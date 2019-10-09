Чемпионку по кикбоксингу ограбили после её гибели. Под подозрением её подруга

Фатима Жагупова, чемпионка России по кикбоксингу, погибла более двух месяцев назад в Крыму. Девушка бросилась спасать подругу Элину Гисмееву, решившую искупаться в шторм, но не сумела, и в итоге утонули обе. Фатиме было всего 33, а Элине — 27 лет. Трагедия случилась 4 августа на территории яхт-клуба «Юг» в бухте «Омега» города Севастополя.
«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения, — говорилось в оперативном в сообщении замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимира Беспалого.
К сожалению, семье Жагуповой и сегодня, спустя два месяца после трагедии приходится терпеть всё новые беды, связанные с уходом Фатимы. По сообщениям Telegram-канала Mash, мама девушки заявила о пропаже из квартиры дочери ряда ценных вещей. Также она утверждает, что знает виновного в этом аморальном преступлении. Точнее — виновную.
Лариса Жагупова уверенна, что в краже замешана Юлия Ельская, партнёр Фатимы по команде. Судя по всему, она имела доступ в квартиру погибшей, откуда пропали наручные часы и спортивные костюмы.
Вина Ельской всё ещё не доказана, потому осуждать её преждевременно — да ещё и в таком ужасном, бесчеловечном деянии — было бы несправедливо. Но если мама Фатимы Жагуповой права в своих догадках, то и без того трагичная история станет практически невозможной для осознаяния, ведь Юлия и Фатима дружили 10 лет.
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