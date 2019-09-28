Расула Мирзаева нокаутировали в Москве. Он даже не помнит, как это произошло

Вечером 27 сентября в Москве состоялся 99-й турнир лиги ACA, который компания составила целиком из собственных звёзд. Сложно было вспомнить, кого ещё из видных представителей ростера «Ахмата» не было в московском карде. Магомед Исмаилов, Артём Фролов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Али Багов, Вячеслав Василевский и Расул Мирзаев — все они выступили в минувшую пятницу в октагоне ВТБ-Арены, и главную сенсацию местной публике подарил последний.

Расул Мирзаев давно известен и широкому зрителю, не особенно следящему за ММА, и дело здесь не столько в спортивных достижениях Чёрного Тигра, сколько в его жизни за пределами спортзала. В 2011 году Мирзаев попал в историю, вышедшую далеко за рамки смешанных единоборств: после стычки с ним возле московского ночного клуба «Гараж» впал в кому, а позже скончался 19-летний студент Иван Агафонов. Тогда Расула признали виновным по статье «причинение смерти по неосторожности», и ему пришлось чуть более года провести в следственном изоляторе.

Уже в марте 2013 года Мирзаев снова дрался в клетке и снова побеждал. Дагестанский боец сумел перезапустить карьеру после длительного перерыва и вплоть до ноября 2016 года неизменно проходил своих соперников, набив к тому моменту солидный рекорд 17-0. Лишь Левану Макашвили удалось прервать серию Мирзаева и забрать у того ноль в графе «поражения». Затем для Чёрного Тигра вновь наступили непростые времена — под самый Новый год на него было совершено нападение в собственной квартире с применением дубинок и травматического оружия. Мирзаев долго восстанавливался и вернуться в октагон смог только в 2018 году. И снова с победой — в ноябре 2018-го дагестанец нокаутировал Глеристона Сантоса, выступая уже в лиге ACA, куда он со скандалом перешёл из FNG.

На 99-м турнире компании Мирзаев дрался с Шамилем Шахбулатовым и считался фаворитом. Чёрный Тигр считается одним из самых грозных нокаутёров среди всех бойцов своей весовой (легчайший дивизион — до 61 кг), но в последнем бою его главное оружие сыграло против него…

Бойцы устроили размен в центре клетки за минуту до конца стартового раунда, Мирзаев открыл правую сторону головы — туда и отправил решающий удар Шахбулатов, попав при этом лишь со второй попытки. Расул моментально упал лицом в настил, и рефери не позволил Шамилю «добить» его, просигнализировав об остановке боя. Удар получился настолько удачным, что в команде Чёрного Тигра рассказали после поединка, будто бы боец даже не смог вспомнить эпизод со своим падением.

«Расул Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом, он не помнит сам факт нокаута. Так часто бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», — приводит слова представителя Мирзаева ТАСС.

Это первое поражение 33-летнего Мирзаева нокаутом.

Кроме того, на ACA 99 состоялся ещё целый ряд интересных поединков. В главном его событии Али Багов победил Хусейна Халиева. Таким образом, Багов стал чемпионом организации в лёгком весе. В соглавном поединке турнира встретились небитый Азам Гафоров и Юнус Евлоев. Последний на протяжении всей встречи выглядел убедительно и победил единогласным решением судей. Эта победа позволила ему сохранить пояс чемпиона в наилегчайшем весе.



Из других результатов турнира стоит отметить поражение экс-чемпиона М-1 Сhallenge Артёма Фролова от Магомеда Исмаилова и неудачу Вячеслава Василевского в бою с Мурадом Абдулаевым.