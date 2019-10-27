«Горжусь собой». Актрису фильмов для взрослых вырубили в первом же раунде

Турнир Bellator 231 не был бы столь интересным, если бы не поединок в андеркарде вечера боёв между Элизой Рид и Ребеккой Бригман, она же Орион Старр. Романтический псевдоним 25-летня девушка использовала на предыдущим месте работы: до своего дебюта в ММА американка блистала в… порноиндустрии.

Звезда фильмов для взрослых стала одним из главных факторов раскрутки турнира – когда ещё вы увидите выступающего в прелимах дебютанта на постере мероприятия?

Смена профессии воодушевила Ребекку. Объявив о своём переходе в спорт в сентябре 2018 года, она с головой ушла в тренировки, выбрав для развития бойцовских навыков зал экс-чемпиона UFC Мэтта Серры. Поединок в Коннектикуте должен был положить начало яркой ММА-карьеры девушки (рекорд 2-0 в любителях), сразу получившей армию поклонников своего нового начинания.

Но в итоге дебют в элите смешанных единоборств обернулся для Бригман провалом. Уже в первом раунде Элиза (к слову, также проводившая свой первый поединок на профессиональном уровне) забила оппонентку в стойке, обрушив на татуированную блондинку шквал сокрушительных ударов. Несмотря на то что до перерыва оставались считаные секунды, рефери не увидел конкуренции в противостоянии и зафиксировал поражение остававшейся на ногах Ребекки техническим нокаутом.

Но Бриггман не сдаётся. Девушка уже прокомментировала поражение, отметив, что её карьера в ММА только начинается, а первые шаги в новом деле не всегда получаются твёрдыми.



«Проиграна битва, но не война! Я горжусь собой: да, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Но я вернусь в Bellator. Мы показали отличный бой, и я испытываю голод до новых поединков — отныне, поверьте, буду готовиться только лучше. Спасибо моей команде за поддержку!» — написала новоиспечённая атлетка в «Инстаграме».