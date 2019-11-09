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Жёсткие нокауты в MMA, Анкалаев нокаутировал Лунгиабулу в Москве 9 ноября

Магомед Анкалаев
Андрей Буров
Идеальный удар ногой в голову! А Лунгибула был уверен, что борцы так не могут
Лучший нокаут вечера уже есть!
Бокс/ММА / ММА 0

В самом разгаре московский турнир UFC и пока это, кажется, самое удивительное ММА-шоу за долгие годы. По крайней мере, так кажется из-за количества сенсаций, уже произошедших в октагоне сегодня. Во-первых, подавляющее большинство российских бойцов пока проигрывают на домашнем турнире — и это непривычно.

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А во-вторых, с поражения начал свой путь в UFC Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба. И самое удивительное в его неудаче — способ, которым он проиграл. Абубакар постучал в знак сдачи, когда его соперник провёл приём «треугольник».

Третьим самым удивительным событием турнира пока смело можно признать нокаут в исполнении Магомеда Анкалаева. Дагестанец дебютировал в UFC в прошлом году, и тот бой также получился запоминающимся: Пол Крэйг, тогдашний соперник Анкалаева, умудрился «задушить» Магомеда за секунду до финального гонга, вчистую проиграв россиянину три почти полных раунда до этого.

С той обидной ночи Анкалаев успел ещё трижды подраться в UFC и все три раза выиграл. Самой яркой в этой серии побед, очевидно, стала сегодняшняя.

Магомеду противостоял свирепый южноафриканец Дальча Лунгиабула. Ещё а взвешивании он пытался напугать Анкалаева, но попытка явно провалилась.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По ходу боя испуганным казался уже сам африканец. Анкалаев полностью разбирал соперника первые два раунда, а в третьем нанёс фантастический удар, которого ни оппонент, ни кто-либо из пришедших ожидать от базового борца не мог.

Подобный удар мы раньше видели в исполнении таких мастеров ударки как Андерсон Сильва и Лиото Мачида. Но последний всю жизнь изучает карате, потому от него неудивительно видеть идеальные фронт-кики. Магомед Анкалаев же явно преподнёс сопернику сюрприз.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ufcrussia

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