группы каджунов – франкоканадской языковой группы. Каджуны – крупнейшее этноязыковое меньшинство в Луизиане, и сам Дастин гордится своим происхождением. Боец без проблем может провести маленький исторический экскурс:



«Многие не понимают, что термин «каджун» описывает целый регион в Луизиане. Акадцы были изгнаны из Новой Шотландии и поселились в Луизиане. Лафайет – место, откуда мы с Дэниелем Корьме, по сути, является центром этого района. Люди думают, что слово «каджун» может обозначать деревенщину или фермера, но это термин, который описывает область и относится к людям из этой области.



Чёрт возьми, да, я – каджун. Я не хожу в резиновых сапогах и не занимаюсь рыболовными снастями, но во мне течёт эта кровь».

Далее – почти классическая биография среднестатистического бойца UFC – непростое детство, занятия борьбой в средней школе и проблемы с законом. Но именно на школьном периоде хотелось бы остановиться подробнее – на этом этапе Дастин сделал несколько определяющих шагов в жизни.



В школе Порье познакомился со своей будущей женой Джоли. Молодые люди начали встречаться в возрасте 14 лет. Спустя шесть лет, 4 сентября 2009 года, пара официально зарегистрировала свои отношения. На момент вступления в брак Дастину было 20 лет. То есть перед нами довольно красивая история о женщине, которая прошла со своим мужем путь от смешных гонораров на полулюбительских турнирах до чемпионского пояса UFC.

И это не просто слова – в апреле 2018 года на пресс-конференции после тяжелейшего поединка с Джастином Гэтжи заметно побитого и немного прихрамывающего Порье попросили назвать его главную цель. Ответ не заставил себя долго ждать: «Однажды сказать своей жене Джоли, что я стал чемпионом. В трудные времена она всегда была моей самой большой поддержкой».

Перемотаем плёнку назад. Ранние школьные годы, душные улицы Лафайета. Примерно в то время маленький Дастин начал драться. Драться без какой-либо цели и смысла – в какой-то момент мальчик понял, что он просто получает удовольствие от самого процесса. К тому же – у него неплохо получалось. По крайней мере если верить словам матери Дастина Джер Фолли Чейссон. В документальном фильме Fightville, где одним из главных героев является 20-летний Порье, женщина рассказывала, как её сын уже с малых лет ежедневно проверял себя на жёсткость.

«Ему нравится драться. И не только с людьми, с которыми он не ладит. Он просто любит драться. В 10 лет у него начались неприятности в школе. Он принёс записку. Вышел из автобуса, подбежал к дому и сказал: «Вот письмо, я кое-что натворил в школе. Можешь побить меня, если хочешь, но я думаю, что мне придётся кое с кем подраться на улице».

Чуть позже интерес мальчика к дракам вышел на новый уровень – юный Порье начал пробовать себя в уличных боях. Иногда получалось чрезвычайно жёстко, даже несмотря на то что многие соперники были намного старше будущего чемпиона UFC.



«Они проводили бои в нашем квартале, и Дастин участвовал в них. Он дрался лучше всех среди маленьких детей. А потом домой к его бабушке пришёл один мальчик и сказал, что он ещё не дрался с Дастином. Сын выбил ему зубы и сломал челюсть, хотя тот мальчик был старше него на пять лет. В итоге дело дошло до суда. Он уважал закон, но при этом мог и нарушить его».

И здесь начинается тёмная часть биографии Порье, о которой известно не так много. Вот что об этом говорит Джер Фолли Чейссон.

«Он стал прогуливать уроки, попал под суд по делам несовершеннолетних, и всё закончилось исправительным учреждением для малолетних правонарушителей».

Сам Дастин неохотно вспоминает этот период. В конце короткого комментария боец признаётся, что прежде всего ему помог спорт.

«Я попал в исправительный лагерь и в тюрьму для несовершеннолетних. В реабилитационные центры, которые должны были помочь. Но мне это не помогло. Теперь я нашёл свою цель, и меня не волнуют преграды».

В дальнейшем смешанные единоборства и правильная девушка рядом полностью изменили жизнь молодого бойца. До начала профессиональных тренировок Порье весил около 100 килограмм и имел проблемы с алкоголем. Об этом не говорится прямо, но мать Дастина даёт недвусмысленный намёк на то, что у будущего чемпиона UFC имелись пагубные привычки.

«Он многого добился. Из молодого алкоголика получился профессиональный боец. Я им горжусь. Он далеко пойдёт – он будет великолепен и станет знаменитым».

Начало карьеры, первое поражение и дебют в UFC

Порье начал пробовать себя в ММА ещё в 2007 году – в декабре американец провёл свой первый любительский поединок и сумел одержать победу.



В 2008 году Дастин провёл четыре боя и одержал четыре победы. Через год Бриллиант улучшил свой любительский рекорд до 7-0 и стал профессионалом. При этом сам боец не считал смешанные единоборства своей основной деятельностью. Тогда будущий чемпион UFC на тот момент развозил почту — этим и зарабатывал на существование.

Вообще, сейчас особенно любопытно пересматривать тот самый документальный фильм Fightville, где в самом начале тренер рассуждает о перспективах 20-летнего юноши: «Есть очень трудолюбивые бойцы, выкладывающиеся до последнего. Есть очень талантливые ребята. И те, и другие становятся лучшими бойцами в мире. Здорово быть на месте Дастина, он может стать таким бойцом».



В этом фильме можно проследить за первыми поединками в профессиональной карьере Дастина. Спойлер – в конце Порье побеждает Деррика Крантза и улучшает свой рекорд до 6-0. Перед этим Бриллиант ловит на болевой приём некоего Ронни Лиса и заставляет его сдаться на 52-й секунде боя. На тот момент это большое достижение, ведь соперник обещал разобраться с Дастином за одну минуту. Следующий кадр – невозмутимый, но довольный собой Порье говорит, что не стоит много трепаться перед боями, чтобы потом не выглядеть бледно.



События фильма завершаются примерно в марте 2010 года. Уже в августе Порье проведёт свой первый поединок в WEC и познает горечь поражения – Дэнни Кастильо победит решением судей и заберёт заветный ноль у молодого соперника. Дастин вернётся в августе и разберётся с новым оппонентом за 53 секунды. Это будет второй и последний бой Бриллианта в WEC.

В первый день 2011 года Порье дебютировал в UFC – американец вышел на замену травмированному бывшему чемпиону WEC Жозе Алду в поединке с Джошем Гриспи. Соперник Бриллианта шёл на серии из 10 побед и не проигрывал с декабря 2006 года. Задача выглядела вдвойне сложной из-за того, что Дастин дебютировал в полулёгком весе. Но все получилось отлично – Порье победил единогласным решением судей и начал своё восхождение к титульному бою.

Но время шло, а чемпионский поединок так и не приближался. После успешного дебюта Дастин успел одержать ещё три победы, в том числе над молодым Максом Холлоуэем, после чего потерпел первое досрочное поражение в карьере. В максимально зрелищном поединке Корейский Зомби задушил американца в четвёртом раунде. Случилось это в мае 2012 года.

Бриллиант вернулся с победой в декабре, но уже в феврале 2013-го уступил Кабу Свонсону единогласным решением судей и начал свой путь сначала. Порье одержал три победы подряд и узнал имя следующего соперника. Им стал набирающий обороты Конор Макгрегор. Возможно, поединок с ирландцем стал определяющим в дальнейшей карьере американца.

Поражение от Конора Макгрегора и переход в лёгкий дивизион

Порье стал четвёртым соперником Макгрегора в UFC.Тогда Конор был в своей лучшей форме – ирландец раздавал горячие прогнозы под псевдонимом Мистик Мак, был остроумен и изыскан в трештоке. Конечно же, Дастину не удалось избежать словесных атак Ноториуса.

«Не поймите неправильно, мне нравится этот малыш. Он тихий деревенский парень. Ничего против него не имею. Я уверен, что он вырос в цирке или на ярмарке. Прелестное малое дитя. Наверняка его двоюродного брата зовут Клетус или что-то вроде этого.

Подбородок Порье становится всё хуже. В каждом бою он подходит близко, получает удар и опускается на одно колено. Несколько ударов, и Порье спляшет танец маленьких утят. Я сломаю его джебом, и когда он начнёт шататься – уроню его на настил. Это будет нокаут в первом раунде, запомните мои слова».

Порье терпеливо слушал всё это и стал одним из многих, кто проиграл ирландцу ещё до начала боя. Сам поединок продлился 106 секунд и завершился победой Макгрегора. Примечательно, что Дастин выбросил 10 значимых ударов, Конор – 9.

Спустя несколько лет Бриллиант рассказал один интересный момент, случившийся перед боем с Ноториусом:



«Я всегда был эмоциональным бойцом и на ранних этапах карьеры эмоции часто подпитывали меня во время поединка. Я злюсь, потому что парень напротив меня собирается сделать мне больно. Я собираюсь сделать больно ему, и в этот момент мышление мгновенно переключается в режим убить или быть убитым. Я всегда считал это своим плюсом. Но бой с Конором стал поворотным моментом.



Я помню, как был за кулисами и готовился выйти на поединок. В какой-то момент я увидел Макгрегора и он улыбнулся, показав на меня. Не знаю, почему, но это действительно зацепило меня. Это застряло в моей голове. Я собираюсь выйти и драться с этим чуваком, а он мне улыбается? После этого боя я понял, что должен найти другой способ использовать свои эмоции».

После этого поединка Порье понял ещё одну вещь: настало время вернуться туда, откуда всё началось – в лёгкую весовую категорию. Спустя годы мы понимаем, что это было ключевым решением в карьере Дастина.

Длительная дорога к поясу, тяжёлые битвы и титульный поединок с Максом Холлоуэем

Поражение от Макгрегора случилось в конце сентября 2014 года и стало четвёртым в карьере Дастина. После этого Бриллиант вернулся в лёгкую весовую категорию. «В этом весе я собираюсь завоевать пояс», – говорил Порье.



В более тяжёлом дивизионе карьера Бриллианта заиграла новыми красками – Дастин одержал четыре победы подряд и три из них были добыты КО/ТКО в первом раунде. Впечатляют и имена – Диего Феррейра (не так давно победил Рустама Хабилова, а уже на этих выходных будет драться с Майкрбеком Тайсумовым), Янси Медейрос, Джозеф Даффи и Бобби Грин. Из всех этих достойнейших бойцов только Даффи сумел продержаться до решения судей.

Но карьера Порье не была бы такой кинематографичной, если бы всё давалось ему слишком легко. Убедительная серия побед, рождение дочки (Паркер Ноэль Порье появилась на свет 20 августа 2016 года) — казалось, дела идут лучше некуда.

В середине сентября окрылённый последними событиями в своей жизни Порье столкнулся с Майклом Джонсоном и был нокаутирован за 95 секунд.



Убедительно вернуться не получилось – в довольно близком поединке Дастин праздновал победу над ветераном UFC Джимом Миллером большинством судейских голосов, и это не совсем то, чего ожидаешь от потенциального претендента на пояс. Но дальше всё встало на свои места.



Порье принял участие в негласном турнире самых бескомпромиссных бойцов лёгкой весовой категории и вышел оттуда победителем. Правда, сначала тоже были определённые проблемы – в первом бою с Эдди Альваресом Дастин получил запрещённый удар коленом в голову и поединок был признан несостоявшимся. Будущий чемпион UFC восстановился и выдал самую лучшую серию в карьере. По крайней мере с точки зрения имён.



Сначала Порье сломал Энтони Петтиса, остановив бывшего короля лёгкой весовой категории в третьем раунде. После этого Бриллиант перебил главного рубаку дивизиона Джастина Гэтжи, забив бывшего чемпиона WSOF за четыре раунда.



Три победы подряд вернули Дастина к Эдди Альварезу. Во втором поединке Бриллиант воспользовался своей возможностью – ещё один бывший чемпион UFC был остановлен во втором раунде. Три поединка, три бывших чемпиона (пусть один из другого промоушена) и три досрочные победы. Очевидно, мы говорим про серьёзную заявку на титульный поединок.

Гроза чемпионов. Порье готов устроить Хабибу взбучку, как делал это с другими У Дастина целая коллекция звёздных скальпов, и он точно готов стать самым сложным соперником в карьере Нурмагомедова.

И Порье всё-таки добился своего, пусть и снова благодаря обстоятельствам. Пока Дастин проходил претендентскую мясорубку в лёгком дивизионе назрел самый громкий поединок в истории ММА. Вы помните, чем закончилась встреча Нурмагомедова и Макгрегора и тот самый знаменитый победный полёт Орла, оставивший его без части гонорара и боёв на неопределённый срок.



Встал вопрос о временном чемпионе, и здесь выбор снова пал не на Дастина. Свой шанс получил Тони Фергюсон, но по каким-то причинам Эль Кукуй отказался от боя с Максом Холлоуэем. Примерно так Порье получил шанс всей своей жизни.



О значимости этого поединка лучше всего расскажет реакция жены Дастина на новость о том, что её муж поборется за пояс, к которому он шёл всю свою жизнь.



«Джоли была за рулём, возвращалась домой. Она собиралась припарковаться, но не смогла – в этот момент она начала плакать», – рассказывал Порье.

Конечно же, американец не смог упустить такой шанс. Спустя семь лет с момента первой встречи Порье снова победил Холлоуэя и завоевал пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе. Дастин не скрывал своих эмоций и его можно понять – пусть к этому золоту был очень трудным. С момента первого профессионального поединка Бриллианта прошло 9 лет и 11 месяцев – целая жизнь.

Сразу после боя Порье обратился к Хабибу Нурмагедову и объявил о намерении объединить пояса. И теперь Дастин получит эту возможность. В эти выходные из Абу-Даби улетит только один чемпион в лёгком весе.



И нужно признаться – против Порье в принципе очень сложно болеть. Простой парень, прошедший путь от дворовых драк до чемпионского пояса UFC. Он падал в нокауты и переживал действительно тяжёлые моменты, но каждый раз вставал и шёл к цели, в конечном итоге всё-таки добившись своего. Хороший семьянин, отец и человек, организовавший свой собственный фонд помощи «Добрый бой».



Буквально на днях Дастин вновь заговорил о своей мотивации – в своём «инстаграме» Порье выложил милое видео, на котором пообещал своей дочери вернуться домой с поясом. Но, по сути, как и 10 лет назад Бриллиант в очередной раз будет просто драться за своё будущее.

«Некоторые люди считают меня фантазёром, гоняющимся за несбыточной мечтой», – говорил Порье всё в том же фильме Fightville. В апреле этого года Дастин доказал, что его мечта вполне осязаема. Уже завтра Бриллиант снова попытается воплотить свою самую большую фантазию в жизнь и в очередной раз напомнить всем, что в этом мире нет ничего невозможного.