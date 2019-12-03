Емельяненко нокаутировал человек вдвое меньше Кокляева. Есть видео

Александр после победы над стронгменом Кокляевым говорил, что побьёт любого. Похоже, это не совсем так.

Александр Емельяненко, как и ожидалось, без проблем нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в минувшую пятницу, заработал хорошие деньги, напомнил о себе широкой публике и ушёл праздновать оглушительный успех своего последнего проекта.

Беспощадное русское шоу. Как Емельяненко и Кокляев заставили за ними следить Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Известный боец ещё на неделе боя с силачом утверждал, что может побить любого соперника в России, вот только далеко не каждый в его категории достоин разделить клетку (или ринг) с настолько статусным бойцом как Емельяненко-младший. Похоже, многих задели слова Александра, и накануне в Сети появились любопытные кадры с тренировок эпатажного бойца.

На видео, залитом пабликом в ВК "Дерёмся как умеем", видно, как Емельяненко спаррингует с бойцом клуба «Ахмат» предположительно в момент, когда и сам Александр был членом чеченской команды. По сценарию спарринг совсем не похож на то, что увидели зрители телеканала «Рен-ТВ» в пятницу 29 ноября: на спарринге скорее сам Емельяненко был в роли Кокляева в поединке с собой же.

Условной соперник Александра на спарринге боец Арби Мадаев. На портале Sherdog.com за ним значится пять побед при одном поражении в смешанных единоборствах. Бои Мадаева прошли в лиге «Ахмат», значит, уровень его оппозиции по карьере обязательно был не ниже среднего. Кроме того, чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров, вызывавший как-то на бой Емельяненко-младшего и среди прочих выложивший видео спарринга Александра с Мадаевым, в интервью журналисту Александру Лютикову сказал, что Арби — серьёзный боец и, кажется, мастер спорта по боксу. Самое интересное — Мадаев выступал в полусредней весовой категории — до 77 кг. А сами спарринги, попавший на запись, случились предположительно в 2017 году.

По рассказам всё того же Гончарова, Емельяненко дважды «стоял» в спаррингах с Мадаевым — и оба раза эти спарринги заканчивались нокаутом тяжеловеса. На видео понятно, что бойцы и правда встретились дважды, но кадров со вторым нокдауном Александра нет. И всё же даже увиденного на записи достаточно, чтобы сделать простой вывод: в свои 38 лет Емельяненко-младший способен без проблем выступать за хорошие деньги против не самых опасных соперников, но успешно конкурировать на высоком уровне он сегодня может едва ли.