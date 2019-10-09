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Чемпионку по кикбоксингу Фатиму Жагупову после её смерти обокрала подруга

Фатима Жагупова
Андрей Буров
Чемпионку по кикбоксингу ограбили после её гибели. Под подозрением её подруга
Фатима утонула, спасая знакомую. Теперь её мама утверждает, что из квартиры дочери пропали ценные вещи и она знает, кто — виновник.
Бокс/ММА / ММА 0

Фатима Жагупова, чемпионка России по кикбоксингу, погибла более двух месяцев назад в Крыму. Девушка бросилась спасать подругу Элину Гисмееву, решившую искупаться в шторм, но не сумела, и в итоге утонули обе. Фатиме было всего 33, а Элине — 27 лет. Трагедия случилась 4 августа на территории яхт-клуба «Юг» в бухте «Омега» города Севастополя.

В Крыму утонули чемпионки по кикбоксингу. Девушки прыгали с пирса в шторм
В Крыму в тот день плавать было нельзя, но спортсменкам было всё нипочём. Одна утонула, прыгнув с пирса, а другая пропала, спасая подругу.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения, — говорилось в оперативном в сообщении замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимира Беспалого.

К сожалению, семье Жагуповой и сегодня, спустя два месяца после трагедии приходится терпеть всё новые беды, связанные с уходом Фатимы. По сообщениям Telegram-канала Mash, мама девушки заявила о пропаже из квартиры дочери ряда ценных вещей. Также она утверждает, что знает виновного в этом аморальном преступлении. Точнее — виновную.

Лариса Жагупова уверенна, что в краже замешана Юлия Ельская, партнёр Фатимы по команде. Судя по всему, она имела доступ в квартиру погибшей, откуда пропали наручные часы и спортивные костюмы.

Вина Ельской всё ещё не доказана, потому осуждать её преждевременно — да ещё и в таком ужасном, бесчеловечном деянии — было бы несправедливо. Но если мама Фатимы Жагуповой права в своих догадках, то и без того трагичная история станет практически невозможной для осознаяния, ведь Юлия и Фатима дружили 10 лет.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/fatya4kaaa

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