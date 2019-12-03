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Александр Емельяненко нокаутировал чеченский боец Арби Мадаев, видео 2017

Александр Емельяненко падает на спарринге
Андрей Буров
Емельяненко нокаутировал человек вдвое меньше Кокляева. Есть видео
Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.
Бокс/ММА / ММА 0

Александр Емельяненко, как и ожидалось, без проблем нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в минувшую пятницу, заработал хорошие деньги, напомнил о себе широкой публике и ушёл праздновать оглушительный успех своего последнего проекта.

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Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Известный боец ещё на неделе боя с силачом утверждал, что может побить любого соперника в России, вот только далеко не каждый в его категории достоин разделить клетку (или ринг) с настолько статусным бойцом как Емельяненко-младший. Похоже, многих задели слова Александра, и накануне в Сети появились любопытные кадры с тренировок эпатажного бойца.

На видео, залитом пабликом в ВК "Дерёмся как умеем", видно, как Емельяненко спаррингует с бойцом клуба «Ахмат» предположительно в момент, когда и сам Александр был членом чеченской команды. По сценарию спарринг совсем не похож на то, что увидели зрители телеканала «Рен-ТВ» в пятницу 29 ноября: на спарринге скорее сам Емельяненко был в роли Кокляева в поединке с собой же.

Условной соперник Александра на спарринге боец Арби Мадаев. На портале Sherdog.com за ним значится пять побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Бои Мадаева прошли в лиге «Ахмат», значит, уровень его оппозиции по карьере обязательно был не ниже среднего. Кроме того, чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров, вызывавший как-то на бой Емельяненко-младшего и среди прочих выложивший видео спарринга Александра с Мадаевым, в интервью журналисту Александру Лютикову сказал, что Арби — серьёзный боец и, кажется, мастер спорта по боксу. Самое интересное — Мадаев выступал в полусредней весовой категории — до 77 кг. А сами спарринги, попавший на запись, случились предположительно в 2017 году.

По рассказам всё того же Гончарова, Емельяненко дважды «стоял» в спаррингах с Мадаевым — и оба раза эти спарринги заканчивались нокаутом тяжеловеса. На видео понятно, что бойцы и правда встретились дважды, но кадров со вторым нокдауном Александра нет. И всё же даже увиденного на записи достаточно, чтобы сделать простой вывод: в свои 38 лет Емельяненко-младший способен без проблем выступать за хорошие деньги против не самых опасных соперников, но успешно конкурировать на высоком уровне он сегодня может едва ли.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: https://www.youtube.com/watch?v=wUS1xkzi-ps

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