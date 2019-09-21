Финал чемпионата мира по боксу в России. Трое наших в борьбе за золото. LIVE

Последний соревновательный день чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге подарит несколько любопытных поединков с участием россиян. Капитан нашей команды Андрей Замковой схлестнётся с представителем Англии Пэтом Маккормаком, Глеб Бакши побьётся с филиппинцем Феликсом Марсьялем, а Муслиму Гаджимагомедову предстоит подраться с Хулио Кастильо из Эквадора.

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8:00 Андрей Замковой, обеспечивший себе выход в финал чемпионата мира, прокомментировал успех в полуфинальной встрече с Аблайханом Жусуповым, признав, что допустил в бою немало ошибок.



«Накопилась усталость, но мы терпим. В полуфинале было много ошибок — не без этого. Все-таки усталость сказывается. От этого никто не застрахован, будем идти дальше. Нужно стараться исключать ошибки. Сейчас проанализируем, как боксировать с британцем в финале», — приводит слова Замкового пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат мира по боксу. Финалы



Андрей Замковой (Россия) — Пэт Маккормак (Англия), категория до 69 кг;

Глеб Бакши (Россия) — Феликс Марсьял (Филлипин), категория до 75 кг;

Муслим Гаджимагодев (Россия) — Хулио Кастильо (Эквадор), категория до 91 кг.