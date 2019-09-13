Цыган на мешочной диете. Соперником Фьюри снова станет ноунейм

В ночь с 14 на 15 сентября 31-летний британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) сразится с 28-летним шведским боксёром Отто Уаллином (20-0-0, 13 КО). Поединок между ними пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Зачем нужен этот бой?

Экстравагантный британский 206-сантиментовый гигант Тайсон Фьюри, до сих пор обладающий званием линейного чемпиона мира в супертяжёлом весе, которым он обзавёлся после того как в 2015 году победил многолетнего действующего чемпиона мира украинца Владимира Кличко, снова выходит на арену.



В прошлом году имеющий ринговое прозвище Цыганский Король британец совершил резонансное возвращение на ринг после простоя длиной в два с половиной года, который был вызван его проблемами с психикой, алкоголем, наркотиками и ожирением. После двух разминочных боёв Фьюри вышел на ринг с действующим чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером, и, несмотря на то, что Тайсон дважды побывал в нокдауне, большинство экспертов, журналистов и простых любителей бокса считают, что он выиграл ту схватку по очкам.

Но на карточках официальных боковых судей того поединка получился ничейный результат. О немедленном повторном бое тогда американской и британской сторонам договориться не удалось, и каждый из боксёров-гигантов пошёл своей дорогой. Правда, при этом они условились, что их конечной целью всё равно должен стать рематч, в котором будут расставлены все точки над i.

И если Уайлдер в мае этого года провёл защиту против официального претендента – соотечественника Доминика Бризила, а теперь собирается дать матч-реванш опасному кубинцу Луису Ортису, в первом бою с которым Бронзовый Бомбардир прошёл буквально по лезвию, отделявшему победу от поражения, то Фьюри почему-то решил вернуться к «мешочной диете», которая предшествовала его схватке с Деонтеем.



В июне Цыганский Король играючи одолел малоизвестного немца Тома Шварца, а теперь собирается драться с таким же безвестным для широкой публики шведом Отто Уаллином. Команда Тайсона объясняет подобный выбор оппозиции, в частности, тем, что его новый промоутер Боб Арум, с которым Фьюри подписал контракт в феврале нынешнего года, таким образом хочет лучше его раскрутить на американском боксёрском рынке.



В этой связи можно вспомнить, что тот же Арум, который нынче является живой легендой промоутерского цеха, в своё время подобным образом выстроил карьеру возвратившегося на ринг после десятилетнего отсутствия на нём знаменитого американского тяжа Джорджа Формэна, проведя его сначала через серию боёв с проходными оппонентами, а затем выведя на чемпионские поединки с элитной оппозицией.

«Событие, о котором никто не знает»

Для Фьюри предстоящий бой станет всего лишь четвёртым выступлением за всю его профессиональную карьеру на американском ринге. Соотечественник Тайсона, влиятельный британский промоутер Эдди Хирн в последнее время не раз подвергал критике то направление, в котором нынче движется карьера Цыганского Короля.



«Посмотрите на поединок Фьюри в эту субботу. ESPN и Боб Арум получили тотальный шлак, ведь этого боя не существует. Никто не придёт на арену, разве что по пригласительным билетам. Фьюри – гений, но он участвует в откровенно проходных боях, отчего его репутация ухудшается. После Тома Шварца он теперь сразится с Отто Уаллином. Тайсона считают одним из лучших супертяжеловесов в мире. Он дерётся в субботу, но никто об этом не знает», – заявляет Хирн.



Также глава промоутерской компании Matchroom Boxing уверяет, что из-за участия в боях, в которых его не могут побить, интерес публики к Фьюри угасает. «Его авторитет упадёт, а голод может исчезнуть», – говорит Хирн. Также Эдди считает, что зрительный зал на этом поединке будет полупустым: «Я смотрю на этот ивент как на выставочный.



Они продали на вечер бокса в субботу пока только 1500 билетов. Никто не собирается это смотреть. Пик популярности Фьюри пришёлся на бой с Деонтеем Уайлдером, а теперь они устраивают проходные поединки. Тайсон попусту тратит свои лучшие годы».

На эти тирады конкурента ответил промоутер британского гиганта Боб Арум. «Единственное требование в процессе выбора соперника заключалось в том, что мы искали боксёра с большими габаритами, как у Уайлдера. У Фьюри ведь будет рематч с Деонтеем за титул чемпиона мира. И Уаллин оказался самым сильным среди доступных бойцов. Он спортсмен высокого уровня, который еще не проигрывал. Также Отто обладает хорошим ударом. Он даст Фьюри бой», – почти оправдательно отвечает на критику конкурентов и журналистов Арум.



Прошёлся по убогому качеству оппозиции Цыганского Короля и Деонтей Уайлдер. «Фьюри продолжает подбирать себе этих ночных могильщиков с кладбища. Это фигня в чистом виде! Уверен, британские болельщики не полетят через океан, чтобы смотреть на бой Фьюри со Шварцем или Отто как его там. Всё это ерунда», – бесцеремонно высказался Бронзовый Бомбардир.



В итоге и сам Фьюри вынужден был оправдываться за участие в таких лишённых конкуренции и интриги боях. «Я буду рад вернуться в Лас-Вегас. Планирую снова показать зрителям шоу. Уаллин – боец хорошего уровня. Он достаточно высок, и это то, что нам нужно перед реваншем с Уайлдером. Кроме того он левша, что также создаст определённые трудности. Но я буду полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу, так как рематч с Уайлдером должен состояться», – пояснил Тайсон выбор в соперники шведского боксёра.

Отто Уаллин и другие претенденты

Команда Цыганского Короля довольно долго не могла определиться с кандидатурой оппонента на этот бой. По словам самого Фьюри, они предлагали провести поединок нескольким боксёрам, включая и россиянина Александра Поветкина. Впоследствии стало известно, что команда Русского Витязя предпочла для восстановительного боя своего подопечного после поражения от Энтони Джошуа и операций на локтях подобрать ему менее сильного соперника, которым оказался двоюродный брат Тайсона Хьюи Фьюри.



«Мы предлагали бой Александру Поветкину, болгарину Кубрату Пулеву, американцам Чарльзу Мартину, Тревору Брайану и Джарреллу Миллеру. Список можно продолжать и продолжать. Все эти парни либо не могли драться, либо не хотели. В итоге мы добрались до Отто Уаллина. И он принял бой. Боб Арум справился со своей работой. Я не удивлён, что никто не принял бой, потому что я надеру им задницы. И Пулеву, и Поветкину, в любой день недели, и дважды в воскресенье», – делился откровениями с журналистами Тайсон Фьюри.

Уаллин будет второй раз боксировать в США. В апреле прошлого года он победил по очкам своего соотечественника Адриана Граната, завоевав титул чемпиона стран Евросоюза. А предыдущий бой Отто провёл в Атлантик-Сити, также в апреле, но уже нынешнего года. Правда, та его схватка с американцем Ником Киснером была признана несостоявшейся по причине того, что вследствие непредумышленного столкновения головами уже в первом раунде оппонент шведа получил сильное рассечение, которое не позволило ему продолжить бой.



«Я думаю, что Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес в мире, независимо от того есть у него сейчас пояса или нет. Я оцениваю его как первого номера. Думаю, что в бою с Уайлдером он заслуживал победы, но судьи посчитали иначе. Также я вижу, что Уайлдер не делал кое-чего в ринге, и именно это я планирую делать сам. Тайсон умело использует свои габариты и хорошо двигается. Но мой покойный отец говорил мне, что я смогу его побить его же оружием – постоянно и интенсивно двигаться по рингу. Также надеюсь, что Фьюри недооценивает меня, а мне нечего терять», – поделился ожиданиями от предстоящей схватки Уаллин.



Поединок пройдёт накануне Дня независимости Мексики. И в честь этого события WBC, президентом которой является мексиканец Маурисио Сулейман, выставила на кон специально изготовленный по такому случаю уникальный пояс WBC Maya. В букмекерских конторах Фьюри является огромным фаворитом. Котировки на победу британца колеблются в широком диапазоне от 25 до 50 к 1. Также можно отметить, что одним из спарринг-партнёров Цыганского Короля во время подготовки к этому бою был ныне выступающий на профи-ринге олимпийский чемпион 2016 года россиянин Евгений Тищенко.

Состоится ли рематч Фьюри с Деонтеем Уайлдером?

Ещё в середине лета в СМИ прошла информация, что контракт на повторный бой Фьюри и Уайлдера уже подписан обеими сторонами. Этот рематч намечен на 22 февраля следующего года. Естественно, если Тайсон и Деонтей не проиграют в предваряющих это событие боях.



«Наш рематч подтверждён, а контракт подписан. Бой состоится 22 февраля. В этот раз я уже не выйду на ринг после трёхлетней паузы. И в этот раз я уже не выпиваю, как тогда. Так что во втором бою я нокаутирую Уайлдера», – заявил ещё в июле Фьюри. А спустя месяц, в начале августа, подтвердил эту информацию и промоутер Фьюри Боб Арум: «Контракт подписан. Но у них сначала будут промежуточные бои. Уайлдера ждёт Луис Ортис, с которым у него были большие проблемы в первом бою, а Фьюри подерётся с большим парнем из Швеции».

Правда, затем и Фьюри, и Уайлдер начали высказывать взаимные упрёки по поводу избегания визави повторного боя. «Я слышал, что Уайлдер хочет выплатить мне отступные, чтобы провести другой бой. Но я не возьму и 50 миллионов за отказ от рематча с ним. Деньги для меня мало что значат, меня волнуют только победы. Я вижу, что он не хочет драться со мной. Он не смог выиграть после моего долгого простоя, а теперь у него и подавно нет шансов. Мне даже не нужен его чемпионский пояс, я просто хочу побить этого парня», – уверенно заявил Фьюри.

Уайлдер же, наоборот, подозревает, что Цыганский Король хочет уступить своё место победителю грядущего матча-реванша между мексикано-американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, которые 7 декабря разыграют мировые титулы WBA, IBF, WBO и IBO, принадлежащие ныне Руису. Тогда бы Уайлдер стал участником боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.



К тому же периодически появляется информация о том, что после Отто Уаллина следующим соперником Фьюри может стать кто-то из других боксёров. Так, недавно инсайдеры сообщили, что Цыганский Король может подраться с американцем Джарреллом Миллером, который сейчас близок к подписанию промоутерского контракта с тем же Арумом. Последнему, конечно, было бы и выгодно, и просто свести двух бойцов своей «конюшни».



Также проходила информация о том, что идут переговоры о возможной организации боя Тайсона Фьюри с Александром Поветкиным, который совсем недавно победил его кузена Хьюи. Причём о желании в ближайшем времени сразиться с Цыганским Королём публично заявил сам Русский Витязь, а его промоутер Андрей Рябинский огласил информацию о начавшихся контактах между их командами.