10 главных противостояний России и Украины в боксе

В преддверии объединительного поединка в полутяжёлом весе между 34-летним российским чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым (14-0-0,14 KO) и 32-летним украинским обладателем мирового титула WBC Александром Гвоздиком (17-0-0, 14 KO) мы решили вспомнить самые резонансные и запоминающиеся российско-украинские противостояния как на любительском, так и на профессиональном ринге.

Гвоздик и Бетербиев определят лучшего в мире. Оба сделали вес. LIVE Объединительному бою двух чемпионов мира теперь ничего не должно помешать.

Начнём с любительского бокса.

Братья Кличко против Алексея Лезина

Предшественником Александра Поветкина в сборной России был супертяж Алексей Лезин, который во второй половине 1990-х годов добыл немало международных регалий. Этот необычайно быстрый и ловкий для своего веса технарь-«фехтовальщик» трижды становился победителем европейских первенств, а в финале чемпионата мира 1995 года сошёлся в ринге с украинским гигантом Виталием Кличко, которому, впрочем, уступал в росте всего на 3 сантиметра.



В том поединке, несмотря на серьёзный напор и тотальную настойчивость бывшего титулованного украинского кикбоксёра, Лезин одержал победу решением судей по очкам с большим отрывом. Через несколько месяцев, в том же году Кличко взял реванш у Лезина в финале чемпионата мира среди военнослужащих, но впоследствии Виталий был уличён в применении допинга, из-за чего его мечта выступить на Олимпийских играх так и осталась мечтой.



Однако своеобразную сатисфакцию на Олимпиаде 1996 года в Атланте за своего старшего брата получил Владимир Кличко. После дисквалификации Виталия его младший брат перебрался в супертяжёлый дивизион из предыдущей весовой категории. Правда, умелому Лезину также удалось одержать победу и над Владимиром. Это произошло в финале чемпионата Европы 1996 года. Тем не менее сделавший надлежащие выводы из того поражения Владимир уже спустя несколько месяцев сумел поквитаться с Лезиным, убрав его на полуфинальной стадии со своего триумфального пути к олимпийской золотой медали.

Василий Ломаченко против Альберта Селимова и Сергея Водопьянова

Нынешний лучший профессиональный боксёр мира вне зависимости от весовых категорий по мнению многих ведущих мировых изданий и ресурсов Василий Ломаченко потерпел единственное поражение в своей феноменальной карьере в любительском боксе именно от рук россиянина.



Чемпионат мира 2007 года был для Василия первым крупнейшим международным турниром среди взрослых. На нём он дошёл до финала, где в решающем бою за золотую медаль встретился с техничным и очень подвижным российским бойцом Альбертом Селимовым.



Итогом напряжённого противостояния стала победа дагестанского боксёра с небольшим разрывом в очках. Привыкший только к победам 19-летний украинский вундеркинд оказался настолько расстроен вердиктом боковых судей, что безудержно расплакался прямо во время официального объявления результата боя.



Но уже менее чем через год, в первом же раунде боксёрского олимпийского турнира 2008 года в Пекине, как следует подготовившийся и сделавший успешную работу над ошибками Ломаченко сумел довольно уверенно поквитаться со своим обидчиком. В том бою уже стали не выдерживать нервы у Селимова, которому также было очень непросто смириться с негативным для себя результатом.



А ещё годом позднее, на чемпионате мира 2009 года в Милане пребывавший на пике своей любительской карьеры Ломаченко просто-таки играючи, в одну калитку перебоксировал россиянина Сергея Водопьянова, который, также как и Селимов, был золотым медалистом предыдущего первенства мира 2007 года, только на одну весовую категорию легче. Впрочем, с Водопьяновым Ломаченко боксировал ещё на юношеском чемпионате мира 2006 года, и там в полуфинале также одержал над ним разгромную победу по очкам.

Василий Ломаченко Фото: Nick Laham/Getty Images

Александр Усик против Артура Бетербиева и Егора Мехонцева

Ныне перебравшийся в супертяжёлый дивизион в совсем недавнем прошлом абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик ранее сумел завоевать все главные регалии и в любительском боксе, став чемпионом мира, Европы и Олимпийских игр. Всё же успехи в аматорах пришли к нему далеко не сразу.



На чемпионате мира 2009 года в полуфинале он встретился с россиянином Егором Мехонцевым. Тот поединок выдался чрезвычайно напряжённым и драматичным. Усик вёл по очкам и лишь в самой концовке накативший в бешенном темпе Мехонцев сумел вырвать победу, а впоследствии и стал обладателем золотой медали того мундиаля.



Также Усику довелось дважды скрестить перчатки на любительском ринге с участником предстоящего в этот уик-энд российско-украинского противостояния Артуром Бетербиевым. Последний, имевший неформальное прозвище БТР, имел на любительском ринге репутацию одного из самых жёстких и ударных боксёров своего времени.



Однако прилично прибавившему в плане функциональной и физической подготовки со времени вышеупомянутого проигрыша Мехонцеву Усику удалось одержать над Бетербиевым две победы на чемпионате мира 2011 года и на Олимпийских играх 2012 года. Правда, несмотря на идентичный итоговый счёт тех противостояний 17:13, немало любителей бокса считают, что если на мундиале-2011 Александр одолел Артура по делу, то его выигрыш на Олимпиаде-2012 года ставится ими под сомнение.

Александр Гвоздик против Артура Бетербиева и Егора Мехонцева

Своя история противостояний с российскими чемпионами мира среди любителей имеется и у второго героя предстоящего в грядущее воскресенье объединительного поединка. Правда, в отличие от Александра Усика его тёзка и друг Гвоздик проиграл им обоим. На триумфальном для «золотой» украинской сборной чемпионате мира 2011 года, где её боксёры завоевали четыре золотые медали, Гвоздик вынужден был прекратить борьбу ещё на стадии 1/4 финала. В достаточно упорном бою он проиграл тогда Егору Мехонцеву.



Ну а история с досрочным поражением от Артура Бетербиева на рядовом международном турнире десятилетней давности сейчас активно муссируется в СМИ. Причём, по разным высказываниям самого Гвоздика и его команды так и остаётся до конца непонятным, получил ли он серьёзную травму носа, повлёкшую его снятие секундантами с боя во 2-м раунде, ещё до встречи в ринге с Бетербиевым или же во время неё.



А теперь переходим к самым известным российско-украинским противостояниям на профессиональном ринге.

Николай Валуев против Тараса Биденко

Это в своё время в реальном смысле обросшее легендой противостояние 2002 года в супертяжёлом весе между российским гигантом и бравым украинским бойцом часто упоминалось в контексте того, что уже на раннем этапе своей карьеры на профи-ринге Николай Валуев якобы обязан был получить первую единичку в графе поражения.



Действительно, очень сильно вымотавшийся и пропускающий много ударов в последних двух раундах Валуев достоял до финального гонга этого 12-раундового поединка, как говорят, на морально-волевых качествах. И когда в интернете наконец-то появилась полная видеозапись этого боя и с ней ознакомились широкие массы любителей бокса, то оказалось, что предварительно Николай сумел сделать приличный задел в очках, что и предопределило итоговый результат, согласно которому он одержал победу единогласным решением судей.



А спустя несколько лет Биденко был нокаутирован в бою за звание чемпиона Европы на то время непобеждённым российским проспектом Денисом Бойцовым.

Сергей Дзинзирук против Алисултана Надирбегова

Первым же поединком за звание чемпиона мира по профессиональному боксу, в котором на ринге выясняли отношения бойцы из России и Украины, стала рядовая добровольная защита украинцем Сергеем Дзинзируком принадлежащего ему мирового титула в первом среднем весе по версии WBO против уроженца Дагестана Алисултана Надирбегова.



Этот бой состоялся 21 октября 2006 года в Германии и в нём техничный украинский олимпиец 1996 года Дзинзирук без особых проблем одержал убедительную победу по очкам. Два боковых судьи отдали напористому, но не очень мастеровитому Надирбегову только один из отведённых регламентом двенадцати раундов, а их третий коллега и вовсе не увидел победы Алисултана ни в одной из трёхминуток.

Владимир Кличко против Султана Ибрагимова

А это был дебютный объединительный российско-украинский поединок по основным версиям действующих на то время чемпионов мира в супертяжёлом весе – владевшего титулом WBO украинца Владимира Кличко и обладателя пояса IBF россиянина Султана Ибрагимова.

Бой прошёл в феврале 2008 года на знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» и по его итогам уверенную победу по очкам одержал Кличко. Впоследствии Владимир присоединил к своим регалиям ещё и титул WBA и чемпионствовал на протяжении ещё 7,5 года. Правда, со времени того скучного «перформанса» он не боксировал в Америке до апреля 2015 года.



А вот для Ибрагимова этот поединок стал последним в его боксёрской карьере. Видимо, после этого поражения он потерял дальнейшую мотивацию выходить на ринг.

Сергей Ковалёв против Исмаила Силлаха и Вячеслава Шабранского

Многократный чемпион мира из России Сергей Ковалёв провёл два боя за мировые титулы против украинских боксёров, и с обоими ими расправился очень быстро. Сначала в 2013 году в дебютной защите своего первого мирового титула WBO он эффектно нокаутировал Исмаила Силлаха.



Причём подноготной того поединка были личные счёты между двумя бойцами. Ранее, когда Силлах считался более горячим проспектом чем Ковалёв, он несколько высокомерно отзывался о Сергее. Поэтому последний решил после завладения мировым титулом сразиться с Исмаилом в первой же его защите.



В бою с Вячеславом Шабранским, состоявшемся в 2017 году, Ковалев возвращался на ринг после неудачного противостояния с американцем Андре Уордом, по итогам которого он лишился всех своих чемпионских поясов. Тогда Уорд решил уйти из бокса и один из оставленных им вакантных мировых титулов – по версии WBO – и стоял на кону этого поединка. Разница в классе между боксёрами сказалась с первого же раунда, и после нескольких нокдаунов Шабранского схватка была прекращена рефери уже в концовке второй трёхминутки.

Владимир Кличко против Александра Поветкина

В октябре 2013 года обладавший тогда мировыми титулами по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко вынужден был провести их защиту не в привычной для себя Германии, а в Москве, поскольку команда владевшего тогда званием так называемого регулярного чемпиона мира WBA Александра Поветкина выиграла промоутерские торги с огромной ставкой размером в $ 23 млн.



Впрочем, Кличко не смутила неистовая поддержка родных трибун его соперника. По ходу боя он четырежды отправлял оппонента в нокдауны. Правда, под конец боя Поветкин раскочегарился и напористо теснил объединённого чемпиона, отчаянно пытаясь добыть досрочную победу, так как безнадёжно проигрывал по очкам. Однако Владимир умело гасил атакующие порывы визави, зачастую прибегая к вязаниям и клинчам. В 11-м раунде рефери оштрафовал его на одно очко, но после финального гонга все три боковых судьи единогласно зафиксировали победу Кличко с разгромным счётом 119-104.

Александр Усик против Мурата Гассиева

Ещё один громкий бой между российским и украинским боксёрами состоялся в июле прошлого года в Москве. В рамках финала Всемирной боксёрской суперсерии (World Boxing Super Series), на кону которого стоял почётный Кубок Мохаммеда Али, на ринге «Олимпийского» в объединительном поединке первого тяжёлого веса сошлись обладатель мировых титулов WBC и WBO украинец Александр Усик и владевший чемпионскими поясами WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев.



Это противостояние сопровождал большой ажиотаж не только из-за его статуса боя за звание абсолютного чемпиона мира, но и потому что шансы соперников в нём рассматривались как примерно равные. Но по итогу поединок выдался практически односторонним. Гассиев боксировал слишком прямолинейно и медленно, не успевая за очень маневренным, быстрым, техничным и многоударным соперником и имея за все 12 раундов лишь пару локальных успехов.



После финального гонга ни у кого из зрителей как битком заполнивших большую арену, так и наблюдавших бой по телевидению или интернету не было сомнений в его победителе. Александр Усик одержал победу со счётом 120:108 и дважды по 119:109 и обзавёлся званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.